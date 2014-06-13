Анонс на 16 июня

* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций". Участники: Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра; Владимир Демчук, заместитель начальника управления - начальник отдела Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Скоро ли украинцы смогут пользоваться прозрачными электронными услугами? Результаты уникального исследования". Во время пресс-конференции будут представлены результаты мониторинга эффективности внедрения инструментов электронного управления в городах Украины как основы предоставления административных услуг в электронном виде. Исследование реализовано коалицией неправительственных организаций при поддержке Программы развития ООН в Украине и финансовой поддержке ЕС. Во второй части пресс-конференции будет представлен уникальный инструмент формирования прозрачной власти в городах Украины как один из важнейших элементов системы е-управления, который уже сегодня внедряется в отдельных городах при содействии Представительства Европейского Союза в Украине. Эффективно ли используются инструменты электронного управления в разных городах? Какие изменения произошли в течение года? Готовы ли города к внедрению административных услуг в электронном виде? На эти и другие вопросы ответят участники пресс-конференции: Олег Левченко, исполнительный директор ОО «Подольское агентство регионального развития»; Елена Урсу, руководитель проекта ЕС и ПРООН «Распространение лучших практик негосударственного мониторинга предоставления административных услуг»; Алексей Хмара, Transparency International Украина; Александр Пономаренко, Ассоциация городов Украины; Владимир Слишинский, заместитель Винницкого городского головы; Владимир Романенко, директор Департамента информационных технологий Винницкого городского совета (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится брифинг руководства Государственной исполнительной службы Украины по итогам проведенной проверки органов ГИС на предмет выявленных фактов коррупции и нарушения действующего законодательства. Участники: председатель Государственной исполнительной службы Украины Дмитрий Сторожук; начальник Главного управления юстиции в г. Киеве Андрей Помазанов; начальник Управления государственной службы в г. Киеве Юрий Мазур.

* Встреча руководства Миндоходов с представителями Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП). Во время встречи будут обсуждаться направления реформирования налогового законодательства, в частности, введение налогового компромисса и создание Службы финансовых расследований. Участники: первый заместитель министра доходов и сборов Украины И.Белоус, заместитель Министра доходов и сборов Украины В.Хоменко, президент УСПП А.Кинах, представители Миндоходов и УСПП.

* Конференция "Европейские перспективы индустрии платного ТВ Украины". Организатор: Ассоциация правообладателей и поставщиков контента. На мероприятии планируется обсудить последние инициативы в сфере регулирования распространения телевизионного контента, их соответствие европейским стандартам, правовые механизмы ограничения свободы распространения аудиовизуального контента в целях обеспечения информационной безопасности.

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