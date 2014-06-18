Анонсы на 19 июня

* Пленарное заседание Верховной Рады.

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Transparency International Украина опровергает информацию о признаках коррупционных действий Анатолия Максюты". Во время пресс-конференции Transparency International Украина опровергнет информацию, озвученную ранее, по признакам коррупционных деяний Анатолия Максюты, первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины. В работе примет участие Анатолий Стоян, координатор национальной мониторинговой кампании «Декларации без декораций», Transparency International Украина (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится брифинг на тему: "Как разворовываются "киотские" деньги, которые Украина получила от продажи квот на выбросы парниковых газов. Перечень компаний, причастных к отмыванию". Участники: Юрий Деревянко, народный депутат Украины (внефракционный) Андрей Железный, эксперт Национального экологического центра Украины (НЭЦУ).

*13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция, во время которой Государственное научно-редакционное предприятие «Картография» презентует серию картографических изданий «КРАЇНА ЄДИНА» в своих законных границах. События, которые сейчас происходят в Украине - революция достоинства, циничная интервенция и последующая аннексия Крыма Россией, ее информационно-лживая война, военные, политические и социальные противоречия в Одессе, Харькове и на Донбассе - не могут никого оставить в стороне. Эти события побудили Государственное научно-редакционное предприятие «Картография» начать серию тематических справочных карт «КРАЇНА ЄДИНА», подтверждающих действующие границы Украины. Участники презентации: Ростислав Сосса, директор ГНПП «Картография»; Валерий Смолий, директор Института истории НАН Украины; Леонид Руденко, директор Института географии НАН Украины; Иван Заец, председатель Государственной службы геодезии, картографии и кадастра; Александр Афонин, президент Ассоциации издателей и книгораспространителей; Ирина Руденко, главный редактор ГНПП «Картография» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему "Уничтожение финансовой системы Украины и инвестиционной среды - это приоритет налоговой политики правительства?". Участники: председатель Совета Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса Дмитрий Леонов, член НКЦБФР Анатолий Амелин, эксперт Института экономики и прогнозирования НАН Украины Анатолий Федоренко, генеральный директор Ассоциации "Украинский Кредитно-Банковский Союз" Галина Олифер и генеральный директор компании "ОТП Капитал" (члена Американской торговой палаты) Григорий Овчаренко.

*Пресс-конференция заместителя министра доходов и сборов Украины М.Ноняка на тему "Состояние борьбы с коррупцией в налоговых и таможенных органах".

* Состоится заседание Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации. Повестка дня: Отчет о работе Фонда государственного имущества Украины, ход приватизации и результаты выполнения Государственной программы приватизации в 2013 году. О состоянии дел на государственных предприятиях винодельческой промышленности, которые переданы в аренду и др.

* Круглый стол на тему: «Украина и Всемирный банк: опыт и перспективы сотрудничества». Приглашены: Андрей Бешта, директор Департамента международных организаций МИД Украины; Елена Волошина, директор представительства Международной финансовой корпорации в Украине, Беларуси, Молдове; Виктория Колосова, зам.директора Департамента долговой и международной финансовой политики-начальник управления сотрудничества с международными организациями и координации международной технической помощи Министерства финансов Украины; Владимир Кучин, зам.директора департамента международных связей Национального банка Украины; Виталий Лисовенко, зам.министра финансов Украины; Игорь Митюков, председатель общественного совета при Министерстве финансов Украины; Иван Плачков, председатель Наблюдательного совета ПАО «Киевэнерго» и др.

* Состоятся АгроДебаты на тему: «Регулирование в сфере карантина растений: сколько теряют сельхозпроизводители?». Вопросы: Система регулирования карантина растений: текущая ситуация в Украине; Недостатки системы регулирования карантина растений и потери несет сегодня украинский бизнес? Опыт Европейского Союза в сфере регулирования карантина растений. Приглашены: Иван Бисюк, первый зам.министра аграрной политики и продовольствия Украины Анатолий Максюта, первый зам.министра экономического развития и торговли Украины; Александр Потимков, первый зам.председателя Госслужбы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства; Михаил Оболонский, советник министра экономического развития и торговли Украины; Андрей Челомбитко, зам. директора департамента фитосанитарной безопасности, и др.

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