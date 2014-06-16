ТОП-10 (16 июня)

"Газпром" ввел для Украины предоплату за газ

"Газпром" подал иск к "Нафтогазу" на $4,5 млрд

"Нафтогаз" подал встречный иск к "Газпрому", но уже на $6 млрд

В "Нафтогазе" подтвердили ограничение "Газпромом" подачи газа

Украина не будет дотировать "Газпром" на $5 млрд в год - Яценюк

Украинская делегация завтра летит в Европу для переговоров по реверсу газа

Миллер: без выплаты части долга Украина не получит газа

Финансовая система Донецкой и Луганской областей парализована из-за террористов

Нацбанк решил ликвидировать банк «Форум»

Украинские кондитеры остановили поставки в Беларусь

***

"Газпром" ввел для Украины предоплату за газ

«Газпром» перевел Украину на предоплату поставок российского газа. Об этом УНИАН сообщили в управлении информации компании.

«Сегодня с 10.00 по московскому времени «Газпром», в полном соответствии с действующим контрактом, перевел НАК «Нафтогаз Украины» на предоплату поставок газа», - говорится в сообщении.

Решение принято по причине неплатежей «Нафтогаза Украины».

Утверждается, что просроченная задолженность компании за поставленный российский газ составляет 4,458 млрд долларов: 1,451 млрд долларов за ноябрь-декабрь 2013 года и 3,007 млрд долларов - за апрель-май 2014 года.

По предварительному счету за июнь платежи также не поступали.

«С сегодняшнего дня украинская компания получает российский газ только в оплаченных объемах», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российская делегация 15 июня поздно вечером покинула газовые переговоры, которые продолжались около трех часов в Киеве.

12 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что его компания больше не будет переносить срок перевода Украины на предоплату при поставках российского газа, и в случае не оплаты долга такой механизм будет введен в 10.00 мск 16 июня. По словам Миллера, украинская сторона должна заплатить полностью долги за ноябрь и декабрь 2013 года - это 1,451 млрд долларов, а также показать прогресс по оплате долгов за апрель и май - 500 млн долларов.

«Таким образом, «Газпром» должен увидеть на своем счету до утра понедельника, 16 июня, сумму, переведенную НАК «Нафтогаз Украины» в объеме 1,951 млрд долларов. В противном случае вводится режим предоплаты», - заявил Миллер. Он пояснил, что режим предоплаты - это не отключение Украины от поставок российского газа или какие-то ограничения.

13 июня премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил профильным министерствам, облгосадминистрациям и руководству «Нафтогаза» с 16 июня переходить на план функционирования энергетической отрасли в условиях прекращения поставок российского газа.

Поручение премьера прозвучало после заявлений о срыве украинско-российских переговоров по газу, которые проводились с начала июня. Во время переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долл. за тысячу кубометров с учетом скидки 100 долл. Однако Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент отказаться от этой скидки. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене в 268 долл. за 1 тыс. кубометров.

Европейский комиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер предложил пакетное решение газового спора между Киевом и Москвой. Основными пунктами пакета является то, что Украина оплатит 1 млрд долларов непосредственно 16 июня. «Оставшиеся неуплаченные счета должны быть оплачены за шесть дополнительных платежей, так что все открытые долги платятся до конца года. Счета за будущие поставки будут выплачиваться своевременно в соответствии с договором», - отмечает Еврокомиссия.

Цена будет отвечать форме, состоящей из летних и зимних цен. «Зимой цена будет 385 долларов США за 1000 кубометров, а летом цена составит 300 долларов США либо на несколько долларов больше», - отметил Эттингер. Украинская сторона готова принять это предложение.

***

"Газпром" подал иск к "Нафтогазу" на $4,5 млрд

«Газпром» будет поставлять природный газ НАК «Нафтогаз Украины» только в том объеме, который был предварительно оплачен в соответствии с условиями Контракта.«Газпром» обратился в Стокгольмский международный арбитраж с иском к НАК «Нафтогаз Украины» о взыскании задолженности в размере 4,5 млрд долл. США в связи с ненадлежащим исполнением НАК «Нафтогаз Украины» своих обязательств по Контракту № КП от 19.01.2009 купли-продажи природного газа в 2009–2019 годах (Контракт), накопленной этой компанией значительной задолженностью за поставленный по Контракту природный газ и отсутствием платежей в счет текущих поставок.

Об этом говорится на сайте компании "ОАО "Газпром".

С 10:00 московского времени 16 июня 2014 года ОАО «Газпром» будет поставлять природный газ НАК «Нафтогаз Украины» только в том объеме, который был предварительно оплачен в соответствии с условиями Контракта.

