Анонс на 13 июня

* Пресс-конференция на тему: «Ветроэнергетика - путь к энергонезависимости», посвященная Всемирному Дню ветра. Участники: Андрей Конеченков, глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации; Владислав Еременко, ген.директор Управляющей Компании «Ветряные парки Украины»; Карл Стурен, ген.директор ООО «Виндкрафт Украина». Вопросы: Как дальше будет развиваться ветроэнергетика в Украине? Насколько этот сектор экономически оправдан? Что будет с проектами, реализация которых сегодня остановлена на оккупированной территории Крыма?

* Состоится расширенное заседание Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины при участии руководства Государственной фискальной службы Украины. Во время заседания участники мероприятия обсудят предложения по созданию Службы финансовых расследований. Участие в заседании примут: председатель Совета предпринимателей при КМУ Леонид Козаченко, первый зам.министра доходов и сборов Украины Владимир Хоменко, президент ГННУ "Академия финансового управления" Татьяна Ефименко, председатель Общественного совета при Миндоходов Украины Ярослав Романчук, представители Министерств и других центральных органов исполнительной власти, члены Совета предпринимателей при КМ.

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Почему украинцы продолжают переплачивать за загранпаспорта: власть - новая, методы - старые?». Пресс-конференция проводится в рамках проекта «Улучшение качества административных услуг путем усиления влияния гражданского общества на публичную политику в этой сфере» при поддержке ЕС. Содержание пресс-конференции не является отражением официальной позиции Европейского Союза. В течение последних лет с граждан при получении паспорта в обычном режиме (за месяц), кроме государственной пошлины (170 грн.) дополнительно взимали 87,15 грн. - «за оформление и выдачу паспорта» и 120 гривен «за бланк паспорта». Вместе это составляло 377,15 грн. По этому поводу было много публичных акций и судебных споров. Наконец 3 декабря 2013 Верховный суд Украины поставил точку и решил, что загранпаспорт должен стоить 170 грн. - и ни копейки больше. Однако даже со сменой власти украинцы и дальше продолжают переплачивать за паспорта. Почему так происходит? Почему Государственная миграционная служба отказывается выполнять решение суда? Почему КМУ и Генеральная прокуратура игнорируют факты вымогательства за паспорта? Когда исчезнут паспортные конторы а-ля «рога и копыта»? Как преодолеть дополнительные поборы «за консультации», «формирование пакета документов», «сопровождение»? Участники: Игорь Блюменталь, общественный активист, который через суд доказал, что загранпаспорт стоит 170 грн.; Виктор Тимощук, эксперт Центра политико-правовых реформ (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится брифинг министра аграрной политики и продовольствия Украины Игоря Швайка на тему: «Завершение посевной и подготовка к жатве. Состояние экспорта зерновых. Первоочередные задачи Минагрополитики Украины».

* Пресс-конференция на тему: «Что обещает пятницу тринадцатого?». Участники: Людмила Жукова - биоэнергетик, Людмила Савина - нумеролог.

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