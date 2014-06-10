ТОП-10 (10 июня)

Россия пока не может ни прервать поставки газа, ни ввести предоплату - источник в ЕК

В Украине почти вдвое вырастут тарифы на воду

Доллар к закрытию межбанка упал до 11,67 грн

НБУ расширил основания для отнесения банков к проблемным

Украина продолжает наращивать запасы газа в подземных хранилищах

Украина 17 июня получит от ЕС 500 млн евро

Минфин привлек в госбюджет 2,4 млрд гривень на плановом ОВГЗ-аукционе

Базовая инфляция в мае замедлилась до 2,3%

«Нафтогаз»: реформа компании не предусматривает приватизации ГТС

У Яценюка разработали новый законопроект о борьбе с коррупцией

***

Россия пока не может ни прервать поставки газа, ни ввести предоплату - источник в ЕК

В Европейской комиссии напоминают о достигнутых ранее договоренностях, что пока продолжаются переговоры по урегулированию спорных газовых вопросов между Киевом и Москвой, ни прерывания поставок газа, ни введения режима предоплаты быть не может.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил источник, близкий к переговорам.

"Поскольку переговоры будут продолжены или сегодня вечером, или завтра утром, есть понимание, что вопросы приостановки поставок газа или вопрос предоплаты выноситься не будет", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставки газа Украине. В результате цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года. При этом глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что на 7 июня долг Украины за поставленный газ достигнет 5,2 млрд долл.

27 мая Миллер говорил, что «окно для переговоров» относительно цены на газ для Украины откроется лишь после погашения накопленного долга, возможна скидка за счет отмены экспортной пошлины, как это было в соответствии с Харьковским соглашением.

30 мая управление связей с общественностью НАК "Нафтогаз Украины" сообщило, что перечислило "Газпрому" 786,3 млн. долл. в счет оплаты за природный газ, импортированный в феврале-марте 2014 года по цене 286,5 долл. за тысячу кубометров, которую НАК не оспаривала.

Читайте такжеУкраина продолжает наращивать запасы газа в подземных хранилищах

В свою очередь, еврокомиссар по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер отмечал, что цена на российский газ для Украины будет выше 268 долл., но ниже 485 долл. за тыс. кубометров.

9 июня в Брюсселе начался очередной раунд переговоров в формате Украина-Россия-ЕС по урегулированию спорных газовых вопросов.

10 июня утром министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что российская сторона настаивает на уплате Украиной до 10 июня задолженности за поставленный в ноябре-декабре 2013 г. газ в размере 1 млрд 451 млн долларов, а также 500 млн. долларов за апрель и май.

***

В Украине почти вдвое вырастут тарифы на воду

С 1 июля в Украине вырастут тарифы на водоснабжение в среднем на 84%, на водоотведение (стоки) — на 105%, на водопотребление (вода и стоки) — на 93%.

Как объяснили газете «Сегодня» в Нацкомиссии по госрегулированию в сфере комуслуг, которая их устанавливает, теперь украинцы будут платить за воду согласно экономически обоснованному уровню — то есть с заложенной рентабельностью до 5%.

«Тарифы на воду повышались в последний раз в 2008—2012 годах (в разное время в разных городах. — Авт.). За это время ее себестоимость выросла существенно — больше требуется средств на выплату зарплаты, закупку электроэнергии, реагентов. Водоканалы не могут работать в убыток, ведь им нужно думать о существовании своих предприятий, чтобы они вообще не умерли, — рассказал «Сегодня» член Нацкомиссии Дмитрий Григорьев. — В связи с этим с 1 июля повышаются тарифы на воду для 26 из 150 предприятий, обеспечивающих 87% рынка водоснабжения страны. Остальные водоканалы, скорее всего, повысят тарифы с 1 августа или осенью».

Тарифы на воду вырастут неравномерно: к примеру, в Ивано-Франковске водоснабжение подорожает на 41,7%, в Черновцах — на 14,6%. Как отмечают в Нацкомиссии, «причесать под гребенку» все «водные» тарифы неправильно, поскольку у водоканалов разные проблемы, требующие индивидуальных решений, разное расстояние до водных источников.

«Где-то нужно ремонтировать изношенные сети, где-то закупать оборудование для лабораторий, проверяющих качество воды. На эти задачи нужны разные объемы финансирования, поэтому сегодня предприятия водной отрасли разрабатывают инвестпроекты, например, по модернизации очистных сооружений. Под эти бизнес-планы реально получить кредиты от Мирового банка. Такие успешные примеры по водоканалам уже есть», — говорит Григорьев.