Читайте такжеГазовые переговоры не дали результата: "Газпром" ждет денег от Украины до утра

В сообщении также говорится, что НАК «Нафтогаз Украины» обязана обеспечить транзит природного газа в третьи страны в полном соответствии с условиями действующего Контракта № ТКГУ от 19.01.2009 между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» перевел Украину на предоплату поставок российского газа. Об этом УНИАН сообщили в управлении информации компании.

«Сегодня с 10.00 по московскому времени «Газпром», в полном соответствии с действующим контрактом, перевел НАК «Нафтогаз Украины» на предоплату поставок газа», - говорится в сообщении.

Решение принято по причине неплатежей «Нафтогаза Украины».

***

"Нафтогаз" подал встречный иск к "Газпрому", но уже на $6 млрд

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подала иск к российскому газовому монополисту «Газпром» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма, говорится в сообщении «Нафтогаза».

«Компания (НАК «Нафтогаз» - УНИАН) требует установления справедливой и рыночной цены на газ, который ОАО «Газпром» поставляет в Украину», - говорится в сообщении НАКа.

В тоже время, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев подтвердил УНИАН, что иск в отношении пересмотра газового контракта от 2009 года был подан сегодня.

«Да, подали», - сказал Коболев.

Кроме пересмотра цены на российское топливо, которая резко возросла со второго квартала 2014 года более чем на треть — до 485 долл. за тыс. кубометров, в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млдр долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.

«В иске также содержится требование взыскать с ОАО «Газпром» переплату за газ, который российский монополист поставлял НАК «Нафтогаз Украины» с 2010 года. По оценкам компании, такая переплата составляет 6 млрд долл. США», - подчеркивается в сообщении украинского энергохолдинга.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» обратился в Стокгольмский международный арбитраж с иском к НАК «Нафтогаз Украины» о взыскании задолженности в размере 4,5 млрд долл. США за поставленный ранее газ.

Переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались в начале мая 2014 года в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. В ходе переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров с учетом скидки в 100 долл. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент убрать эту скидку. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долл. за тыс. кубометров — цена, по которой российский газ продавался Украине на протяжении первого квартала 2014 года.

Требования Украины также заключаются в том, чтобы уйти от традиционного механизма формирования Россией цены на газ — путем предоставления скидок, за которые Кремль, как правило, требует политических уступок со стороны украинского правительства. «Нафтогаз» настаивает на исключительно рыночных подходах «Газпрома» к формированию цены на топливо.

***

В "Нафтогазе" подтвердили ограничение "Газпромом" подачи газа

Российский газовый монополист «Газпром» ограничил подачу газа для Украины и на текущий момент по территории Украины идет только транзитный газ в сторону Европейского Союза, сообщил в ходе заседания правительства глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Сегодня в 10 утра "Газпром" полностью ограничил подачу газа в Украину. Украина газ для своих нужд не получает», - сказал Коболев, добавив, что на текущий момент по территории Украины проходит только транзитный газ.

При этом он отметил, что на текущий момент в подземных газовых хранилищах Украины находится порядка 14 млрд кубометров топлива.

***

Украина не будет дотировать "Газпром" на $5 млрд в год - Яценюк

Премьер-министр Арсений Яценюк считает высокими шансы Украины добиться позитивного решения по газовому спору с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.

Об этом он заявил, выступая на заседании Кабинета министров 16 июня.

«Считаем, что судебные перспективы у нас очень и очень высокие, – сказал глава правительства. - Наше решение по защите Украины, нашей независимости и наших граждан является единственно верным. На российское давление мы поддаваться не будем. И по ночам с ними всякие бумаги подписывать не будем,потому что эти бумаги могут миллиардами долларов вылезти. Прозрачные публичные переговоры мы провели, и дальше мы проводим нашу политику в том же формате - честно, открыто, прозрачно, на рыночных условиях вместе с позицией европейских партнеров».

Также он заявил, что Украина не будет ежегодно дотировать «Газпром» на сумму более 5 млрд долл., именно столько, по мнению украинской стороны, «Нафтогаз» переплачивает за поставки российского топлива по завышенным ценам.

«Мы не будем дотировать российский «Газпром». Украинцы не будут вытягивать из карманов 5 млрд долл. США в год, чтобы Россия покупала на эти средства оружие, танки, самолеты и бомбила украинскую территорию», – сказал премьер.

В связи с тем, что «Газпром» с 16 июня перевел «Нафтогаз» на предоплату за будущие поставки газа, и ограничил до нуля поставки «голубого» топлива Украине, премьер-министр Яценюк поручил Министерству энергетики и угольной промышленности, совместно с Минюстом, подготовить законопроект о введении чрезвычайного положения в энергетическом секторе.

