ТОП-10 (18 июня)

Нацбанк оценивает потери украинских банков в Крыму в 22 млрд гривень

Заблокированы $1,34 млрд средств офшорных компаний, связанных с Януковичем

НБУ возобновил расчеты на Донбассе с помощью резервной площадки в Киеве

В «Старокиевский банк» ввели временную администрацию

Яценюк поручил усилить охрану газопроводов Украины

Российский Минфин не готов помогать "Газпрому" ради китайской трубы

Россельхознадзор снова не пустил в Крым украинские продукты

Глава Нацбанка Кубив написал заявление об отставке

ГПУ расследует факт выведения Арбузовым средств в оффшоры

Кабмин просит ВР одобрить введение чрезвычайного положения в энергетике

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Нацбанк оценивает потери украинских банков в Крыму в 22 млрд гривень

Национальный банк оценивает потери украинских банков в результате аннексии Крыма Россией в 22 млрд грн, сообщил в ходе выступления в Верховной Раде глава Национального банка Украины Степан Кубив.

«Мы понимаем, то, что мы получили в Крыму, для банковской системы Украины было значительным ударом, который повлиял на деятельность банковской системы, платежеспособность и ликвидность банков. В Крыму сумма, которая повлияла на ликвидность и активы банков, составила 22 млрд грн», - сказал он.

Глава НБУ также отметил, что в Крыму также работали представительства 53 банков, 22 балансовых филиала банков, 1020 безбалансовых отделений.

Кубив подчеркнул, что вместе с тем «Ощадбанк», который имеет в Крыму около 300 отделений, и «ПриватБанк», имеющий более 330 отделений, обеспечивали до последнего все социальные выплаты и возврат депозитов в Крыму.

«До того времени, пока не была приостановлена их деятельность со стороны российских террористов, которые захватили территориальное отделение Национального банка Украины», отметил он.

Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила о вхождении автономии в состав Российской Федерации, при этом США и Евросоюз отказались признавать результаты референдума и применили ряд санкций в отношении российских бизнесменов и чиновников.

Центробанк РФ с 21 апреля запретил деятельность в Крыму структурных подразделений «ПриватБанка», «ВиЭйБи Банка», банков «Киевская Русь» и «Имэксбанк», а также с 26 мая - «Ощадбанка», «Марфин Банка», «Укрсоцбанка», «УкрСиббанка», «Дельта Банка», «Городского коммерческого банка», банка «Форум», «Автокразбанка» и «Платинум Банка».

Напомним, что 6 мая Национальный банк Украины запретил всем украинским банкам осуществлять деятельность в Крыму до окончания российской оккупации.

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Заблокированы $1,34 млрд средств офшорных компаний, связанных с Януковичем

Служба финансового мониторинга Украины в течение трех месяцев выявили 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу и заблокировали на счетах 19 таких компаний 1,34 млрд долл., сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Сегодня утром я получил доклад финансовой разведки относительно трехмесячной работы, которая проводилась в закрытом режиме. Служба финмониторинга выявила 42 компании-нерезидента, зарегистрированных на Кипре, в Панаме, Белизе, Сейшелах, Великобритании, которые напрямую связаны с Виктором Януковичем и его ближайшем окружением, – сказал премьер. - Эти компании с 2010 по 2013 года по счетам, открытым в банках одной из соседних стран, в целом перечислили сумму в размере 16 млрд грн. Вместе с финансовыми разведками США, Великобритании, Латвии, Кипра и Панамы нами выявлены все офшорные компании и найдены все фамилии чиновников и уполномоченных ими лиц на управления компаниями и этими средствами. Кроме того, Государственная служба финмониторинга заблокировала средства на счетах 19 компаний-нерезидентов. Общая сумма заблокированных средств – 1,34 млрд долл. США. Материалы переданы в Генеральную прокуратуру. Решением суда подтвержден арест средств».

