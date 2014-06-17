У «Киевстара» начались проблемы со связью в Крыму

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В связи с невозможностью использовать на временно оккупированной территории АР Крым гривню для расчетов, в компании возникают трудности при осуществлении расчетов с партнерами, в том числе - расчетов за аренду и электроэнергию», - сказано в сообщении.

По данным компании, в связи с этим на территории полуострова выходит из строя оборудование и базовые станции. При этом количество обесточенного оборудования постепенно увеличивается.

«Указанные обстоятельства не могут быть устранены усилиями компании. Однако, со своей стороны мы прилагаем все усилия для сохранения качественного покрытия и приносим абонентам извинения за неудобства», - отмечает пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в АР Крым состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

С 1 июня украинская гривня стала иностранной валютой в оккупированном Россией Крыму и с этого дня все расчеты проводятся на полуострове в российских рублях.

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Справка УНИАН. «Киевстар» - крупнейший украинский оператор мобильной связи, основанный в 1994 году. Компания предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в интернет.

Объединенная база клиентов «Киевстар» составляет более 25 млн человек.

Акционером оператора является международный холдинг VimpelCom.