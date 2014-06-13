ТОП-10 (13 июня)

Украина выплатит «Газпрому» $1,9 млрд при установлении временной цены в $326

Украина планирует закупать газ у европейских компаний по цене ниже $326

Россия отказалась говорить с Украиной о газе до 16 июня – деньги вперед

ЕС выделил Украине 250 млн евро безвозвратной помощи

«Укрзализныця» продлевает предпродажу билетов в Крым до 15 июля

Налоговики заблокировали 190 млн гривень на счетах компании Курченко

На Северо-Крымском канале строят сооружение для водоучета

В Европе рассказали, почему приостановили переговоры по «Южному потоку»

Яценюк поручил готовиться к отключению газа, Украина подает в суд на «Газпром»

Ситуация с выплатой пособий и пенсий остается стабильной - Минсоцполитики

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Украина выплатит «Газпрому» $1,9 млрд при установлении временной цены в $326

Украина готова погасить перед «Газпромом» газовый долг в размере 1,9 млрд долл. при условии достижения договоренности с российской стороной об установлении временной цены на топливо в 326 долл. за тыс. кубометров.

Об этом журналистам заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

"Да мы готовы выплатить 1,9 млрд долл. при достижении договоренности о промежуточной цене на газ в 326 долл.", - сказал он.

В то же время Коболев сообщил, что «Нафтогаз» переплатил «Газпрому» за поставки газа в предыдущих годах, начиная с 2009 года, когда был заключен скандально известный контракт.

«Эта переплата имела место из-за того, что цена на природный газ … не соответствовала рыночной и была следствием злоупотребления «Газпромом» своим доминирующим положением на рынке природного газа. Украинская сторона считает абсолютно корректным ставить под вопрос размер так называемой задолженности ( более 5 млрд долл. по данным «Газпрома» - УНИАН), а мы это называем не оплаченным счетом за газ, который был поставлен ранее. Размер такой переплаты существенно превышает суммы не оплаченных счетов», - сказал Коболев.

Как ранее сообщал УНИАН, переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались в начале июня в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. В ходе переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров с учетом скидки в 100 долл. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент убрать эту скидку. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долл. за тыс. кубометров.

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Украина планирует закупать газ у европейских компаний по цене ниже $326

Европейские компании предлагают Украине закупать у них газ по цене ниже 326 долл. за тысячу кубометров, и Украина планирует согласиться на эти предложения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе пресс-конференции глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

«Мне на стол сейчас ложатся предложения от крупных европейских компаний, которые предлагают поставлять газ из Европы ниже даже этой цены (326 долл. за тысячу кубометров - УНИАН). Мы будем покупать этот газ», - сказал Коболев.

В то же время он отметил, что даже эта цена является высокой. «По нашему мнению, неплохой вариант предложила Еврокомиссия – диапазон цен 268 – 385 долл. Средняя цена - 326 долл. Но мы считаем (цену) все равно достаточно высокой», - отметил глава «Нафтогаза».

При этом он уточнил, что Еврокомиссия предлагала «Газпрому» установить цену для Украины в 326 долл. как временную - на период до полутора лет. Однако российский монополист наотрез отказался от этого предложения, настаивая на цене в 385 долл. с учетом предложенной ранее 100-долларовой скидки.

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Также Коболев заверил, что "Нафтогаз" рассматривает возможность предоставления "Газпрому" государственных гарантий по платежам за уже отобранное топливо.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки до 30 млрд куб. м газа. Наиболее перспективным маршрутом является словацкий.





По словам министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана, Украина в 2014 году может импортировать по реверсной схеме из Европы около 6 млрд куб. м газа.

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Россия отказалась говорить с Украиной о газе до 16 июня – деньги вперед

Минэнерго РФ не планирует никаких переговоров с Украиной по газу до 10.00 16 июня, когда может быть введен режим предоплаты, если не будет погашена задолженность за поставленное топливо.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь министра энергетики Российской Федерации Ольга Голант.

«Переговоров до 10.00 мск 16 июня мы не планируем. Если Украина переводит деньги – значит будет один разговор, если не переводит, включается режим предоплаты. Пока мы ждем понедельника 10.00, а дальше будем решать», - сказала Голант.

По ее словам, в случае погашения задолженности, будут продолжены переговоры.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что его компания больше не будет переносить срок перевода Украины на предоплату при поставках российского газа, и в случае не оплаты долга такой механизм будет введен в 10.00 мск 16 июня.

По словам Миллера, украинская сторона должна заплатить полностью долги за ноябрь и декабрь 2013 года - это 1,451 млрд долл., а также показать прогресс по оплате долгов за апрель и май - это 500 млрд долл.

«Таким образом, «Газпром» должен увидеть на своем счету до утра понедельника, 16 июня, сумму, переведенную НАК «Нафтогаз Украины» в объеме 1,951 млрд долл. В противном случае вводится режим предоплаты», - заявил он.

