В «Киевпроекте» восстановили в должности председателя правления и начали аудит

Сегодня владельцы одной из крупнейших инженерно-проектных компаний Украины «Киевпроект» на пресс-конференции в УНИАН обратились к Президенту Украины Петру Порошенко и мэру Киева Виталию Кличко с просьбой помочь восстановить контроль над предприятием.

Соответствующую просьбу озвучил представитель акционеров «Киевпроекта» Александр Тумаркин.

Он пояснил, что контроль акционеров над предприятием был потерян еще в 2013 году, когда захватчики путем давления и запугивания членов наблюдательного совета компании вынуждали их принимать «нужные» решения.

«После этого был назначен новый глава правления, который фактически был руководителем. Новый глава правления – человек, который никогда не работал на этом предприятии и который никакого отношения ни к строительству, ни к архитектуре, ни к проектированию не имел», - сказал Тумаркин.

По его словам, сразу после этого акционеры компании обратились в Антирейдерский союз предпринимателей Украины.

Как отметил глава Антирейдерского союза Андрей Семидидько, также присутствовавший на пресс-конференции, в ходе расследования выяснилось, что атака на предприятие организована двумя гражданами Украины, которые действовали в интересах бежавшего из Украины экс-генпрокурора Виктора Пшонки.

«После побега бывшего руководства правоохранительных органов из страны и с приходом новой команды появилась возможность откатить ситуацию назад и вернуть контроль над предприятием. Однако рейдеры, которые на себя записали 8% акций, блокируют работу предприятия. Физически попасть на предприятие невозможно», - отметил Семидидько.

По словам Тумаркина, сложившаяся ситуация вынудила акционеров компании объединиться для защиты своих законных интересов.

«Акционеры консолидировали пакет акций в размере 93%. Миноритарные акционеры также поддерживают владельцев. В наблюдательном совете мы получили 4 человека из 5. Эти лица вернули на должность бывшего главу правления», - подчеркнул Тумаркин.

Однако, несмотря на это, правомерный глава правления до сих пор не может приступить к выполнению своих обязанностей из-за того, что доступ к предприятию блокируют вооруженные формирования.

«Я восстановлен на должность главы правления «Киевпроекта» с 1 апреля 2014 года. Но меня не пускают в здание. Более того, проводится давление, идет запугивание, шантаж», - сказал глава правления «Киевпроекта» Ярослав Пидгайный.

Кроме того, что работа «Киевпроекта» полностью парализована, по утверждению Пидгайного, с предприятия также в спешке вывозятся документы, в числе которых бесценный проектный архив, часть которого является секретной информацией и контролируется СБУ.

«Помимо этого , вывозятся генпланы Киева, а также схемы всех коммуникационных систем столицы», - добавил глава правления «Киевпроекта».

По его словам, если данная документация попадет «не в те руки», последствия могут быть катастрофическими.

Вместе с тем, как отметил Тумаркин, с того времени, как законные владельцы «Киевпроекта» потеряли контроль над активом, предприятию нанесено убытков на сумму свыше 20 млн грн.

В свою очередь, Семидидько заявил, что Антирейдерский союз намерен всячески содействовать акционерам и главе правления «Киевпроекта» в восстановлении их законных прав.

По завершении пресс-конференции ее участники совместно с представителями общественности и СМИ направились к зданию «Киевпроекта», чтобы восстановить свои законные права и взять компанию под контроль.

Прибыв в ПАО «Киевпроект», председатель правления Ярослав Подгайный предъявил пакет документов, удостоверяющих его легитимность и занял свой рабочий кабинет.

По его словам, среди первых запланированных шагов, проведение комплексного аудита и приведение к полному порядке всей документации, с целью выявления возможных фактов нарушений и злоупотреблений, а также восстановление полноценной работы ПАО «Киевпроект».

«Отныне деятельность «Киевпроекта» будет полностью публичной, также запланирована активная работа для воплощения в реальность мечты киевлян и гостей города о европейской столице», - заявил председатель правления Ярослав Подгайный.

Справка УНИАН. ПАО «Киевпроект» - одно из крупнейших инженерно-проектных предприятий жилищно-коммунального профиля Украины. Почти 87% всего имеющегося жилищного фонда столицы запроектировано «Киевпроектом». На сегодняшний день «Киевпроект» включает в себя проектный комплекс, в состав которого входит 4 института («Киевгео», «Киевжилпроект», «Киевгражданпроект» и «Киевинжпроект»), 5 архитектурных творческих мастерских, управление связи, сигнализации и телевидения, отделы диагностики конструкций, экологии, сметного ценообразования, инновационно-технический центр, управление экономики и инвестиций. Кроме того, в состав «Киевпроекта» входит 3 дочерних предприятия (Институт генерального плана Киева, «Киевпроект-5», «Киевметаллпроект») и компания «Киевпроектреставрация».