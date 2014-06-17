ТОП-10 (17 июня)

Евросоюз выделил Украине 500 млн евро помощи

Кабмин выпустит облигации для поддержки Фонда гарантирования вкладов

Украина может получать из Европы 15 млрд кубометров газа в год

Премьер просит Раду принять закон о реформировании "Нафтогаза"

Украинское мясо и молоко сможет попасть на европейский рынок не ранее 2015 года

На газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" произошел взрыв

Взрыв на участке газопровода не влияет на транзит газа в Европу - «Укртрансгаз»

Рада ликвидировала Государственный земельный банк

Доходы от "военных" облигаций не облагаются налогом - Миндоходов

Пассажироперевозки в Крым сократились почти в три раза

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Евросоюз выделил Украине 500 млн евро помощи

Европейская комиссия от имени ЕС выделила Украине 500 млн. евро.

Как сообщили агентству УНИАН в ЕК во вторник, это – первый кредитный транш новой программы макрофинансовой помощи для страны (MFA II).

Эти средства были выделены после того, как Украина получила 100 млн. евро, предоставленные соответственно по предварительно согласованной программе макрофинансовой помощи (MFA I) 20 мая.

Цель обеих программ – поддержать Украину экономически и финансово в сложный период ее развития.

Комментируя этот факт, вице-президент Европейской комиссии по экономическим и монетарным делам Олли Рен сказал: «Европейский Союз предоставляет важную помощь усилиям Украины в решении ее главных экономических проблем. Сегодняшний транш - это следующее конкретное проявление европейской солидарности с украинским народом».

Общая поддержка Украины Евросоюзом в рамках макрофинансовой помощи составляет 1,61 млрд. евро. После выделения сегодняшнего транша остается выделить еще 1,01 млрд. евро. Эта поддержка является частью более широкого пакета помощи Украине, о котором Европейская комиссия объявила 5 марта, а лидеры ЕС поддержали во время саммита Евросоюза, состоявшегося на следующий день, 6 марта.

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Кабмин выпустит облигации для поддержки Фонда гарантирования вкладов

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2014 год" (о финансовой поддержке Фонда гарантирования вкладов физических лиц)" (№4983).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 261 из 327 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено дополнить закон о госбюджете на 2014 год новой статьей, в соответствии с которой Кабинету министров Украины предоставляется право осуществлять выпуски облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сверх объемов, установленных дополнением 2 к данному закону, в обмен на эти облигации финансовых векселей, выданных Фондом гарантирования вкладов физических лиц, с соответствующим корректированием предельного объема государственного долга, определенного статьей 5 закона о госбюджете.

В соответствии с законом, на объем выпущенных облигаций ОВГЗ Минфин увеличивает соответствующие показатели финансирования государственного бюджета сверх объемов, утвержденных в приложении 2 закона о госбюджете.

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Украина может получать из Европы 15 млрд кубометров газа в год

Украина, которая на протяжении нескольких лет пытается уйти от энергетической зависимости от России, ежегодно может получать из Европы порядка 15 млрд кубометров природного газа.

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая в парламенте 17 июня.

“При открытии “большого” реверса (из Словакии — УНИАН) общий объем поставок на территорию Украины может достигать 15 млрд кубометров газа”, — сказал он.

“Этого объема достаточно, чтобы обеспечивать Украину природным газом”, — подчеркнул Яценюк.

Премьер отметил, что вопрос открытия всех реверсных маршрутов природного газа в Украину находится в политической плоскости.

“Мы категорически выступаем против монополии («Газпрома» - УНИАН), мы категорически выступаем против экономической и энергетической дискриминации и мы категорически выступаем против попыток России нарушать европейское законодательство, а также нарушать как Энергетическую хартию, так и договор об Энергетическом сообществе, который Украина подписала и ратифицировала. Именно поэтому сейчас наша делегация отбывает в Европейский Союз”, - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» с 16 июня перевел Украину на предоплату поставок российского газа.

При этом на сегодняшний день позиция российской стороны заключается в том, чтобы немедленно было оплачено 1,9 млрд долл., а стоимость газа для Украины составляла 385 долл. за тыс. куб. м.