При этом глава «Газпрома» пояснил, что режим предоплаты - это не отключение Украины от поставок российского газа или какие-то ограничения.

«Это поставка газа в Украину в таких объемах газа, которые Украиной оплачены. Если никакие объемы Украиной не будут оплачены, значит, соответственно, поставка газа в Украину - ноль», - заявил Миллер.

Как сообщал УНИАН, переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались в начале июня в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. Во время переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров с учетом скидки 100 долл. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент отказаться от этой скидки. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долл. за 1 тыс. кубометров.

Сегодня, 13 июня, глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что европейские компании предлагают Украине закупать у них газ по цене ниже 326 долл. за тысячу кубометров, и Украина планирует согласиться на эти предложения.

Кроме того, он заверил, что "Нафтогаз" рассматривает возможность предоставления российскому монополисту "Газпрому" государственных гарантий по платежам за уже отобранное топливо.

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ЕС выделил Украине 250 млн евро безвозвратной помощи

Европейский Союз выделил Украине первый транш безвозвратной помощи в объеме 250 млн евро в рамках финансирования проекта поддержки реформ и развития государства общей стоимостью 355 млн евро.

Об этом говорится в сообщении представительства Евросоюза в Украине.

«Контракт для Украины по развитию государства - это основная инициатива ЕС для поддержки страны в решении ключевых проблем, ранее стоявших на пути реформ и европейской интеграции. Особое внимание сосредоточено на поддержке усилий по борьбе с коррупцией и реформированию государственной службы», - говорится в сообщении.

Комментируя выделение средств, глава представительства Ян Томбинский отметил, что платеж является подтверждением «веры ЕС в то, что Украина находится на пути строительства сильной демократии». «Это требует полной отдачи правительства в процессе реформ, в частности – государственной службы, государственных закупок и борьбы с коррупцией», - цитирует Томбинского пресс-служба представительства.

Как ожидается, второй транш помощи объемом 105 млн евро будет выплачен Украине через год - во втором квартале 2015 года «в зависимости от достигнутого Украиной прогресса в борьбе с коррупцией, в сфере управления государственными финансами, в конституционной реформе и преодолении взяточничества».

Представительство ЕС намерено активно следить за преобразованиями в оговоренных сферах.

Справка УНИАН. Контракт для Украины по развитию государства и поддержке реформ является частью пакета общей финансовой помощи Европейского Союза Украине объемом 11 млрд евро, согласованного и принятого Европейской Комиссией в марте текущего года. Соглашение о финансировании контракта было подписано президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем Баррозу и премьер-министром Украины Арсением Яценюком 13 мая 2014 года.

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«Укрзализныця» продлевает предпродажу билетов в Крым до 15 июля

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") продлевает предварительную продажу билетов на поезда в крымском направлении и обратно до 15 июля 2014 года, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, стоимость железнодорожных билетов на поезда, курсирующие между аннексированным Россией Крымом и материковой частью Украины, останется прежней и будет рассчитываться по внутригосударственным тарифам.

«На сегодняшний день билеты на все поезда в АР Крым и обратно можно приобрести до 12 июля включительно, то есть за 30 суток до даты отправления поезда. На следующие дни продажа билетов будет открываться постепенно», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 12 июня «Укрзализныця» открыла предварительную продажу билетов на поезда в Крым и обратно на даты с 16 по 30 июня 2014 года.

Ранее «Укрзализныця» открыла предварительную продажу билетов на поезда в крымском направлении с 1 по 15 июня. До этого продажа оставалась закрытой из-за несогласованности ряда организационных вопросов с Российскими железными дорогами.

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Налоговики заблокировали 190 млн гривень на счетах компании Курченко

Налоговая милиция, действующая в составе Государственной фискальной службы, остановила финансовые операции компании «НефтересурсРегионТрейд», на счетах которой находилось 190 млн грн, сообщил первый заместитель главы фискальной службы, курирующий налоговую милицию, Владимир Хоменко.

"С целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков 11 июня по представлению следователей налоговой милиции и Госфинмониторинга были остановлены операции на счетах “НефтересурсРегионТрейд”. Общая сумма заблокированных средств предприятия на счетах одного из киевских банков составила 190 млн грн", - сообщил Хоменко в ходе расширенного заседании совета предпринимателей при Кабинете министров.

Также глава налоговой милиции сообщил, что деятельность компании “НефтересурсРегионТрейд” связана со структурами скандально известного бизнесмена Сергея Курченко.

“Да. Мы отрабатываем отмывание "грязных" средств и вышли на эти каналы. Это деньги, которые были конвертированы с газового рынка”, - сказал Хоменко.

