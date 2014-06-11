ТОП-10 (11 июня)

Украина отказалась от скидки на российский газ в $100 и настаивает на цене $268,5

В Антраците возобновят соцвыплаты, в Снежном и Красном Луче - заблокируют

НБУ решил ликвидировать банк Курченко

Госшахты увеличили убытки до 6 млрд гривень

Россия разрешила ввозить мясо из Украины только через два пункта пропуска

Урегулировать ситуацию с ценой на российский газ можно только в суде - Продан

Путин признал, что Россия боится потерять Украину как покупателя газа

Межбанк закрылся долларом по 11,75 гривни

Проблемный банк «Форум» могут присоединить к другому банку и ликвидировать

Украина должна получать на границе с Россией газ по $268,5 - Продан

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Украина отказалась от скидки на российский газ в $100 и настаивает на цене $268,5

Украина отказалась от предложения «Газпрома» снизить цену на российский газ на 100 долларов за тысячу кубометров - до 385 долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Россияне сделали нам предложение касательно снижения цены на газ на 100 долларов — так называемую скидку. Я сразу хочу заявить, что мы эти российские ловушки знаем. Скидка устанавливается решением правительства Российской Федерации и снимается правительством РФ», - сказал Яценюк.

При этом премьер-министр сообщил, что украинская сторона не требует скидок от России на природный газ, а настаивает на изменении газового контракта на принципах рыночной цены. При этом украинская сторона считает, что рыночной ценой на газ для нее является 268,5 долларов за тысячу кубометров — это цена, по которой Украина покупала газ в первом квартале 2014 года.

«Мы остаемся на тех позициях, на которых мы были. Переписываем контракт. Принимаем рыночную цену», — сказал Яценюк.

Также премьер-министр сообщил, что по состоянию на сегодняшнее утро в подземных хранилищах Украины накоплено 13,4 млрд кубометров природного газа. По состоянию на конец прошлой недели в подземных хранилищах Украины было 12,6 млрд кубометров природного газа.

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В Антраците возобновят соцвыплаты, в Снежном и Красном Луче - заблокируют

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил правительству возобновить социальные выплаты в Антраците (Луганская область), но заблокировать в городах Снежное (Донецкая область) и Красный Луч (Луганская область) в связи с обострением военных действий в этих городах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил на заседании Кабинета министров.

"Мы получили от наших правоохранительных органов информацию о том, что в Антраците несколько стабилизировалась ситуация, и мы с сегодняшнего дня отправим в Антрацит средства, которые нужны для выплаты социальных льгот и субсидий, и попробуем их довести до людей", - заявил Яценюк.

Он поручил министру внутренних дел Арсению Авакову проконтролировать доставку средств в Антрацит.

"Арсений Борисович, я прошу обеспечить безопасность при перевозке средств, там в целом 30 млн грн, из которых 27 - это пенсии и зарплаты", - сказал премьер.

При этом, по его словам, выплаты в Снежном и Красном Луче нужно заблокировать из-за действий террористов, которые нападают на почтальонов и сотрудников банков.

"При этом ситуация в двух других городах - в Снежном и в Красном Луче - обострилась настолько, что мы не можем проконтролировать выдачу средств, потому что там снова эти террористы охотятся на людей, на почтальонов, на банкиров, - отметил Яценюк. - Потому, Александр Виталиевич (Шлапак, министр финансов - УНИАН), в связи с опасной ситуацией по Снежному и по Красному Лучу временно до момента стабилизации ситуации приостановить соответствующие перечисления и перевозки средств, потому что мы ставим под угрозу людей".

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НБУ решил ликвидировать банк Курченко

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации с 11 июня проблемного «Брокбизнесбанка», в который с 3 марта 2014 года была введена временная администрация, сообщила пресс-служба регулятора.

«Учитывая предложения Фонда гарантирования вкладов физических лиц по отзыву банковской лицензии и ликвидации АО "Брокбизнесбанк", руководствуясь требованиями действующего законодательства, правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Брокбизнесбанк", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение закреплено постановлением правления НБУ от 10 июня №339.