Всего, по мнению "Газпрома", общая задолженность Украины за поставленный российский газ составляет 4,455 млрд долл.: 1,454 млрд долл. - за ноябрь-декабрь 2013 года и 3 млрд долл. - за апрель-май 2014 года.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев ранее заявлял, что Украина готова погасить газовый долг перед «Газпромом» в размере 1,9 млрд долл. при условии достижения договоренности с российской стороной об установлении временной цены на топливо в 326 долл. за тыс. кубометров.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий. Однако использование словацкого маршрута в полном объеме блокируется российским «Газпромом». На сегодняшний день для Украины открыты венгерский и польский газовые маршруты.

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Премьер просит Раду принять закон о реформировании "Нафтогаза"

Премьер-министр Арсений Яценюк просит Верховную Раду безотлагательно рассмотреть и принять закон о реформировании НАК "Нафтогаз Украины" с целью привлечь страны Европейского Союза к модернизации украинской газотранспортной системы.

Об этом премьер-министр Арсений Яценюк заявил, выступая перед народными депутатами в парламенте 17 июня.

"Правительство завтра будет утверждать два проекта закона. Один из проектов - это закон о совместной эксплуатации, модернизации украинской ГТС. Уважаемые члены парламента, пришло время для того, чтобы в Украине была создана совместная компания, где участниками этой компании должны быть страны-члены Энергетического сообщества, а это страны-члены ЕС, которая модернизировала бы и эксплуатировала украинскую газотранспортную систему. При этом контроль над этой совместной компанией должен остаться у государства", - сказал он.

При этом премьер обратился к народным депутатам с просьбой безотлагательно рассмотреть данный законопроект, который 18 июня будет утвержден правительством и подан в Верховную Раду.

"Именно поэтому, мы завтра утвердим проект закона, и обращаюсь к парламенту с просьбой — безотлагательно рассмотреть данный проект закона об эксплуатации и модернизации украинской газотранспортной системы”, - подчеркнул Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 16 июня глава правительства Украины Арсений Яценюк поручил в кратчайшие сроки подготовить проект закона о возможности привлечения инвесторов из Европы и США к модернизации и совместной эксплуатации украинской газотранспортной системы при условии ее 100%-ного сохранения в государственной собственности.

Ранее Кабинет министров опубликовал постановление о реформировании государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины», лишив его функции оператора газотранспортной системы Украины.

Согласно документу, Кабмин поручил Министерству энергетики и угольной промышленности осуществить меры по прекращению выполнения «Нафтогазом» функции оператора ГТС и возложить ее на госкомпанию «Укртрансгаз».

Также Кабмин согласился с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности о создании двух компаний "Магистральные газопроводы Украины" и "Подземные газовые хранилища Украины", 100% акций которых будет находиться в государственной собственности.

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Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

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Украинское мясо и молоко сможет попасть на европейский рынок не ранее

Украинские животноводческие предприятия, претендующие на экспорт своей продукции в Европейский Союз, смогут реально начать поставки не ранее 2015 года из-за длительных бюрократических процедур в ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник сообщил журналистам заместитель главы Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Виталий Башинский.

По его словам, отправной точкой в этом процессе для отечественных животноводов станет приезд в июле текущего года инспекторов Офиса по вопросам продовольствия и ветеринарии (FVO) Генерального директората по вопросам охраны здоровья и защиты прав потребителей (DG SANCO), которые проведут аудит ряда украинских производителей молочной продукции, свинины, говядины, крольчатины и мяса страусов на предмет их соответствия требованиям европейского законодательства. По оценкам Башинского, такой аудит будет длиться приблизительно 3 недели.

За этим, по словами замглавы Госветфитослужбы, последует 25-дневная подготовка отчета инспекторов, после публикации которого 25 дней отводится на комментарии членов Еврокомиссии. На обработку таких комментариев уходит еще не менее 20 дней. Заседание Еврокомиссии, на котором может быть одобрено открытие рынка для украинской животноводческой продукции, возможно после месячного ознакомления ее членов с опубликованными комментариями к отчету. Далее – длительный процесс получения согласия всех членов ЕК, повторное исследование предприятий, получение сертификации, подробное изучение первой партии и т.д.

«В среднем она (процедура получения разрешения на экспорт в ЕС – УНИАН) занимает… восемь месяцев со дня принятия положительного решения (по результатам аудита животноводческого предприятия – УНИАН). Плюс положительное решение Европейский Союз может постоянно откладывать», – сказал Башинский.