Присутствовавший на заседании правительства министр энергетики Юрий Продан сообщил, что Украина в полной мере обеспечивает транзит российского газа своей территорией к европейским потребителям.

В свою очередь, выступающий следом за министром энергетики глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что компания обращается к Европейской комиссии с просьбой способствовать полному открытию блокируемого «Газпромом» газового коридора со стороны Словакии, по которому Украина ежегодно может получать до 30 млрд кубометров природного газа.

Также глава «Нафтогаза» заявил, что на сегодняшний день немецкая компания предлагает Украине газ по цене около 300 долл. за тысячу кубометров, что значительно ниже цены российского топлива.

***

Украинская делегация завтра летит в Европу для переговоров по реверсу газа

Украинская правительственная делегация завтра, 17 июня, отбывает в Европу для проведения переговоров с европейскими компаниями об организации реверсных поставок газа в Украину.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью и СМИ Секретариата Кабмина, об этом заявил глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Украине сейчас предлагают дешевый газ, дешевле даже 350 долларов, 320 долларов. Это европейские компании, которые владеют ресурсом и готовы его поставить в Украину. Наверное, пришло время это сделать», - цитирует Коболева департамент Секретариата Кабмина.

При этом Коболев подчеркнул, что «Нафтогаз» уже работает по схеме организации газовых поставок с немецкой компанией RWE и французской «Газ де Франс», но «есть предложения и от других компаний».

«Если немецкая компания может покупать газ по 300 долл., может, есть смысл, чтобы покупала немецкая компания и хранила газ в хранилищах Украины. Зачем «Нафтогазу» покупать газ даже по 385 долларов, если другие его покупают дешевле?» - отметил Коболев.

При этом он подчеркнул, что наряду с обоснованной ценой должен быть и обоснованный тариф на транспортировку газа. «Там есть несколько важных компонентов. Кроме самого тарифа, важно внедрить его правильную структуру, которая позволит «Укртрансгазу» получать львиную долю доходов независимо от того, какой объем газа идет через Украину», - сказал чиновник, отметив, что этот вопрос неоднократно обсуждался с «Газпромом».

Ранее глава правительства Арсений Яценюк поручил сформировать правительственные делегации, которые должны отправиться в страны ЕС с целью разъяснить ситуацию вокруг поставок газа и украинскую позицию в этом вопросе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июня, в 10 часов утра российский монополист «Газпром» отключил Украине поставки газа и ввел режим предоплаты поставок топлива. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.

Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала июня, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем, и, как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам.

***

Миллер: без выплаты части долга Украина не получит газа

Глава российского газового монополиста Алексей Миллер заявляет, что без выплаты части долга "Газпром" не будет поставлять газ в Украину даже по предоплате.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

"Деньги перечисляются по конкретным счетам. Они должны погасить задолженность. Первым шагом является погашение задолженности. Если кто-то думает о том, что долги останутся позади, а теперь мы будем платить просто вперед - это не так. Задолженность должна быть погашена", - сказал Миллер.

"Ни в коем случае не будет ситуации, когда 4,5 млрд долл. остались позади и непонятно, когда мы их получим", - сказал он.

При этом глава "Газпрома" подчеркнул, что речь идет не обо всем долге, а о 1,951 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июня, в «Газпроме» заявили о переводе Украины на предоплату поставок российского газа и о подаче иска к «Нафтогазу Украины» в Стокгольмский арбитраж с требованием взыскать задолженность в размере 4,5 млрд долл. за поставленный ранее газ.

В свою очередь НАК «Нафтогаз Украины» подала иск к «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с требованием установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» поставляет в Украину.

Переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались еще в начале мая 2014 года в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. В ходе переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров с учетом скидки в 100 долларов. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент забрать эту скидку. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долларов за тыс. кубометров - цене, по которой российский газ продавался Украине на протяжении первого квартала 2014 года.

Требования Украины также заключаются в том, чтобы отойти от традиционного механизма формирования Россией цены на газ - путем предоставления скидок, за которые Кремль, как правило, требует политических уступок со стороны украинского правительства. «Нафтогаз» настаивает на исключительно рыночных подходах «Газпрома» к формированию цены на топливо.

***

Финансовая система Донецкой и Луганской областей парализована из-за террористов

Финансовая система Донецкой и Луганской областей парализована из-за захвата террористами территориальных управлений Государственной казначейской службы, Министерства доходов и сборов Украины и Национального банка Украины, сообщили УНИАН в Департаменте внешних связей с общественностью и СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

«Сегодня, 16 июня, боевики так называемой Донецкой народной республики захватили в Донецке помещения Главного управления Государственной казначейской службы в Донецкой области, Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Донецкой области и Управления Национального банка Украины в Донецкой области. Таким образом, финансовая система области оказалась парализованной, – говорится в сообщении. – Из-за действий террористов в области приостановлена выплата пенсий, заработных плат в бюджетной сфере, поддержка угольных шахт. Кроме того, из-за боевых действий в Луганске приостановлена работа Луганского управления Государственной казначейской службы».