Как сообщал УНИАН, в марте Генеральная прокуратура Украины начала проверку коммерческих фирм, приближенных к председателю наблюдательного совета компании ВЕТЭК Курченко, на предмет получения и легализации незаконным способом государственных средств. В конце апреля Генпрокуратура объявила Курченко в международный розыск.

Служба безопасности совместно с Генпрокуратурой в ходе расследования противоправной деятельности группы компаний ВЕТЭК Курченко оценила ущерб государству в нефтегазовой и банковской сферах в 4 млрд грн.

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На Северо-Крымском канале строят сооружение для водоучета

В Херсонской области на 91 км Северо-Крымского канала строят сооружение для водоучета, которое не будет препятствовать подаче воды в Крым.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации, со ссылкой на данные областного управления водных ресурсов.

В сообщении указывается, что в текущем году ситуация с функционированием Северо-Крымского канала осложнилась в связи с невозможностью его плановой работы как целостного инженерного комплекса и с отсутствием конкретных предложений по заключению договорных отношений по водоснабжению АР Крым.

«В связи с вышеизложенным, Госводагентством Украины было принято решение по обустройству в открытом русле на 91 км Северо-Крымского канала сооружения по водоучету. Указанное сооружение обеспечит достоверный учет воды для нужд АР Крым и оптимальный эксплуатационный режим подачи воды водопользователям Херсонской области.

Следует отметить, что по конструктивным параметрам оно является переливным и не препятствует подаче воды в АР Крым», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на данный момент Северо-Крымский канал работает в эксплуатационном режиме выполняя договорные обязательства перед водопользователями Херсонской области. По состоянию на 12 июня текущего года расход через главное сооружение Северо-Крымского канала составляет 46,7 м куб. за сек.

«Вопросы оформления договорных отношений для обеспечения водными ресурсами потребностей Крыма в питьевом водоснабжении и орошении сельскохозяйственных культур, а также по погашению за 2013 год задолженности водопользователями Крыма перед Управлением Северо-Крымского канала в объеме 1,7 млн гривен остаются нерешенными», - подчеркивают в ОГА.

Как сообщалось, на полуострове сложилась критическая ситуация с водоснабжением и особенно с орошением сельскохозяйственных земель.

В Администрации президента Украины заявили, что крымская власть не пытается урегулировать с Украиной вопрос водоснабжения, а осуществляет несанкционированный забор воды.

Увеличению подачи воды в Крым до запланированных в 2014 году объемов препятствует отсутствие договора о предоставлении услуг водоснабжения между уполномоченным от полуострова лицом и Управлением Северо-Крымского канала, сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов Украины.

В свою очередь крымские власти заявляют, что они намерены разрабатывать добычу подземных водных ресурсов.

Без днепровской воды в Крыму погиб практически весь урожай риса.

Два крупных химических завода - "Крымский Титан" (Армянск) и Крымский содовый завод (Красноперекопск) - могут остановить свою деятельность из-за нехватки технологической воды, которую они брали из Северо-Крымского канала.

Справка УНИАН. На территории Херсонской области находится Северо-Крымский канал (СКК) построенный в 1961—1971 годах для орошения земель засушливых регионов Украины (Херсонской области и Крыма) водами Днепра. Канал начинается из Каховского водохранилища и доходит до Керчи. Длина 402,6 км, максимальная пропускная способность 300 м/с.

В 1986 году площадь орошения составляла 380 тыс. га и обводнения свыше 600 тыс. га. Снабжает водой Феодосию, Керчь, Судак, часть сел Ленинского района АР Крым, поселки Симферопольского района (Комсомольское, Грэсовский), некоторые районы г. Симферополя.

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В Европе рассказали, почему приостановили переговоры по «Южному потоку»

Европейский комиссар по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер утверждает, чтопереговоры с Россией по «Южному потоку» приостановлены из-за того, что Москва обжаловала во Всемирной торговой организации европейское законодательство по единому рынку в энергетический сфере.

Как передает собственный корреспондент агентства УНИАН, об этом он сообщил в пятницу в Люксембурге по завершении заседания Совета ЕС по энергетическим вопросам.

"Мы получили мандат от государств-членов относительно переговоров с российской стороной. Но по состоянию на сейчас они не проходят из-за того, что российская сторона обратилась в ВТО: они поставили под вопрос европейское законодательство о соответствии единого рынка (ЕС в энергетике) правилам ВТО", - сказал Эттингер.

Как сообщал УНИАН, российский газопровод «Южный поток» должен транспортировать российский газ в страны Южной и Средней Европы по дну Черного моря, минуя территорию Украины. Европейский Союз не поддерживает этот проект. В самой России среди ведущих политиков звучали заявления о том, что «Южный поток» экономически не выгоден Москве и что его главная цель - политическая.