«Таким образом, с 11 июня 2014 отзываются банковская лицензия, генеральная лицензия на осуществление валютных операций и начинается процедура ликвидации указанного банка», - отмечается в сообщении НБУ.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц предложил Национальному банку ликвидировать проблемный «Брокбизнесбанк» в связи с тем, что инвестор, который смог бы оздоровить банк, так и не найден. Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в «Брокбизнесбанк» сроком на три месяца – с 3 марта по 2 июня 2014 года. Фонд оценил объем средств для возмещения вкладчикам банка в 2,681 млрд грн. Согласно отчетности банка, его убыток, накопленный на 1 февраля 2014 года, составил 40,501 млн грн.

«Брокбизнесбанк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является группа ВЕТЭК Сергея Курченко.

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Госшахты увеличили убытки до 6 млрд гривень

Государственные угольные шахты Украины за январь-май 2014 года увеличили убытки от выпуска товарной продукции, без учета господдержки, на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,030 млрд грн.

Об этом говорится в отчете Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

«За январь-май 2014 года из государственного бюджета поступило 5,166 млрд грн на частичное покрытие расходов по себестоимости угольной продукции», - сказано в отчете.

В мае 2014 года убытки госшахт выросли на 0,6% по сравнению с маем прошлого года - до 1,217 млрд грн.

Также в документе отмечается, что в мае 2014 года фактическая себестоимость 1 тонны товарной угольной продукции составила 1 651,1 грн и по сравнению с прошлым годом увеличилась на 15,2% (217,6 грн). В апреле 2014 года себестоимость добычи тонны угля составляла 1 584,5 грн, в марте - 1 494,9 грн, в феврале - 1 340,5 грн.

В то же время, в отчете министерства говорится, что в мае 2014 года 1 тонна товарной продукции, произведенной государственными предприятиями, реализовывалась по средней цене 662,6 грн, что на треть больше, чем в мае прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в конце мая первый заместитель главы Минэнергоугля Юрий Зюков сообщил, что министерство планирует за 5 лет сделать государственные угольные предприятия прибыльными, в то время как в этом году на покрытие их убытков планируется потратить более 12 млрд грн.

По его словам, это станет возможным благодаря обязательной продаже угля, добытого на госшахтах, через госпредприятие «Уголь Украины», тогда как в 1-м квартале этого года и ранее он реализовывался через посредников и вследствие этого убытки угольных предприятий только росли.

При этом СМИ связывают этих посредников с окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича. При цене тонны угля в 400 грн, после перепродажи через несколько компаний его стоимость увеличивалась до 1 тыс. грн. Таким образом, 600 гривень оседало в "карманах" окружения Януковича.

Справка УНИАН. Государственные угольные шахты Украины за 2013 год увеличили убытки от выпуска товарной продукции на 27% - до 15,128 млрд грн по сравнению с 11,955 млрд грн убытков за 2012 год.

Кабинет министров Украины намерен в 2014 году направить 13,303 млрд грн на поддержку и частичное покрытие расходов государственных угледобывающих предприятий.

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Россия разрешила ввозить мясо из Украины только через два пункта пропуска

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) в целях противодействия контрабандному ввозу животноводческой продукции из Украины в РФ ограничил до двух количество пунктов ее пропуска.

Согласно сообщению ведомства, о соответствующем решении Россельхознадзора заместитель руководителя службы Евгений Непоклонов уведомил первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Ивана Бисюка в ходе переговоров, посвященных урегулированию отдельных вопросов, связанных с осуществлением взаимных поставок животноводческой продукции, которые состоялись накануне.

Таким образом, украинскую продукцию животноводства теперь можно ввозить в Россию только через пропускные пункты в Брянской области и Белгородской области.

Кроме того, на встрече стороны обсудили вопрос обеспечения качества безопасности украинской молочной продукции, в которой Россельхознадзор в последнее время часто обнаруживает чрезмерный уровень концентрации антибиотиков.

Для решения этой проблемы Бисюк пообещал в ближайшее время провести совещание с операторами молочного рынка Украины в целях организации системы контроля над выпускаемой продукцией внутри самих предприятий. Кроме того, он инициировал обсуждение мировой практики по введению самоограничений на поставку продукции, в которой по результатам мониторинговых исследований выявляются остатки запрещенных и вредных веществ.

Как сообщал УНИАН, в апреле Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию РФ молочной продукции пяти украинских предприятий в связи с несоответствием техническому регламенту на молоко и молочную продукцию. Вслед за Россией аналогичное решение принял Казахстан.

Вслед за этим, 13 мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку продукции Пирятинского сырзавода в РФ.

