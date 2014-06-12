ТОП-10 (12 июня)

Экономическую часть Соглашения с ЕС подпишут 27 июня - Томбинский

Украина увеличила суточные поставки газа из Венгрии на 13%

Американские СМИ о газовых переговорах: обстоятельства играют не в пользу Кремля

Суд подтвердил законность приватизации «Донбассэнерго»

Украине нужны короткие кредиты в сжатые сроки - МФВ

Россия продолжает пугать Украину отключением газа

«Газпром» грозится подать встречный иск к «Нафтогазу» в Стокгольмский арбитраж

«Нафтогаз» лишили функции оператора ГТС

Нацбанк удешевил экстренные кредиты для банков

В Украине запускают скоростные поезда отечественного производства

***

Экономическую часть Соглашения с ЕС подпишут 27 июня - Томбинский

Экономическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом будет подписана 27 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский на международной конференции “Имплементация Соглашения об ассоциации: с чего начинать?”.

“Соглашение об ассоциации - это открытый документ, в котором нет ничего секретного, скрытого. Он должен быть подписан 27 июня”, - сказал Томбинский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБрюссель готовится к подписанию Соглашения об ассоциации с Украиной - источник

По его словам, время подписания документа является символическим, поскольку он открывает путь к ратификации соглашения.

В то же время Томбинский отметил, что украинское правительство может начинать внедрять реформы до ратификации Соглашения об ассоциации.

“Ничто не мешает украинскому правительству уже начинать какие-то преобразования. Направление определено, нет необходимости ждать до формального подписания, уже можно осуществлять изменения, уже можно осуществлять реформы, даже до ратификации”, - сказал Томбинский.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года. ЕС в одностороннем порядке отменил импортные пошлины на украинские товары в пакете общей помощи Украине, от чего Киев выигрывает почти 500 млн. евро в год. Экономическая часть соглашения включает положение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

***

Украина увеличила суточные поставки газа из Венгрии на 13%

Украина с 11 июня увеличила суточные поставки природного газа из Венгрии по сравнению с предыдущим днем на 13% - до 8,246 млн кубометров с 7,281 млн кубометров, сообщает оператор венгерской газотранспортной системы FGSZ Ltd.

Согласно информации венгерского оператора, среднесуточные поставки газа с 1 по 6 июня составляли 2,8 млн кубометров, однако с 7 июня поставки увеличились в среднем до 7,4 млн кубометров.

В то же время, данный объем пока не достигает максимальной технической возможности в 16 млн кубометров природного газа в сутки.

Как сообщал УНИАН, Украина в мае 2014 года импортировала из Венгрии 43,4 млн кубометров газа.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки до 30 млрд куб. м газа. Наиболее перспективным маршрутом является словацкий.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана, Украина в 2014 году может импортировать по реверсной схеме из Европы около 6 млрд куб. м газа.

***

Американские СМИ о газовых переговорах: обстоятельства играют не в пользу Кремля

Переговоры относительно цены на газ между Украиной и Россией зашли в тупик, но в этот раз обстоятельства играют не в пользу Кремля.

Об этом пишет американская газета The Christian Science Monitor, сообщает ТСН.

Издание отмечает, что Кремль постоянно откладывает дату, когда он выполнит свою угрозу перевести Украину на предоплату за газ. Это свидетельствует о том, что ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы переговоры провалились.

В случае если Москва и Киев не договорятся, для Украины это будет означать еще большую экономическую неопределенность. Европе придется быстро искать способ, как жить без российского топлива. А Россия потеряет основной источник своих доходов.

"Тот факт, что Россия постоянно откладывает крайний срок, указывает на совершенно иную позицию, чем в 2006 и в 2009 годах, когда поставки газа останавливались очень быстро. Устранение угрозы перебоев в поставках газа - важный элемент восстановления политических и экономических отношений России и ЕС", - пояснил основатель консалтинговой фирмы Macro-Advisory Крис Вифер.