В Нацкомуслуг уверяют, что рост тарифов на воду не сильно ударит по кошелькам украинцев. Так, незащищенные категории населения — пенсионеры и многодетные семьи — смогут воспользоваться льготами и субсидиями, а среднестатистическая семья из двух человек, согласно расчетам, будет платить в месяц на 36 грн больше — то есть не 40, а 76 грн.

***

Доллар к закрытию межбанка упал до 11,67 грн

Во вторник, 10 июня, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8500/11,9500, к 12:00 цены снизились до 11,8000/11,8500. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума 11,5500/11,6700, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,1110/16,2495, к 12:00 цены ушли вниз до 16,0000/16,0720. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 15,6425/15,8090.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3443/0,3473, к 12:00 сузился спрэд до 0,3435/0,3450. К закрытию торгов цены упали до 0,3385/0,3400.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3593/95, а 15:00 понизились до 1,3543/45.

Как сообщал УНИАН, на предыдущей сессии в пятницу, 6 июня, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись котировками 11,8500/11,9000.

Ценовые показатели по евро/гривне к закрытию торгов поднялись до 16,1640/16,2360.

Рублевый рынок закрылся котировками 0,3409/0,3421.

***

НБУ расширил основания для отнесения банков к проблемным

Национальный банк Украины расширил перечень критериев, в соответствии с которыми регулятор имеет право отнести банк к категории проблемных.Соответствующие правки внесены постановлением правления НБУ № 331 в Положение о применении НБУ мер влияния за нарушение банковского законодательства.

Согласно постановлению, одним из критериев отнесения банков к категории проблемных стало невыполнение банком требований законодательства относительно раскрытия информации о владельцах значительной части акций финучреждения.

Кроме того, критериями для отнесения банка к категории проблемных является вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении действий в финансовой сфере контролеров и руководителей банка, а также невыполнение распоряжения НБУ об отстранении от должности должностного лица банка или запрета собственнику банка голосовать на собраниях в объеме его акций.

Банк также может попасть в категорию проблемных в случае конфликта интересов банка, о чем свидетельствует наличие информации о любом виде отношений, противоречащем интересам банка, а также отсутствие согласия и наличие угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов противоречий между органами управления и акционерами банка, которые негативно влияют на его эффективное управление.

Нацбанк также может отнести банк к проблемным, если против него вынесено судебное решение, выполнение которого может негативно повлиять на репутацию банка или привести к потере более 1% активов.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 30 мая ввел временную администрацию в «АвтоКразБанк» сроком на 3 месяца – до 29 августа 2014 года.

29 мая фонд ввел временную администрацию в «Захидинкомбанк», 26 мая – в «Пивденкомбанк», 22 мая – в «Промэкономбанк», 24 апреля – в «Интербанк», 14 марта – в банки «Форум» и «Меркурий», 3 марта – в «Брокбизнесбанк» и «Реал Банк», 17 января – в банк «Даниэль».

***

Украина продолжает наращивать запасы газа в подземных хранилищах

Запасы газа в украинских подземных хранилищах за прошлую неделю увеличились на 7,3% - до 12,614 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные системы отображения информации ассоциации Европейских операторов подземных газовых хранилищ (GSE).

Как сообщал УНИАН, запасы газа в украинских подземных хранилищах с 28 мая по 2 июня увеличились на 8,05% - до 11,752 млрд кубометров.

По словам министра энергетики России Александра Новака, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" для гарантии безопасных поставок газа клиентам российского "Газпрома" в государствах Европейского Союза должна закачать в подземные хранилища к началу зимнего сезона 12 млрд кубометров газа стоимостью 4-5 млрд долл.

Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

***

Украина 17 июня получит от ЕС 500 млн евро

Еврокомиссия 17 июня перечислит Украине 500 млн евро в рамках программы европейской макрофинансовой помощи.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято Еврокомиссией от имени ЕС сегодня, 10 июня.

Еврокомиссия сегодня заняла 500 млн евро на рынках капитала для финансирования транша кредита Украине в соответствии с новой программой макрофинансовой помощи.

«Финансирование было увеличено путем апрельского выпуска 10-летних облигаций ЕС в размере 2,6 млрд евро, увеличив его до 3,2 млрд евро. Выручка от сегодняшней операции будет выделена Украине 17 июня, которое является окончательной датой расчетов операции”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в марте ЕС принял решение о выделении Киеву помощи в размере 11 млрд евро, из которых 1,6 млрд евро - кредиты, 1,4 млрд евро - помощь, Европейский банк реконструкции и развития предоставит 5 млрд евро, а еще 3 млрд поступят от Европейского инвестиционного банка.

13 мая Украина и Европейский Союз подписали меморандум о выделении нашей стране кредита в размере 1 млрд евро, который будет выделяться двумя траншами по 500 миллионов евро и погашаться на протяжении 15 лет.

