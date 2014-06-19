СНБО: Ущерб от разрушений водопроводов на Донбассе составляет до 50 млн гривень
Ущерб от разрушений элементов водопроводно-канализационного хозяйства на Донбассе составляет от 40 до 50 млн грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и оброны Украины (СНБО) Владимир Чеповой на брифинге.
«По вине террористов общая ситуация с водоснабжением в Донецком регионе остается тяжелой. Действия участников незаконных вооруженных формирований осложняют проведение ремонтных работ в данном направлении», - отметил он.
Представитель СНБО отметил, что «по предварительным оценкам, ущерб от разрушений элементов водопроводно-канализационного хозяйства составляет от 40 до 50 млн грн».
Также он добавил, что «силами украинских военных, коммунальщиков 18 июня возобновлено водоснабжение, а усилиями энергетиков - электроснабжение двух подстанций, которые обеспечивали работу второго Донецкого водовода, а их запуск позволит КП «Вода Донбасса» возобновить водоснабжение Краматорска, Дружковки и Константиновки».
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Как сообщал УНИАН, 10 июня в результате артиллерийского обстрела на территории насосной станции I подъема канала «Северский Донец - Донбасс» были смертельно ранены два сотрудника КП «Компания «Вода Донбасса» и причинен ущерб зданию насосной станции. Вследствие этого была остановлена работа насосных агрегатов насосной станции I подъема и станции подъема. Водоснабжение городов осуществляется из резервных водохранилищ.
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