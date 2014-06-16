СМИ: МТС начал продажи российских sim-карт в Крыму

Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи РФ, на которое сылается РИА Новости.

В нем отмечается, что sim-карты доступны во всех точках крупных сотовых ритейлеров на территории полуострова без ограничений на количество продаж в одни руки. Кто из операторов начал продавать sim-карты, министерство не уточняет.

Одновременно агентство сообщает, что крупнейший в РФ сотовый оператор МТС с 13 июня начал в Крыму продажи sim-карт с нумерацией +7-978, закрепленной за МТС Краснодарского края. Об этом заявили пресс-службе оператора.

Читайте такжеРоскомнадзор раздумывает, что делать с лицензией life:) в КрымуАбоненты будут обслуживаться в роуминговой сети «МТС-Украина» по тарифу «Супер МТС», позволяющему бесплатно звонить абонентам «МТС-Россия», а также по льготной цене - абонентам «МТС-Украина». .

«Никаких изменений в тарификации абонентов «МТС-Украина» не происходит. Все абоненты, приезжающие из России в Крым, обслуживаются по ценам внутрисетевого роуминга, а также могут подключить оптимизирующие опции», - отметили в МТС.