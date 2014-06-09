Лукашенко: Украина никуда не денется от Евразийского экономического союза

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью сербским СМИ, сообщается на его сайте.

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Александр Лукашенко считает, что у ЕАЭС «большие перспективы». «Уже на стадии заключения этого договора между тремя государствами интерес к нему колоссальный. Я уверен, что Украина никуда не денется от сотрудничества с этим союзом», - сказал белорусский президент.

Напомним, 29 мая президенты России, Беларуси и Казахстана подписали договор о создании ЕАЭС. Он вступит в силу 1 января 2015 года.