Поддержка народных дружин жителями Мариуполя стабилизировала ситуацию в городе - мнение

Поддержка народных дружин, создание которых инициировали металлургические комбинаты имени Ильича и «Азовсталь», жителями Мариуполя стала переломным моментом для города и помогла стабилизировать ситуацию.

Такое мнение высказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков в эфире программы «ШустерЛайв».

По его словам, в народные дружины за неделю после печально известных событий 9 мая записалось более 32 тысяч горожан, а это почти 8% населения города. Кроме сотрудников комбинатов, к патрулированию улиц присоединились представители общественных организаций и простые мариупольцы. Поддержка дружинников помогла милиции поднять моральный настрой, а жителям Мариуполя - объединиться для того, чтобы город мог вернуться к нормальной жизни, считает гендиректор Метинвеста.

«На наш взгляд, это переломило ситуацию. Люди вышли за порядок, люди вышли за спокойствие, люди вышли за диалог. И сегодня они готовы к этому мирному диалогу», - сказал Юрий Рыженков.

Руководитель компании отметил, что народные дружины поддерживают и жители других городов Донбасса – Енакиево, Харцызска, Авдеевки, Доброполья, Кировского.

«По всей Донецкой области это происходит. Возможно, там нет того перелома, который произошел в сознании людей в городе Мариуполе. Достичь этого можно только поняв, что наводить порядок в городах имеют право те, кто для этого предназначен. Проще говоря – милиция. Милиция должна быть вне политики. Она должна заниматься наведением порядка в городе. Цель наших дружин – организовать моральную поддержку тем милиционерам, которые готовы выходить и выполнять свои должностные обязанности», - считает Юрий Рыженков.

Напомним, после событий 9 мая в Мариуполе руководство комбинатов имени Ильича и «Азовсталь» Группы Метинвест вместе с городской властью приняло решение создать народные дружины для совместного с милицией патрулирования улиц города. Дружинники начали патрулирование без оружия с 11 мая.