Таким образом, с учетом предыдущих ограничений, введенных Россельхознадзором и Роспотребнадзором по отношению к украинским производителям молочной продукции, беспрепятственно экспортировать «молочку» в Российскую Федерацию могут 5 из 27 сертифицированных предприятий.

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Урегулировать ситуацию с ценой на российский газ можно только в суде - Продан

Украинская сторона считает „политической” предложенную Москвой скидку за газ в размере 100 долларов, настаивает на рыночной цене и говорит о том, что на сегодняшний день «единственный механизм урегулирования ситуации – Стокгольмский арбитражный суд».

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил министр топлива и энергетики Юрий Продан в среду на пресс-конференции в Брюсселе по завершении газовых переговоров.

„Мы бы хотели иметь справедливую рыночную цену, которая формируется по рыночным механизмам, которые отвечают правилам и механизмам, которые есть в ЕС. К сожалению, российской стороной предложен механизм формирования цены на газ для Украины, который бы я назвал политическим. Россия предложила так называемую скидку. Как она действует, мы с вами уже видели, – Россия в одностороннем порядке в любой момент может эту скидку изменить, как это уже было сделано”, - заявил он.

В этой связи Продан привел пример денонсирования Россией в одностороннем порядке соглашения по Черноморскому флоту. „Такой механизм формирования цены для украинской стороны является неприемлемым. Мы об этом заявили в прошлый раз. Поэтому, к сожалению, сегодня в пакетные договоренности не удалось включить механизм формирования цены, который бы установил справедливую, недискриминационную и неполитичную цену для Украины. На сегодняшний день остается единственный механизм урегулирования ситуации – это получение ответа в арбитражном суде в Стокгольме”, - убежден министр.

При этом Продан заверил в готовности Украины „совершать соответствующие платежи за газ в случае достижения договоренности”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак заявил, что российский «Газпром» введет для Украины режим предоплаты за газ с 16 июня, если она не оплатит 1 млрд 451 млн дол. задолженности за ноябрь-декабрь 2013 года и 500 млн дол. за апрель-май текущего года.

По его словам, на переговоры российская сторона вышла с пакетными предложениями относительно цены газа и погашения задолженности. „Что касается цены, которая обсуждалась в последние дни, то Россия предлагала восстановить скидку, которая существовала с 2013 г. по 1 апреля 2014 г., - 100 долларов за 1 тыс. кубических метров по формуле, которая была в соглашении от 2009 года, и ввести эту скидку с апреля-мая. Это - вклад Российской Федерации в украинскую экономику”, - заявил Новак.

Также сегодня, 11 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагает Украине газ по цене 385 дол. за 1 тыс. куб. – как это было при «президентстве Виктора Януковича».

«Газпром» предложил украинским партнерам такие же условия, которые имело правительство Виктора Федоровича Януковича: скидка с контрактной цены 100 дол., конечная цена — 385 дол. за 1 тыс. куб.», - сказал Путин. (УНИАН: тогда газ стоил 268,5 дол. за 1 тыс. куб.)

По его словам, такое предложение России для Украины является более чем партнерским, но если оно будет проигнорировано, Москва перейдет на другие отношения с Киевом.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома» снизить цену на российский газ на 100 долларов за тысячу кубометров - до 385 дол.

«Россияне сделали нам предложение относительно снижения цены на газ на 100 долларов - так называемую скидку. Я сразу хочу заявить, что мы эти российские ловушки знаем. Скидка устанавливается решениям правительства Российской Федерации и снимается правительством РФ», - сказал Яценюк.

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Путин признал, что Россия боится потерять Украину как покупателя газа

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия опасается потерять Украину как покупателя российского газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совещании с членами российского правительства.

«С целью поддержки экономики Украины и, если уж по-честному сказать, чтобы клиента не потерять, тоже это важно, поэтому мы готовы действовать так, как предлагаем партнерам, действовать открыто, честно, предельно прозрачно. И, судя по всему, есть понимание справедливости нашей позиции и у ряда европейских партнеров. Посмотрим, как закончатся эти переговоры сегодня, завтра, в ближайшее время. Мы договорились о том, что не будем вводить предоплату до 16 июня текущего года, то есть до понедельника», - сказал Путин.