"Россия продолжает играть в игру "скидки в обмен на политические уступки" и снова предлагает скидку от цены, которая есть в контракте", - говорит аналитик Дмитрий Науменко. Он добавил, что Украина хочет изменить цену в самом контракте, поскольку раньше Россия часто манипулировала скидками.

В нынешних переговорах посредником выступает еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер, который нацелен добиваться, чтобы Россия и Украина заключили новую сделку, которая бы запретила отключать газ Киеву.

Тем временем Евросоюз заморозил строительство "Южного потока" - газопровода, который должен поставлять газ из России в Западную Европу в обход Украины. "Москва очень хочет проложить этот газопровод, поэтому у нее есть дополнительный стимул пойти на уступки и помириться с Европой и Украиной", - пишет газета The Christian Science Monitor.

***

Суд подтвердил законность приватизации «Донбассэнерго»

Окружной административный суд Киева полностью отказал Генеральной прокуратуре Украины в удовлетворении ее иска о признании недействительными приватизационного конкурса и его результатов по продаже 60,8% госпакета акцийэнергогенерирующей компании «Донбассэнерго», таким образом подтвердив законность приватизации госпакета данного предприятия.

Информация об этом содержится в Едином государственном реестре судебных решений.

Данное решение было принято Окружным административным судом Киева 13 мая т.г.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура обратилась в Окружной административный суд Киева с иском к Кабинету министров Украины, Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ), в котором просила признать недействительными приватизационный конкурс и его результаты по продаже 60,8% госпакета акций «Донбассэнерго».

В частности, Генпрокуратура просила признать недействительными распоряжение Кабмина и приказ ФГИУ, касающиеся утверждения условий продажи «Донбассэнерго», все решения Фонда госимущества, касающиеся проведения и утверждения результатов данного конкурса, и пр.

Справка УНИАН. 21 августа 2013 года Фонд государственного имущества Украины признал "Энергоинвест Холдинг" (Донецк) победителем приватизационного конкурса по продаже 60,773% госпакета акций "Донбассэнерго".

"Энергоинвест Холдинг" предложил за пакет акций наивысшую цену в 718,92 млн грн, что на 77,9 млн грн больше его начальной цены.

Бизнесмен Игорь Гуменюк является мажоритарным акционером Energoinvest Holding B.V., которой принадлежит 91% компании «Энергоинвест Холдинг».

***

Украине нужны короткие кредиты в сжатые сроки - МФВ

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд считает наиболее приемлемыми в отношении Украины краткосрочные программы кредитования с определением четких целей и экономических ориентиров.

Об этом говорится в специальном отчете фонда, опубликованном на сайте организации.

«Короткие программы кредитования экономики Украины являются наиболее приемлемыми, – говорится в отчете. – Длительные программы могут быть использованы в случае постановки целей на среднесрочную перспективу, что может оказаться слишком амбициозным для стран с таким послужным списком, как у Украины».

Как отмечается в отчете, краткосрочные программы концентрируются на наиболее важных целях и предоставляют необходимый объем средств в сжатые сроки, что фактически снимает необходимость пересмотра программ или их перезагрузки.

Кроме того, по мнению экономистов фонда, определение первостепенных задач программ кредитования является наиболее мощным инструментом достижения прогресса.

«Пример Украины показывает, что использование механизма первостепенных экономических задач является эффективнее механизма определения условий получения кредитов, особенно для стран, правительства которых не всегда могут воплотить в жизнь политические заявления», - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Совет директоров МВФ одобрил двухлетнюю программу кредитования экономики Украины в объеме 17 млрд долл., предусматривающую проведение в обмен на кредиты широкого спектра реформ, включая реформы в банковском секторе, энергетике и системе государственных финансов. Украина получила первый транш средств в объеме более 3 млрд долл. в начале мая.

