Анонс на 18 июня

* Пленарное заседание Верховной Рады.

* Заседание Кабинета министров.

* Пресс-конференция Александра Сугоняко на тему: "Реальное состояние банковской отрасли за 5 месяцев 2014 года. Законодательные инициативы и политика НБУ: их риски".

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Скандальная ситуация вокруг ПАО "Киевпроект": начнутся ли перемены с Киева?». Речь пойдет о скандальной ситуации вокруг ПАО «Киевпроект», одного из крупнейших инженерно-проектировочных предприятий Украины, которое при власти Януковича подверглось рейдерскому захвату и по сей день находится в руках захватчиков. На сегодняшний день при наличии всех законных оснований, полном пакете документов, при полной поддержке акционеров, директор не может приступить к исполнению своих обязанностей: доступ к предприятию физически блокируют вооруженные формирования, работа "Киевпроекта" полностью парализована и главное, - в спешке вывозятся документы, в числе которых бесценный проектный архив, часть которого относится к секретной информации и контролируется СБУ, генеральные планы Киева, а также схемы всех коммуникационных систем столицы. Каждый день промедления может решить судьбу архива генеральных планов Киева и других стратегически важных документов. В чьих интересах вывозятся секреты столицы? Каковы планы "Киевпроекта" в будущем? Будет оглашено обращение к Президенту Украины и мэру Киева. Участники: председатель правления ПАТ «Киевпроект» Ярослав Пидгайный, представитель акционеров ПАТ «Киевпроект» Александр Тумаркин, юрист , адвокат Богдан Устименко, глава Антирейдеского союза предпринимателей Украины Андрей Семидидько (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям. Сразу после окончания пресс-конференции участники в присутствии общественности и СМИ проследуют к зданию ПАО"Киевпроект" (ул. Богдана Хмельницкого 16-22) с целью реализовать свои законные права и доказать, что перемены действительно могут начаться с Киева.

* Пресс-конференция на тему: «Газ для Украины: дешевле или как всегда?». Участники: директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар; экс-министр топлива и энергетики Украины Сергей Ермилов.

* Пресс-конференция, посвященная изменению порядка реализации арестованного имущества путем электронных торгов.

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Кто и зачем создал фиктивный «Укоопсоюз» и почему до сих пор назначенцы Януковича грабят потребительскую кооперацию Украины?". Речь пойдет о ситуации, сложившейся в потребительской кооперации Украины. Кто и зачем создал фиктивный «Укоопсоюз» и почему до сих пор назначенцы Януковича грабят потребительскую кооперацию? Почему до сих пор важные объекты выводятся из собственности «Укоопсоюза»? Возможно ли наконец узнать кто стрелял в майдановцев из здания «Укоопсоюза»? Как можно обеспечить армию продукцией питания украинского производства в кратчайшие сроки? Какие ликвидные объекты (заводы, магазины, базы и т.д.) пайщики «Укоопсоюза» готовы продать для того, чтобы деньгами поддержать украинскую армию? На эти и другие вопросы ответят участники инициативной группы «За возрождение потребительской кооперации Украины», пайщики «Укоопсоюза»: Анатолий Рогоза, Виктор Костина, Петр Третьяк, Светлана Голиуш (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Круглый стол на тему: «Энергетика Востока Украины после АТО».

* Председатель Агентства США по международному развитию (USAID) Раджив Шах проведет презентацию проекта USAID «Расширение предпринимательских и лидерских возможностей для женщин».