Тем не менее, по словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Ивана Бисюка, также присутствовавшего на пресс-конференции, принять участие в аудите DG SANCO изъявили желание 50 украинских производителей молока и 15-17 производителей мяса.

«Я был удивлен тем количеством желающих, которые сегодня хотят принять в этом участие, – около 50 молочных предприятий, которые хотят принять участие в проведении инспектирования и аудита, и у нас около 15-17 мясных предприятий, которые также хотят в этом принять участие», – сказал Бисюк.

Вместе с тем, по мнению Башинского, больше четырех предприятия в каждой инспектируемой на этот раз отрасли комиссия проверять не станет, поэтому доступ к европейскому рынку получат единицы.

«Они смотрят не больше четырех предприятий. И это по каждому направлению. То есть четыре – по говядине, четыре – по молоку и четыре будет по свинине», – сказал он.

При этом замглавы Госветфитослужбы добавил, что у DG SANCO остаются две ключевые претензии к производству животноводческой продукции в Украине, устранение которых тормозит процесс получения отечественными компаниями права экспортировать свои товары в ЕС. Во-первых, это замечания к идентификации скота, так как по нормам ЕС идентифицироваться должен весь крупный рогатый скот, содержащийся как на сельхозпредприятиях, так и в хозяйствах населения. Во-вторых, Украине нужно продолжить работу над приведением ветеринарного законодательства в соответствие с европейским.

По словам Башинского, законопроекты, которые призваны урегулировать указанные проблемы, давно разработаны и внесены в Верховную Раду, однако до сих пор по разным причинам не нашли поддержки у парламентариев. Чиновник выразил надежду на то, что эти законопроекты будут приняты в ближайшее время, так как без них открытие экспорта украинской животноводческой продукции в ЕС будет маловероятным.

Как сообщал УНИАН, с 23 апреля Европейский Союз в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС. Преференциальный режим торговли предусматривает снижение ставок таможенных пошлин для поставок украинских товаров, а также установку квот на такие поставки, что позволит отечественным экспортерам увеличить поставки на рынки ЕС.

Тем не менее, на данный момент право экспортировать свою продукцию в ЕС имеют 4 украинские птицефабрики, а также ряд производителей казеина, рыбы и меда.

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На газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" произошел взрыв

В Лохвицком районе Полтавской области произошел взрыв на участке магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», осуществляющего транзит российского газа в Европу.

Об этом УНИАН сообщили в МВД Полтавской области.

«Возгорание произошло в 14.10. Ликвидация пожара продолжается. Пострадавших нет», - сказал УНИАН руководитель пресс-центра МВД в Полтавской области Юрий Сулаев.

По его словам, высота пламени достигала 230 метров, а температурное влияние ощущается в радиусе до 1 км.

«Сейчас идет перекрытие газа на поврежденном участке», - сказал Сулаев.

Также представитель МВД отметил, что причины возникновения пожара будут выясняться после его ликвидации.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов) составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) - 1449.

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Взрыв на участке газопровода не влияет на транзит газа в Европу - «Укртрансгаз»

Взрыв на участке магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» в Полтавской области, который произошел сегодня, 17 июня, около 14.00, не влияет на транзит российского газа в Европу, говорится в сообщении «Укртрансгаза».

«Чрезвычайная ситуация, которая произошла на магистральном газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород» (с. Красное Полтавской области), не влияет на транзит природного газа в страны Европы», - говорится в сообщении компании.

«С 15 до 16 часов оперативно были проведены работы по локализации участка поврежденного газопровода. По состоянию на 16.15 пламя погашено. Жертв и пострадавших нет», - подчеркивается в сообщении.

Согласно сообщению, на месте происшествия работают сотрудники «Укртрансгаза» и принимают меры в соответствии с действующим в компании планом ликвидации аварийных ситуаций.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

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Рада ликвидировала Государственный земельный банк

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (о функционировании Государственного земельного банка» (регистрационный № 4784), внесенный Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 264 из 326 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено исключить из Закона “О банках и банковской деятельности” положения, касающиеся деятельности Государственного земельного банка.

Также внесены изменения в Земельный кодекс Украины, согласно которым исключена из действующего закона норма о том, что Кабинет министров Украины передает земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности в уставный капитал Государственного земельного банка, который стопроцентно принадлежит государству и не подлежит приватизации.