По словам Яценюка, значительная часть денег через офшоры направлялась на покупку облигаций внутреннего государственного займа Украины.

«И Украина на украденные средства платила до 19% годовых дохода», - сообщил глава правительства.

Он обратился к Генпрокуратуре, СБУ и судам с просьбой ускорить рассмотрение дела и вернуть деньги в государственный бюджет. «Мы нашли 1,34 млрд долл. Ваша задача, как прокурорской и правоохранительной системы, арестованные средства официально вернуть в государственный бюджет. Речь идет о миллиардах долларов, которые арестованы и находятся на счетах. У нас есть все доказательства того, что это украденные средства – это средства украинцев. Мы рассчитываем на завершение судебного процесса и активную роль органов прокуратуры на завершение расследование и возвращения средств в собственность Украины», - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что на выявление средств потрачено 3 месяца активной работы.

«Я хочу выразить отдельную благодарность госслужбе финмониторинга, которая вместе с западными партнерами установила каждую компанию и нашла неимоверную сумму средств, украденную из бюджета страны. Эта работа продолжается. И надеюсь, другие органы будут работать так же, как наша финразведка», - подчеркнул Яценюк.

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НБУ возобновил расчеты на Донбассе с помощью резервной площадки в Киеве

Национальный банк Украины возобновил осуществление расчетов на Донбассе с помощью созданной за один день резервной площадки в Киеве.

Об этом в ходе выступления в Верховной Раде заявил глава НБУ Степан Кубив.

«За ночь нам удалось сделать резервную площадку, которая бы продолжила расчеты, выплаты социальные пенсий, стипендий, расчеты клиентов, и самое главное - пополнение нашего бюджета», - заявил Кубив.

По его словам, в течении одного дня в Киев, согласно принятому накануне совместному решению НБУ, Кабинета министров и президента, были перенесены региональное отделение Расчетной палаты, 11 банков-юридических лиц, 10 балансовых филиалов, 1576 отделений финучреждений.

Глава Нацбанка сообщил также, что в связи с действиями российских террористов в последнее время очень сложно было проводить банковские расчеты.

«Последний случай, который был позавчера, - это захват областного территориального управления НБУ в Донецке, куда вторглись люди с автоматами, где всех работников положили на пол, забрали все средства связи и под дулом автомата заставляли писать заявления об увольнении», - напомнил он.

Кубив отметил, что речь идет об огромном объеме финансовых ресурсов, которые в Донецкой и Луганской областях составляют более 100 млрд грн активов, включая депозитную базу и обязательства на текущих счетах в сумме более 76 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 50 вооруженных боевиков ворвались в здание Главного управления Государственной казначейской службы в Донецкой области, заявив о подчинении госфинучреждения террористам.

Аналогичные действия были совершены в Главном управлении Министерства доходов и сборов в Донецкой области и в Управлении Национального банка Украины в Донецкой области.

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В связи с этими событиями Национальный банк Украины в Донецкой области временно отключил платежную систему и приостановил расчеты в регионе.

Позже мэр Донецка Александр Лукьянченко сообщил об освобождении зданий.

В мае работа финансовой системы Донбасса уже приостанавливалась на сутки в целом, однако в Славянске и Краматорске работа фискальных органов не возобновлялась, пенсии и соцвыплаты не выплачиваются.

По подсчетам правительства, в июне из-за действий боевиков государственный бюджет страны может недополучить 1 млрд грн.

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В «Старокиевский банк» ввели временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц решением от 17 июня 2014 года ввел временную администрацию в "Старокиевский банк" на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным, сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, временная администрация введена в банк сроком на три месяца до 18 сентября 2014 года. Фонд назначил временным администратором банка Любовь Пантину.

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Напомним, Фонд гарантирования 30 мая ввел временную администрацию в «АвтоКразБанк», 29 мая - в «Захидинкомбанк», 26 мая - в «Пивденкомбанк», 22 мая - в «Промэкономбанк», 24 апреля - в «Интербанк», 14 марта - в банки «Форум» и «Меркурий», 3 марта - в «Брокбизнесбанк» и «Реал Банк», 17 января - в банк «Даниэль».

