Трудовой коллектив производителя газобетона «Энерджи продакт» просит власти предотвратить неправомерный захват предприятия

Об этом говорится в открытом письме трудового коллектива «Энерджи продакт» к президенту, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно письму, на проходную завода уже в который раз, начиная с марта 2014 года, врываются боевики в касках, бронежилетах, вооруженные битами и арматурой, которые пытаются захватить предприятие, дестабилизировав его нормальную работу. По утверждению работников завода, неправомерный захват организован бывшим руководителем предприятия Иваном Винником.

«Просим вашей защиты от попыток захвата нашего предприятия Иваном Винником, деятельность которого сопровождается беспрецедентными примерами нарушения закона - против него расследуется серия уголовных дел: подделка доверенностей, выведение активов, доведения завода до банкротства», - говорится в обращении.

При этом, сотрудники «Энерджи продакт» уверены, что затягивая рассмотрение многочисленных заявлений и уже открытых уголовных дел относительно действий Винника, стражи порядка сознательно потакают преступникам, способствуют им в продолжении противоправной деятельности и помогают остаться безнаказанными.

Справка УНИАН. Компания «Энерджи продакт» (бывший «Завод строительных материалов №1») расположена в Новой Каховке Херсонской области. Предприятие является одним из крупнейших производителей газобетона не только в Украине, но и в Восточной Европе. Его производственная мощность составляет около 450 тыс. куб. м продукции в год. Численность сотрудников предприятия – около 300 человек.