Справка УНИАН. «Государственный земельный банк» был создан постановлением Кабинета министров Украины от 2 июля 2012 г. и сформирован за счет средств государственного бюджета уставный капитал банка в размере 120 млн грн.

Предусматривалось, что банк будет обеспечивать управление землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности и выполнять функцию по реализации государственных кредитных программ, прежде всего для среднего и малого бизнеса в сельской местности.

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Доходы от "военных" облигаций не облагаются налогом - Миндоходов

Доходы, полученные по купонам сертификата казначейского обязательства “Военные”, не подлежат налогообложению и не включаются в общий доход плательщика, сообщила пресс-служба Министерства доходов и сборов, которое находится в стадии реорганизации в Государственную фискальную службу.

"При выплате физическому лицу дохода по предъявленным сертификатам казначейского обязательства «Военные», он не подлежит налогообложению и не включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход такого плательщика", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что это касается как дохода, выплачиваемого «Ощадбанком» каждые шесть месяцев (сертификат содержит четыре купона), так и единовременного погашения казначейских обязательств.

Также при продаже сертификата на вторичном рынке инвестиционный доход, полученный физическим лицом, не включается в общий налогооблагаемый доход плательщика и не подлежит налогообложению.

Как сообщал УНИАН, правительство выпустило казначейские обязательства «Военные» на 1,1 млрд грн, в том числе на 100 млн грн - для физических лиц.

«Ощадбанк» начал продажу казначейских обязательств “Военные” населению с 21 мая. «Военные» казначейские обязательства выпущены Министерством финансов Украины на предъявителя в документарной форме номинальной стоимостью 1 тыс. грн, с процентной ставкой 7% годовых и выплатой купонов каждые шесть месяцев. Размер дохода по каждому купону является фиксированным и составляет 35 грн. Общий объем выпуска этих ценных бумаг составляет 100 млн грн со сроком обращения 24 месяца.

Средства от продажи этих бумаг в размере 100 млн грн будут направлены на покупку бронетранспортеров и бронежилетов. Потребности украинской армии в финансировании, согласно оценкам Минфина на основании полученных запросов, составляют 12 млрд грн.

По данным Минфина, учреждения «Ощадбанка» за 27 дней – с 21 мая по 16 июня – продали "военных" облигаций на сумму 16,8 млн грн.

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Пассажироперевозки в Крым сократились почти в три раза

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в период с 1 по 16 июня 2014 года сократила пассажироперевозки с материковой части Украины в аннексированный Крым по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 2,8 раза – до 51,2 тыс. пассажиров со 142 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь Бреус.

По словам Бреуса, в связи с переориентацией пассажиропотока с крымского полуострова на другие летние курорты Украины "Укрзализныця" назначила поезда в направлении Геническа, Бердянска, Херсона, Николаева и Одессы.

Он также сообщил, что в целом в графике движения поездов на 2014-2015 годы, который начал действовать с 1 июня, «Укрзализныця» предусмотрела курсирование 51 пары поездов в направлении Крыма. На сегодняшний день в этом направлении установлено курсирование 28 пар поездов, в частности из Украины в Крым – 17 пар, из Крыма в Москву – четыре пары, из Белоруссии в Крым – семь пар.

Бреус напомнил, что «Укрзализныця» открыла предварительную продажу билетов на поезда в Крым до 15 июля 2014 года.

«На сегодняшний день мы ведем работу с РЖД (Российские железные дороги - УНИАН) по организации открытия продаж билетов на поезда в сообщении с Крымом, поскольку еще не все организационные вопросы и взаиморасчеты решены. Это касается как продажи проездных документов, так и обслуживания локомотивов локомотивными бригадами в крымском сообщении с территории Приднепровской железной дороги», - пояснил он.

Также начальник главного пассажирского управления «Укрзализныци» напомнил, что стоимость железнодорожных билетов на поезда, курсирующие между Крымом и материковой Украиной, останется прежней и будет рассчитываться по внутригосударственным тарифам.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в марте-апреле 2014 года сократила пассажироперевозки между материковой частью Украины и аннексированным Крымом по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 40,7% – до 493,7 тыс. пассажиров с 832,2 тыс. человек.

В феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его.