Как отмечается, налоговые платежи донецких предприятий также не поступают в бюджет, возмещение НДС предприятиям региона невозможно.

«Нацбанк лишен возможности обеспечить систему электронных платежей и подкрепления наличностью банковских учреждений в Донецкой области. Руководители соответствующих государственных учреждений области и Донецкой облгосадминистрации пытаются урегулировать ситуацию», - подчеркнули в правительстве.

Как сообщал УНИАН, с марта 2014 года в Донецкой и Луганской областях ведутся боевые действия украинских силовиков с российскими наемниками.

В мае работа финансовой системы Донбасса уже приостанавливалась на сутки в целом, однако в Славянске и Краматорске работа фискальных органов не возобновлялась, пенсии и соцвыплаты не выплачиваются.

По подсчетам правительства, в июне из-за действий боевиков государственный бюджет страны может недополучить 1 млрд грн.

14 и 15 июня госкомпания «Укртрансгаз», оператор газотранспортной системы Украины, остановила работу двух газораспределительных станций в Луганской области из-за проведения антитеррористической операции.

***

Нацбанк решил ликвидировать банк «Форум»



Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Форум», сообщили УНИАН в пресс-службе НБУ.

«Учитывая предложения Фонда гарантирования вкладов физических лиц об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Форум", руководствуясь требованиями действующего законодательства, правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Форум", - говорится в сообщении регулятора.

Также Нацбанк сообщил, что с подробной информацией о процедуре получения гражданами гарантированного возмещения средств по вкладам можно ознакомиться на официальном сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц предложил Национальному банку Украины передать часть активов и пассивов проблемного банка «Форум» принимающему банку, а сам банк «Форум» ликвидировать.

7 банков выразили желание выкупить часть активов и пассивов проблемного банка. Этим банкам было предложено провести экспертную оценку активов и пассивов банка «Форум» и подать свои предложения. Единственный банк, сделавший это, предоставил фонду свои предложения 4 июня.

13 июня «Альфа-Банк» (Украина) подтвердил, что проводит оценку в проблемном банке «Форум», и заявил о готовности принять на себя обязательства перед вкладчиками финучреждения при принятии решения о покупке части его активов и пассивов.

Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк «Форум» сроком на 3 месяца с 14 марта на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

12 мая Yernamio Consulting Ltd, кипрская дочерняя компания основного акционера банка «Форум» «Смарт-Холдинга», перечислила на специальный счет НБУ сумму в эквиваленте 50 млн долл. для подтверждения серьезности намерений по оздоровлению банка «Форум».

Банк «Форум» (Киев) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского.

***

Украинские кондитеры остановили поставки в Беларусь

Введение Беларусью лицензирования импорта кондитерских изделий привело к полной остановке поставок этой продукции украинскими предприятиями, сообщила пресс-служба профильной ассоциации «Укркондпром» со ссылкой на ее руководителя Александра Балдынюка.

По словам Балдынюка, белорусские чиновники для предоставления украинским кондитерам импортной лицензии требуют от них повысить цены на 30-500%. Глава «Укркондпрома» считает, что такие действия властей Беларуси нарушают базовые принципы конкуренции и определяют неравноправные условия торговли украинскими кондитерскими изделиями на белорусском рынке.

«Белорусские чиновники откровенно топчутся на защищенных международным правом торговых интересах Украины, даже не утруждая себя хотя бы формальным соблюдением международных соглашений», - цитирует пресс-служба Балдынюка.

По подсчетам «Укркондпрома», из-за остановки экспорта сладостей в Беларусь, Украина до конца 2014 года потеряет 130 млн грн, что будет обусловлено падением начислений налога на прибыль, сокращением валютной выручки, сокращение рабочих мест в кондитерской отрасли и смежных отраслях и т.д.

Исходя из этого, ассоциация призвала правительство Украины принять адекватные меры в ответ на незаконные действия со стороны Беларуси.

Как сообщал УНИАН, в мае 2014 года Совет министров Республики Беларусь принял постановление, предполагающее введения лицензирования кондитерских изделий, поставляемых в страну из-за пределов Таможенного союза.

Беларусь является четвертым крупнейшим зарубежным рынком сбыта украинских кондитерских изделий. По данным Министерства доходов и сборов Украины, в 2013 году экспорт кондитерских изделий из Украины в Беларусь составил 24,4 тыс. тонн на сумму 70 млн. долл.

УНИАН