В начале июня в Украину прибыла консультационная миссия МВФ, участники которой уже провели ряд встреч в правительстве и ряде ведомств, включая Государственную фискальную службу, объединяющую налоговую и таможенную службы. Как ожидается, такие миссии будут работать в нашей стране каждые два месяца. Их задачей станет оценка прогресса работы правительства на пути реформ, а также оказание консультационной помощи.

По завершении работы нынешней – технической и консультационной миссии в конце июня – начале июля в Украину прибудет оценочная миссия, задачей которой станет формирование доклада об экономическом положении Украины. Оценочная миссия к концу июля представит оценочный доклад на заседании Совета директоров МВФ, и уже по результатам заседания Украина получит или не получит второй кредитный транш. Речь идет о порядка 1,4 млрд долл. Время возможного предоставления денег – конец июля – начало августа.

***

Россия продолжает пугать Украину отключением газа



Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявляет, что его компания больше не будет переносить срок перевода Украины на предоплату при поставках российского газа, и в случае не оплаты долга такой механизм будет введен в 10.00 мск 16 июня.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам в Москве.

«Газпром» больше не будет переносить срок перевода Украины на предоплату поставок газа, окончательная дата - 10.00 мск 16 июня», - сказал Миллер.

«Вы знаете, что ввод режима предоплаты в очередной раз был перенесен по просьбе Европейской комиссии, перенесен до 10 часов утра понедельника, 16 июня. Больше уже этот срок переноситься не будет», - подчеркнул он.

По словам Миллера, украинская сторона должна заплатить полностью долги за ноябрь и декабрь 2013 года - это 1,451 млрд долл., а также показать прогресс по оплате долгов за апрель и май - это 500 млрд долл.

«Таким образом, «Газпром» должен увидеть на своем счету до утра понедельника, 16 июня, сумму, переведенную НАК «Нафтогаз Украины» в объеме 1,951 млрд долл. В противном случае вводится режим предоплаты», - заявил он.

При этом глава "Газпрома" пояснил, что режим предоплаты - это не отключение Украины от поставок российского газа или какие-то ограничения.

«Это поставка газа на Украину в таких объемах газа, которые Украиной оплачены. Если никакие объемы Украиной не будут оплачены, значит, соответственно, поставка газа на Украину - ноль», - заявил Миллер.

Как сообщал УНИАН, 11 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагает Украине газ по цене 385 долл. за 1 тыс. кубометров, как это было при «президентстве Виктора Януковича».

«Газпром» предложил украинским партнерам такие же условия, которые имело правительство Виктора Федоровича Януковича: скидка с контрактной цены 100 долл., конечная цена — 385 долл. за 1 тыс. куб. м», - сказал Путин. (УНИАН: тогда газ стоил 268,5 долл. за 1 тыс. куб.)

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк 11 июня сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома» снизить цену на российский газ на 100 долларов за тысячу кубометров - до 385 долл.

«Россияне сделали нам предложение относительно снижения цены на газ на 100 долларов - так называемую скидку. Я сразу хочу заявить, что мы эти российские ловушки знаем. Скидка устанавливается решениям правительства Российской Федерации и снимается правительством РФ», - сказал Яценюк.

Справка УНИАН. «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставки газа Украине. В результате цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 дол. за тысячу кубометров с 268,5 дол. в первом квартале этого года. При этом глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что на 7 июня долг Украины за поставленный газ достигнет 5,2 млрд дол.

***

«Газпром» грозится подать встречный иск к «Нафтогазу» в Стокгольмский арбитраж

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявляет, что компания намерена подать встречный иск в Стокгольмский арбитраж к НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам в Москве.

«Газпром» подаст встречный иск на «Нафтогаз Украины» в Стокгольмский арбитраж. Во-первых, это, конечно же, неоплата за поставленные объемы газа, в том числе и «бери и плати» за 2012 и 2013 годы», - заявил Миллер.

Он считает, что позиция премьер-министра Украины Арсения Яценюка «сорвала переговоры» с РФ по газу.