8 июня стало известно, что премьер-министр Болгарии Пламен Орешарски распорядился приостановить работы в рамках проекта по строительству газопровода "Южный поток" для проведения консультаций с Еврокомиссией.

В Еврокомиссии считают, что двусторонние договоры РФ с европейскими странами-транзитерами - Австрией, Болгарией, Венгрией и Словенией - нарушают законодательство ЕС. В начале июня Еврокомиссия предложила приостановить строительство газопровода «Южный поток» до тех пор, пока он не будет соответствовать нормам третьего энергопакета.

«Есть запрос от Европейской комиссии, и мы останавливаем дальнейшую работу по проекту в связи с этим запросом, и в зависимости от консультаций с Брюсселем будет приниматься решение», - цитирует издание слова премьера.

Ранее Эттингер заявлял, что проект газопровода "Южный поток" не продвинется, пока Россия не изменит свой курс относительно политического кризиса в Украине.

«Мы возобновим переговоры в случае, когда российский партнер снова будет соблюдать нормы международного права и будет готов к конструктивному сотрудничеству на основе нашего энергетического законодательства», - отметил Эттингер.

По его словам, «в обстановке почти гражданской войны на востоке Украины и притом, что Москва не признает правительство Киева, мы наверняка ни к чему не придем в наших переговорах».

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Яценюк поручил готовиться к отключению газа, Украина подает в суд на «Газпром»

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил профильным министерствам, областным государственным администрациям и руководству Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» с понедельника, 16 июня, переходить на план функционирования энергетической отрасли в условиях прекращения поставок российского газа.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и СМИ Секретариата Кабмина.

Кроме того, НАК «Нафтогаз Украины» и Министерству юстиции поручено завершить процедуру подготовки к защите интересов Украины в отношениях с российским газовым монополистом «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде.

«Премьер-министр также обратился к руководству Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики относительно установления экономически обоснованных тарифов на транспортировку природного газа по территории Украины, – говорится в сообщении Секретариата Кабмина. – Министерству иностранных дел и Министерству энергетики и угольной промышленности поручено довести до ведома стран-членов ЕС и США информацию о сознательном срыве российской стороной переговоров по поставкам газа между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» и отказе от конструктивного предложения украинской стороны, отвечающего позиции Европейской комиссии».

Комментируя свое решение, глава правительства подчеркнул: «В связи с сознательным и односторонним отказом Российской Федерации от урегулирования конфликта осуществляется подрыв энергетической безопасности Украины и Европейского Союза».

Как сообщал УНИАН, Минэнерго РФ сегодня, 13 июня, заявило, что с 10:00 16 июня в отношении Украины может быть введен режим предоплаты за газ, импортируемый в Украину, если не будет погашена задолженность за поставленное топливо.

Вместе с тем, украинская сторона заявляет, что готова погасить долг в объеме 1,9 млрд долл. сразу же, как только будет установлена справедливая и рыночная цена за топливо. Переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались в начале июня в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. Во время переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долл. за тысячу кубометров с учетом скидки 100 долл. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент отказаться от этой скидки. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долл. за 1 тыс. кубометров.

Сегодня, 13 июня, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что европейские компании предлагают Украине закупать у них газ по цене ниже 326 долл. за тысячу кубометров и Украина планирует согласиться на эти предложения.

Справка УНИАН. Ставка платы за транзит российского через территорию Украины на 2013 год прогнозировалась на уровне 3,1 долл. за 1 тыс. куб. м на 100 км. В первом квартале 2012 года транзитная ставка составляла 3,08 долл., во втором - 3,11 долл., в третьем и четвертом — 3,12 долл. Согласно договору между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите природного газа от 2009 года, транзитная ставка рассчитывается в зависимости от цены на газ. Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2014 год прогнозирует транзит газа через территорию Украины на уровне 82 млрд кубометров.

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Ситуация с выплатой пособий и пенсий остается стабильной - Минсоцполитики

Ситуация с выплатой государственных социальных пособий и пенсий остается стабильной, уверяют в Министерстве социальной политики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, малообеспеченные семьи, семьи с детьми, дети-инвалиды и инвалиды с детства, а также пенсионеры своевременно и в соответствии с графиком получают полагающиеся им средства.

По состоянию на 13 июня на счета почтовых отделений и банковских учреждений почти стопроцентно перечислены средства, направленные на финансирование первого транша государственных социальных пособий июня.

Кроме того, уже профинансировано 12,5 млрд грн пенсий июня. Средства перечислены почтовым отделениям и банковским учреждениям, которые могут осуществлять выплату пенсий включительно по 16 июня.

В то же время, в связи с опасной ситуацией на востоке Украины, назначенные выплаты не получают жители Краматорска, Славянска и Снежного Донецкой области. Но как только в этих городах будет восстановлена стабильность и появится возможность, все средства на выплату пенсий и государственных соцпособий будут перечислены, отметили в Минсоцполитики.