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Межбанк закрылся долларом по 11,75 гривни

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,5500/11,7500, к 12:00 сузился спрэд до 11,6300/11,7200. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 11,6500/11,7500.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,3365/0,3420, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3383/0,3409. К закрытию торгов цены поднялись до 0,3387/0,3417. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,3545 (-0.0275).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3520/55. Рынок евро-гривня открылся котировками 15,6330/15,9060, к 12:00 цены составили 15,7300/15,8555. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх до 15,7840/15,9235.

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Проблемный банк «Форум» могут присоединить к другому банку и ликвидировать

Фонд гарантирования вкладов физических лиц предложил Национальному банку Украины передать часть активов и пассивов проблемного банка «Форум» принимающему банку, а сам банк «Форум» ликвидировать.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил журналистам заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Оленчик.

«На сегодняшний момент у нас нет окончательного ответа, по какому именно варианту мы сработаем с банком «Форум». Наиболее вероятный вариант – это передача активов и пассивов принимающему банку. А сам банк «Форум» ждет ликвидация. И это предложение подано в Национальный банк, и мы ожидаем соответствующего решения от регулятора», - сказал Оленчик. При этом он не уточнил, к какому именно банку будет присоединен «Форум».

По словам представителя Фонда, 7 банков выразили желание выкупить часть активов и пассивов проблемного банка. Этим банкам было предложено провести экспертную оценку активов и пассивов банка «Форум» и подать свои предложения. Единственный банк, сделавший это, предоставил Фонду свои предложения 4 июня.

«Мы сделаем все возможное, чтобы спасти значительную часть активов банка и этими активами перевести на этот банк максимальное количество обязательств», - отметил Оленчик.

Он напомнил, что застрахованных депозитов, подлежащих возмещению, в банке «Форум было 2,9 млрд грн, при этом Фонд уже выплатил вкладчикам на стадии временной администрации более 600 млн грн. Согласно законодательству, оставшиеся 2,3 млрд грн будет выплачивать банк-правопреемник, после того как завершит процесс перевода на свой баланс активов и пассивов «Форума».

«Но мы ориентированы на то, что если принимающий банк согласится принять большую часть активов, в этом случае нам удастся передать ему и как минимум депозиты физических лиц, которые превышают 200 тыс. грн», - сказал Оленчик.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в банк «Форум» сроком на 3 месяца с 14 марта на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Yernamio Consulting Ltd, кипрская дочерняя компания основного акционера банка «Форум» «Смарт-Холдинга», 12 мая перечислила на специальный счет НБУ сумму в эквиваленте 50 млн долл. для подтверждения серьезности намерений по оздоровлению банка «Форум».

Банк «Форум» (Киев) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского.

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Украина должна получать на границе с Россией газ по $268,5 - Продан

Киев получает предложения от европейских компаний относительно поставок газа по ценам ниже предложенных Москвой 385 долл. за тыс. кубометров, и если вычесть стоимость транспортировки газа через Украину и в Украину по европейскими газотранспортными сетям, то на границе с Россией цена газа для Украины должна составлять 268,5 долл.

Так разъяснил позицию украинской стороны в интервью УНИАН министр топлива и энергетики Юрий Продан, указывая на недостоверность информации, распространенной некоторыми СМИ относительно позиции Киева в этом вопросе.

„У нас есть предложения от европейских компаний, которые готовы поставлять нам газ по цене значительно ниже 385 долл. Если учитывать транспортировку газа через территорию Украины и обратно через территории европейских стран, то цена покупки газа на границе между Украиной и Россией должна составлять 268,5 долл.”, - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагает Украине газ по цене 385 долл. за 1 тыс. кубометров, как это было при «президентстве Виктора Януковича».

«Газпром» предложил украинским партнерам такие же условия, которые имело правительство Виктора Федоровича Януковича: скидка с контрактной цены 100 долл., конечная цена — 385 долл. за 1 тыс. куб. м», - сказал Путин. (УНИАН: тогда газ стоил 268,5 долл. за 1 тыс. куб.).

По его словам, такое предложение России для Украины является более чем партнерским, но если оно будет проигнорировано, Москва перейдет на другие отношения с Киевом.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк сегодня, 11 июня, сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома» снизить цену на российский газ на 100 долларов за тысячу кубометров - до 385 долл.

«Россияне сделали нам предложение относительно снижения цены на газ на 100 долларов - так называемую скидку. Я сразу хочу заявить, что мы эти российские ловушки знаем. Скидка устанавливается решениям правительства Российской Федерации и снимается правительством РФ», - сказал Яценюк.

УНИАН