Лукашенко: Украина никуда не денется от Евразийского экономического союза
18:50, 09 июня 2014Разное
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Украина «никуда не денется» от сотрудничества с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
фото REUTERS
Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью сербским СМИ, сообщается на его сайте.
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Александр Лукашенко считает, что у ЕАЭС «большие перспективы». «Уже на стадии заключения этого договора между тремя государствами интерес к нему колоссальный. Я уверен, что Украина никуда не денется от сотрудничества с этим союзом», - сказал белорусский президент.
Напомним, 29 мая президенты России, Беларуси и Казахстана подписали договор о создании ЕАЭС. Он вступит в силу 1 января 2015 года.
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