Таким образом, "Старокиевский банк" стал одиннадцатым банком, в котором с начала текущего года введена временная администрация.

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По информации фонда, в период временной администрации вкладчики банка могут получить средства по депозитам, срок действия которых закончился, и по текущим счетам, с процентами на дату признания банка неплатежеспособным, в пределах 200 тыс. грн.

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В то же время, в фонде подчеркнули, что подача заявлений на выплату средств до начала и в период работы временной администрации законодательством не предусмотрена, выплата средств будет осуществляться по спискам вкладчиков, которые формирует уполномоченное лицо Фонда гарантирования.

Справка УНИАН. «Старокиевский банк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших финучреждений по размеру активов. На 1 апреля 2014 года его акционерами являлись компании "СВМ Лтд." (21,75%), "Компрайс" (20,85%) и "Комтех" (24,13%), "СК "МД-Гарант" (21,07%).

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Яценюк поручил усилить охрану газопроводов Украины

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил МВД, СБУ и НАК «Нафтогаз Украины» усилить охрану газопроводов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение он дал на заседании правительства.

"Я прошу Министерство внутренних дел, СБУ, НАК "Нафтогаз" и "Укртрансгаз" срочно усилить охрану украинских газопроводов. Мы прогнозировали еще несколько недель назад, что будут спланированные диверсии, цель которых - подорвать репутацию Украины как надежного транзитера", - сказал он.

Яценюк заверил, что Украина остается надежным транзитером.

Как сообщал УНИАН, 17 июня около 14.00 произошел взрыв на газопроводе «Уренгой - Помары - Ужгород», по которому осуществляется транзит российского газа в Европу.

Оператор ГТС госкомпания «Укртрансгаз» отметила, что возникшая ситуация не повлияет на транзит российского газа в Европу.

Ключевая версия причин взрыва на газопроводе - теракт. Следственное управление МВД открыло уголовное производство по ч. 3 ст.292 Уголовного кодекса Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что диверсия на газопроводе является очередной попыткой России дискредитировать Украину как партнера в газовой сфере.

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Российский Минфин не готов помогать "Газпрому" ради китайской трубы

Минфин России не видит нужды в докапитализации газового гиганта "Газпром" за счет казенных средств ради китайской трубы, сказал глава традиционно прижимистого ведомства, которому все труднее находить средства на растущие расходы и выполнение предвыборных обещаний Владимира Путина, сообщает Reuters.

"Говорить, что "Газпром" нуждается сейчас - "Газпром" мощная компания - нет оснований. Если почувствуем, что такая ситуация возникнет, будем смотреть," - сказал министр финансов РФ Антон Силуанов журналистам в Госдуме в среду.

После заключения мегаконтракта на поставки российского газа в Китай, который аналитики называют убыточным, а "Газпром" - вполне рентабельным, Путин неожиданно предложил за счет валютных резервов помочь концерну со строительством трубы в Китай и освоением месторождений для ее заполнения.

Чиновники хотят использовать для этого средства пенсионного стабфонда, в котором скопилось $87 миллиардов, игнорируя прогнозы роста дефицита пенсионной системы после 2025 года. Часть средств этого фонда государство уже решило потратить на инфраструктурные проекты, невзирая на протест экономистов и ряда чиновников.

Для создания инфраструктуры ради выполнения китайского контракта "Газпрому" предстоит инвестировать $55 миллиардов, из которых $25 миллиардов предоставит Китай авансом за будущие поставки.

Экономисты считают, что "Газпром" в состоянии сам найти деньги на стройку ради газового контракта с Пекином, вместо того чтобы тратить резервы казны, которые нужны для поддержания рубля и выплаты пенсий в случае падения доходов от сырьевого экспорта.