«Заявление премьер-министра Украины господина Яценюка было сделано во время трехсторонних консультаций - Европейского Союза, России и Украины. И фактически этим публичным заявлением премьер-министр Украины сорвал трехсторонние консультации», - сказал Миллер.

«Когда в среду, 11 числа, премьер-министр Украины господин Яценюк говорит о том, что никакой основы для достижения договоренностей, кроме вот этой странной и абсурдной позиции украинской стороны, быть не может, договариваться можно только и исключительно на украинских условиях. При этом такого рода заявления, по словам Европейской комиссии, являются абсолютно неуместными. Мы с этим согласны», - добавил он.

По его словам, позиция украинской стороны является и «абсурдной, когда украинская сторона поступает против суверенного права Российской Федерации регулировать цену на поставки газа через механизм экспортных таможенных пошлин».

«Это суверенное право. Право Российской Федерации. Такую позицию украинской стороны иначе, как абсурдной, назвать невозможно. Позиция украинской стороны является ультимативной», - считает он.

Как сообщал УНИАН, 11 июня премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома» снизить цену на российский газ на 100 долларов за тысячу кубометров - до 385 долл.

«Россияне сделали нам предложение относительно снижения цены на газ на 100 долларов - так называемую скидку. Я сразу хочу заявить, что мы эти российские ловушки знаем. Скидка устанавливается решениям правительства Российской Федерации и снимается правительством РФ», - сказал Яценюк.

В свою очередь министр топлива и энергетики Юрий Продан 11 июня на пресс-конференции в Брюсселе по завершению газовых переговоров заявил, что украинская сторона считает политической предложенную Москвой скидку на газ и будет искать ответ в Стокгольмском арбитражном суде.

«К сожалению, сегодня в пакетные договоренности не удалось включить механизм формирования цены, который бы установил справедливую, недискриминационную и неполитичную цену для Украины. На сегодняшний день остается единственный механизм урегулирования ситуации – это получение ответа в арбитражном суде в Стокгольме”, - убежден министр.

***

«Нафтогаз» лишили функции оператора ГТС

Кабинет министров опубликовал постановление о реформировании государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины», лишив его функции оператора газотранспортной системы Украины.

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении от 4 июня 2014 года.

Согласно документу, Кабмин поручил Министерству энергетики и угольной промышленности осуществить меры по прекращению выполнения «Нафтогазом» функции оператора ГТС и возложить ее на госкомпанию «Укртрансгаз».

Также Кабмин согласился с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности о создании двух компаний "Магистральные газопроводы Украины" и "Подземные газовые хранилища Украины", 100% акций которых будет находиться в государственной собственности.

Кроме этого, Кабмин поручил Министерству энергетики и угольной промышленности, Фонду государственного имущества вместе с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" и "Укртрансгазу" разработать проекты уставов акционерных обществ и представить их на утверждение Кабинету министров Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, разделение государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины» на компании по транспортировке и по хранению газа не предусматривает передачу прав собственности на газотранспортную систему (ГТС) и подземные хранилища (ПХГ) Украины.

«Предложенное создание новых компаний-операторов является частью комплексной реформы нефтегазового сектора Украины и соответствует нормам третьего энергетического пакета ЕС», - говорилось в заявлении «Нафтогаза».

Также в компании отметили, что создание компаний-операторов не повлияет на стоимость чистых активов НАК «Нафтогаз Украины» и способность компании обслуживать свои существующие внешние обязательства.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций компании «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

***

Нацбанк удешевил экстренные кредиты для банков



Национальный банк Украины снизил стоимость кредитов рефинансирования для оперативной поддержки банков с двойной до полуторной учетной ставки.

Соответствующее решение закреплено постановлением правления НБУ №334. Постановление вступило в силу 5 июня.

Как сообщал УНИАН, постановлением правления Нацбанка Украины от 6 февраля №48 утвержден механизм оперативной поддержки ликвидности банков в форме внеочередных тендеров по предоставлению ресурсов на срок до 360 дней банкам, имеющим отток депозитов физических лиц.