Как отметили в Еврокомиссии, новая программа объемом в 1 млрд евро будет осуществляться одновременно с программой выделения помощи объемом 610 млн евро, утвержденной еще в 2010 году, но так и не реализованной по причине несогласованности действий с предыдущими властями страны.

20 мая Украина получила первый кредитный транш макрофинансовой помощи в размере 100 млн евро из общего пакета финансовой помощи в 1,61 млрд евро.

***

Минфин привлек в госбюджет 2,4 млрд гривень на плановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 10 июня, привлекло в госбюджет 2,351 млрд грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, основную долю средств в 2,030 млрд грн Минфин привлек в результате размещения облигаций в национальной валюте сроком обращения 2 года под 16,95% годовых, удовлетворив шесть поданных заявок инвесторов. Также Минфин привлек 29,784 млн грн, разместив гривневые облигации на 6 месяцев под 15% годовых по двум из трех поданных заявок и 291,285 млн грн, разместив гривневые облигации на 3 месяца под 12% годовых по одной из трех поданных заявок

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины планирует провести в июне еще два аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). На плановом аукционе во вторник, 3 июня, министерство привлекло в госбюджет 2 млрд грн..

По оперативным данным Госказначейства на 2 июня, с начала года в госбюджет поступило 80,239 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 27,174 млрд грн, на обслуживание госдолга - 16,664 млрд грн.

По состоянию на 10 июня объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 299,325 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 187,264 млрд грн, в собственности банков - 86,680 млрд грн, нерезидентов - 16,198 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.

***

Базовая инфляция в мае замедлилась до 2,3%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен, БИПЦ) в Украине в мае 2014 года по сравнению с апрелем 2014 года замедлилась до 2,3% (БИПЦ – 102,3%), сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в мае 2014 года против мая 2013 года также зафиксирована инфляция 7,5% (БИПЦ – 107,5%).

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае по сравнению с апрелем 2014 года ускорилась до 3,8%, в годовом выражении (против мая 2013 года) инфляция ускорилась до 10,9%, с начала 2014 года (май 2014 года к декабрю 2013 года) - до 10,5%.

***

«Нафтогаз»: реформа компании не предусматривает приватизации ГТС

Разделение государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины» на компании по транспортировке и по хранению газа не предусматривает передачу прав собственности на газотранспортную систему (ГТС) и подземные хранилища (ПХГ) Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Нафтогаза».

«Предложенное создание новых компаний-операторов является частью комплексной реформы нефтегазового сектора Украины и соответствует нормам третьего энергетического пакета ЕС», - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что создание компаний-операторов не повлияет на стоимость чистых активов НАК «Нафтогаз Украины» и способность компании обслуживать свои существующие внешние обязательства.

Как сообщал УНИАН, в начале июня премьер-министр Украины Арсений Яценюк в рамках реформы энергетического сектора предложил Кабинету министров принять решение о реорганизации «Нафтогаза Украины» и создании на его базе двух компаний - по транзиту и по хранению газа. Предлагается следующее решение: «Нафтогаз Украины» будет заниматься исключительно реализацией природного газа, а также создаются ПАО «Украинская газотранспортная система», которое в соответствии с европейским законодательством будет заниматься исключительно транспортировкой природного газа, и ПАО «Украинские газовые хранилища», которое будет заниматься хранением природного газа.

Читайте такжеКабмин в течение месяца подаст в Раду законопроект о реформе «Нафтогаза»

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций компании «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

***

У Яценюка разработали новый законопроект о борьбе с коррупцией

Министерство юстиции Украины разработало новый законопроект "Об основах предупреждения и противодействия коррупции".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра юстиции Руслан Рябошапка сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Министерство юстиции разрабатывает новый проект закона об основах предупреждения и противодействия коррупции. Тот закон, который действует сегодня, не отвечает ни требованиям времени, ни ожиданиям общества. Закон не регулирует вопросы противодействия конфликтов интересов, а также четко не определяет процедуру декларации доходов и имущества чиновников", - сказал Рябошапка.

Кроме того, по его словам, законопроект предусматривает создание отдельного антикоррупционного органа, который будет коллегиальным и состоять из пяти членов. Основной его функцией планируется сделать осуществление контроля за действиями чиновников, проверку соответствия реальности задекларированных ими доходов, отметил Рябошапка.

Он сообщил, что антикоррупционный законопроект 13 июня будет обнародован на сайте Минюста для общественного обсуждения.

В свою очередь исполнительный директор Transparency International Украина Алексей Хмара добавил, что этот законопроект предусматривает смену процедуры декларации доходов чиновниками и введение административной ответственности за недостоверную информацию в таких декларациях. В частности, предполагается, что госслужащие будут заполнять декларации в электронном виде, документы будут доступными для просмотра всем желающим.

УНИАН