"Нужно понять - нужна ли докапитализация "Газпрому". Если мы поймем, что нужна, будем рассматривать. Пока мы видим, что китайские банки дают кредиты "Газпрому"... Пока ресурсы есть, для того чтобы строить..." - сказал Силуанов.

Зампред "Газпрома" Александр Медведев заявил в среду, что схема финансирования китайского проекта неясна:

"Структура финансирования проекта не определена, пока структуру такую не смогли бы представить - будет ли ФНБ или не будет", - сказал он на брифинге.

Как сообщал УНИАН, Россия и Китай 21 мая 2014 года подписали договор о поставках газа на 30 лет, объем поставок составит до 38 млрд куб. м в год с возможным увеличением до 60 млрд куб. м в год.

Цена на газ представляет коммерческую тайну, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Возможно, нежелание Миллера обнародовать цену на российский газ для Китая (после подписания долгожданного договора) говорит от том, что "Газпром" был вынужден согласиться на не слишком выгодную для него цену, которая значительно ниже стоимости газа для Евросоюза и, тем более, для Украины.

В свою очередь, оппозиционный политик Борис Немцов считает, что Россия получит от газовой сделки с Китаем 35 млрд долларов убытков. Поставки газа в Китай - это "сплошные убытки и грабеж России", написал он в своем блоге.

Справка УНИАН. Переговоры России и Китая о поставках газа шли с 2004 года. Сначала обсуждались два маршрута - западный и восточный - с объемом поставок до 70 млрд куб. м в год. Однако в марте 2013 года стороны договорились только о восточном маршруте с поставками газа до 38 млрд куб. м в год.

Основным спорным моментом в переговорах была цена на газ и формула ее индексации.

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Россельхознадзор снова не пустил в Крым украинские продукты

Инспектора Управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю 14-15 июня вернули на материковую Украину 40 следовавших на аннексированный Россией полуостров грузовых автомобилей, в которых перевозилось 100 тонн "контрафактных пищевых продуктов".

Согласно сообщению российского ведомства, в частности, был запрещен ввоз 5 тонн сырного продукта и масла-спреда, произведенных в Херсонской области, так как в ветеринарном свидетельстве эта продукция была определена как твердый сыр.

При досмотре партии говядины производства Мелитопольского мясокомбината, следовавшей в Крым, Россельхознадзор обнаружил 4 тонны охлажденной свинины «неизвестного происхождения без сопроводительных документов».

«Кроме того, в багажном отделении рейсового автобуса, следовавшего из Николаева в Севастополь, обнаружены мешки с запревшей птицеводческой продукцией», - говорится в сообщении ведомства.

Крымские инспектора Россельхознадзора на прошлых выходных также обнаружили в грузовой машине, следовавшей из Харькова, тонну замороженных морепродуктов, которые перевозились без соблюдения температурного режима. Продукция была возвращена поставщику.

Не пропустили на полуостров сотрудники ведомства и произведенную в Киеве сухую смесь для производства мороженого, которую, как сообщает Россельхознадзор, неизвестные предприниматели везли в автомобиле курьерской службы без сопроводительных документов.

Кроме того, российская служба не допустила к ввозу в Крым украинские грузовики с телятами и поросятами, колбасные изделия с опасным составом, плавленые сыры, копчёности и другую готовую продукцию, не прошедшую необходимую термическую обработку, а также тонны мороженого без даты изготовления и маркировки.

Как сообщал УНИАН, в феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его. С того времени Россельхознадзор не единожды возвращал в Украину партии продовольствия, следовавшие в Крым.

Вместе с тем, украинские эксперты отмечают, что отказ Крыма от украинского продовольствия может привести к дефициту продуктов питания на полуострове, так как он более чем наполовину зависит от их поставок с материковой Украины.

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Глава Нацбанка Кубив написал заявление об отставке

Глава Национального банка Украины Степан Кубив 18 июня написал заявление об отставке.

