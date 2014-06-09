Власти Крыма сказали, за сколько готовы покупать воду у Украины

«Ранее Крым, будучи частью Украины, за днепровскую воду вообще не платил, мы только перечисляли 0,6 коп. за кубометр, за оказание услуг. Сегодня, будучи частью России, мы готовы покупать воду. Для нас приемлемой ценой было бы до 40 коп. за кубометр воды», - сказал руководитель рабочей группы по водоснабжению при государственном совете Крыма Эдип Гафаров, передают РИА Новости.

Читайте также"Власть" Крыма не собирается договариваться с Украиной о подаче воды

По его словам, Крым готов выплатить Украине долг в размере 1,74 млн грн и выдать технику, находящуюся на балансе Северо-Крымского канала.