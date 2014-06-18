Судебное заседание по спору компаний АИС и DCH перенесли

Запланированное заседание: «перенесено из-за давления на суд» - сообщил работник суда собравшимся у входа в ВСУ. Кто и каким образом оказывает влияние на Верховный суд, в ВСУ объяcнить отказались.

Тем не менее, напомнили, что предыдущее заседание по спору между компаниями АИС и DCH, перенесли из-за анонимного звонка. По телефону сообщили, что здание ВСУ заминировано.

С самого утра 18 июня под зданием суда было многолюдно. Порядка 50 активистов – представителей АИС, с транспарантами пришли поддержать компанию. Они убеждены, что на их работодателей с 2013 года оказывают давление, с целью присвоить активы компании АИС.

Для обеспечения правопорядка в район улицы Орлика были привлечены патрули дорожной автоинспекции и городской милиции. Поддержать порядок и предупредить провокации пришли 24 сотня Майдана и ряд революционных молодежных организаций.

В итоге совместными усилиями удалось предотвратить столкновения и провокации у здания суда.

Решение о переносе заседания суда, представители компании DCH комментировать отказались.

Пресс-служба компании АИС поблагодарила за внимание к вопросам справедливости в судах общественные организации и правоохранителей. Выразила надежду в том, что все хозяйственные и правовые вопросы и в дальнейшем будут рассмотрены в правовом поле с соблюдением всех норм и законов Украины.