«Прошу удовлетворить просьбу отставки с должности главы Национального банка Украины в связи с намерением продолжить публичную политическую деятельность для полного и бескомпромиссного внедрения в жизнь ценностей Майдана и ожиданий украинского народа – строительства свободного и успешного украинского государства», - сказано в копии заявления главы НБУ на его странице в Фейсбуке.

Как сообщал УНИАН, 18 июня президент Украины Петр Порошенко внес в Раду проект постановления об увольнении с должности главы НБУ Степана Кубива, назначенного руководителем Нацбанка 24 февраля.

Порошенко также предложил Верховной Раде назначить известного инвестбанкира Валерию Гонтареву на пост главы Национального банка.

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ГПУ расследует факт выведения Арбузовым средств в оффшоры

Генеральная прокуратура Украины заблокировала в украинских банках активы и открыла уголовное производство в отношении бывшего председателя НБУ, экс-первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова по факту выведения им в оффшорные зоны бюджетных средств с последующим возвращением в Украину в качестве якобы иностранных инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель и.о. генерального прокурора Украины Алексей Баганец.

По его словам, не все бывшие власть предержащие, в отношении которых сегодня ведутся уголовные производства, выводили из Украины бюджетные средства на счета иностранных банков, есть и такие, кто аккумулировал эти средства в Украине.

«13 июня Главное следственное управление зарегистрировало уголовное производство в отношении бывшего председателя Национального банка, бывшего первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова и заблокировало счета, где находятся эти бумаги в банках Украины», - сказал Баганец.

«Только вдумайтесь, - продолжил он, - эти деньги, которые были украдены в Украине, выведены за границу на счета оффшорных компаний, которые относятся к его сфере влияния, затем введены в Украину в качестве иностранных инвестиций. На них купили облигаций государственного займа под 9% дисконта. Только в долларовом эквиваленте арестованы облигации государственного займа на сумму 1 млрд 800 млн. долларов США и на 1 млрд 200 млн. грн».

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Кабмин просит ВР одобрить введение чрезвычайного положения в энергетике

Кабинет министров просит Верховную Раду одобрить введение чрезвычайного положения в энергетике, при котором непосредственное руководство предприятиями трубопроводного транспорта и контроль за их деятельностью обеспечиваются Министерством обороны Украины, а правительство наделяется расширенными полномочиями.

Соответствующая инициатива заложена в законопроекте №4117, поданном Кабмином 18 июня 2014 года на рассмотрение парламента.

Согласно документу, в случае ограничения или прекращения поставок энергоносителей на территорию Украины украинское правительство может принять решение об обязательной продаже природного газа частными газодобывающими предприятиями для нужд населения, а также предприятиям теплокоммунэнерго, при условии введения ими отдельного учета тепла и горячей воды, по цене, установленной Кабмином.

Также Кабмин просит парламент ужесточить требования по отключению злостных неплательщиков. В частности, в период действия чрезвычайного положения в случае неуплаты за потребленный газ разрешается ограничение энергоснабжения объектов сферы теплоснабжения ниже технологического минимума потребления голубого топлива, а для объектов сферы теплоснабжения, для которых установлен экономически обоснованный тариф, предлагается разрешить ограничение энергопоставок до технологического минимума.

Основными задачами предприятий, учреждений и организаций топливно-энергетического комплекса в особый период являются обеспечение бесперебойной (стабильной) работы топливно-энергетического комплекса и выполнение приказов центрального органа исполнительной власти.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк после того, как 16 июня российский газовый монополист «Газпром» полностью прекратил подачу природного газа в Украину, дал поручение разработать законопроект о чрезвычайном положении в энергетическом секторе.

Утром 16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Этому предшествовали двухмесячные переговоры НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома» при участии Еврокомиссии. Однако газовые переговоры не привели стороны к конструктивному решению.

Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж. Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты за предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.

УНИАН