Читайте такжеНБУ расширил основания для отнесения банков к проблемным

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в среду, 11 июня, предоставил банкам рефинансирование на 421,1 млн грн и продал депозитные сертификаты на 4,915 млрд грн..

Во вторник, 10 июня, НБУ предоставил банкам рефинансирование на 2,1 млрд грн и продал депозитные сертификаты на 4,612 млрд грн.

В мае 2014 года по сравнению с апрелем Нацбанк сократил объем рефинансирования банков на 21,8% - до 18,3 млрд грн.

***

В Украине запускают скоростные поезда отечественного производства

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") планирует во второй половине июня текущего года запустить два новых скоростных межрегиональных электропоезда двойного питания производства Крюковского вагоностроительного завода, заявил министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак на брифинге в ходе выставки изделий железнодорожного предназначения.

«Я бы хотел вас всех пригласить на следующей неделе на торжественный запуск и презентацию двух электропоездов Крюковского вагоностроительного завода. Наконец-то, после того, как они два года простаивали, и государство не смогло их купить, поручение правительства было выполнено. Мы заключили договор и на следующей неделе они поедут в первый рейс», - сообщил Бурбак.

При этом он добавил, что поезда уже прошли обкатку, сертифицированы и готовы к эксплуатации, в частности, первый рейс планируется запустить по маршруту Киев - Львов, маршрут следования второго поезда министр не уточнил.

Вместе с тем, присутствовавший на выставке генеральный директор "Укрзализныци" Борис Остапюк заявил, что вероятнее всего, закупка двух скоростных электропоездов будет реализована с привлечением лизинговой компании.

«Мы запланировали на сегодняшний день закупить два двухсистемных состава нашего отечественного производителя, и премьер-министр (премьер-министр Украины Арсений Яценюк – УНИАН) поставил нам основную задачу, что мы должны работать напрямую с нашим производителем для того, чтобы поднимать производство. Возможно, завтра-послезавтра будет ясно, по какой схеме мы закупим, скорее всего, это будет лизинг, пока финансисты работают над этим вопросом, возможно, будет рефинансирование», - сообщил Остапюк.

Вместе с тем, он добавил, что «Укрзализныця» в перспективе также планирует приобрести рельсовый автобус у Крюковского вагонзавода, который будет курсировать в западном направлении.

«Сегодня на обкатке в Крюковском вагоностроительном заводе был рельсовый трехвагонный автобус, который мы также хотим закупить и который будет курсировать в направлении Карпат», - подчеркнул глава «Укрзализныци».

Как сообщал УНИАН, правительство поручило Министерству финансов Украины проработать вопрос выделения 1,2 млрд грн из государственного бюджета на обновление пассажирского подвижного состава, из них 400 млн грн планировалось направить на закупку двух межрегиональных электропоездов двойного питания производства Крюковского вагоностроительного завода.

Укрзализныця» планирует в течение 2014-2015 годов приобрести 11 850 грузовых вагонов путем размещения заказов на отечественных предприятиях за счет 12,5 млрд грн кредитов под государственные гарантии, которые готово предоставить правительство Украины.

Также «Укрзализныця» уже подготовила предложения в Кабинет министров относительно размещения на КВСЗ заказов на изготовление в текущем году 50 пассажирских вагонов на сумму около 725 млн грн и 15 дизель-поездов на сумму более 900 млн грн за счет иностранных заимствований под государственные гарантии.

Справка УНИАН. Обновление подвижного состава «Укрзализныци» предусмотрено Программой активизации развития экономики на 2013-2014 годы, разработанной правительством по поручению президента Украины.

Ежегодно парк пассажирских вагонов уменьшается в среднем на 200 единиц (физический износ). Износ пригородного подвижного состава железных дорог Украины составляет: электропоездов - 80,3%, дизель-поездов - 93,1%.

УНИАН