Анонс на 12 июня

* Состоится Международная конференция «Имплементация соглашения об ассоциации: с чего начинать?» Организатор - Международный центр перспективных исследований. Участники: Василий Филипчук, председатель Правления Международного центра перспективных исследований; Ян Томбинський, председатель Представительства ЕК в Украине; Валерий Чалый, зам.ген.директора Центра Разумкова по международным вопросам; Иренеуш Биль, директор Фонда Александра Квасьневского «Amicus Europae», г. Варшава, Польша; Майкл Эмерсон, ассоциированный старший исследователь по вопросам внешней политки ЕС Центра изучения европейской политики в Брюсселе, Бельгия; Ирина Геращенко, первый зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам европейской интеграции; Юрий Ехануров, зам.председателя Наблюдательного Совета МЦПИ; Андрей Мельник, зам.министра Кабинета Министров Украины; Виктор Маштабей, доцент Дипломатической академии при МИД Украины, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины.

* Пресс-конференция Международной Финансовой Корпорации и ООО Байер на тему «Как современные технологии могут изменить украинский агросектор».

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Заботиться об окружающей среде - жить по-европейски! Официальное заявление общественности". Почему на встрече сторон Конвенции Эспо Украину назвали нарушителем международных договоров в сфере доступа к экологической информации и оценки влияния на окружающую среду? Как внедрение этих процедур защитит интересы граждан и будет способствовать евроинтеграции? Что следует сделать новой власти, чтобы в следующем месяце с достоинством представить Украину на совещании сторон Орхусской Конвенции? Во время пресс-конференции эксперты расскажут почему Украина - единственное европейское государство, которое не имеет полноценного механизма ОВД и представят инициативу, призванную решить эту проблему - законопроект No4972 об ОВД. Его уже поддержали многие общественные организации, теперь он требует внимания парламентариев. Будет обнародовано официальное заявление общественности. Участники: сокоординатор Реанимационного пакета реформ Анна Гопко, Тарас Третяк, доцент кафедры земельного и аграрного права КНУ имени Тараса Шевченко; Ирина Головко, Национальный экологический центр Украины; Андрей Шевченко, народный депутат Украины, представители экологических организаций и юристы (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 0506978118, 0979237531. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится выставка изделий железнодорожного назначения, запасных частей и услуг. На выставке будет представлена продукция для железнодорожной отрасли и услуги как отечественных предприятий, так и представителей различных хозяйств 6 железных дорог Украины для укрепления сотрудничества в рамках отраслевой кооперации. К участию в мероприятии приглашены: ген.директор «Укрзазізниці» Борис Остапюк, зам.ген.директора «Укрзалізниці» Александр Зародов, директор по технической политике «Укрзалізниці» Ростислав Демин. В 11:30 состоится брифинг для СМИ.

* Состоится пресс-конференция на тему: "Газовый вопрос: как договориться с врагом?". Участники: экс-уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский; директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция экспертов в области обороны на тему: «Причины утраты оборонного потенциала Украины». Специалисты представят специальное исследование «О снижении (частичной утрате) оборонного потенциала Украины» и назовут главные причины снижения обороноспособности. Участники: директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, директор ИКК «Дифенс Экспресс» Сергей Згурец, руководитель Фонда «Новые традиции», гендиректор ГК «Укрспецэкспорт» (2005 - 2010 гг.) Сергей Бондарчук. Ожидается также участие приглашенных представителей Службы безопасности Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал УНИАН). Регистрация на месте по журналистским удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: "Сыр: качественный или полезный?" Организатор - Центр экспертиз "ТЕСТ". Участники: Валентин Безрукий, руководитель Центра экспертиз "ТЕСТ"; Людмила Квашнина, руководитель отделения медицинских проблем здорового ребенка и преморбидных состояний Института педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины. Специалисты продемонстрируют работу денситометра - прибора для оценки минерального состава костей.

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