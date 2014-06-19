ТОП-10 (19 июня)

Яценюк рассказал, как Украина может заморозить "Южный поток"

Рада назначила Гонтареву главой Нацбанка вместо Кубива

СНБО: Ущерб от разрушений водопроводов на Донбассе составляет до 50 млн гривень

Россия ужесточает требования к украинскому мясу

Рада поддержала законопроект о свободной экономической зоне Крыма

Россия настаивает на своем участии в решении будущего ГТС Украины

Валовой внешний долг Украины сократился на 4,7 млрд гривень

Миссия МВФ прибудет в Киев 24 июня

Рада поддержала законопроект о налоговом компромиссе

ВР приняла закон о предоставлении помощи переселенцам из Крыма и востока Украины

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Яценюк рассказал, как Украина может заморозить "Южный поток"

Процесс модернизации и реорганизации работы украинской газотранспортной системы будет проходить максимально прозрачно с участием ведущих мировых компаний, отобранных на специальных публичных тендерах. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, представляя парламенту проект закона о реформировании системы управления Единой газотранспортной системой Украины (№4116а).

«Нам надо принять решение о модернизации и общей эксплуатации украинской газотранспортной системы. Что предлагает правительство? Правительство предлагает в соответствии с нашими обязательствами, как страны, которая подписала Энергетическую хартию, как страны, которая является участником Европейского энергетического сообщества и выполняет третий энергетический пакет, принять ряд решений, которые создадут новую модель функционирования энергетического рынка»,- сказал Яценюк.

Он уточнил, что согласно правительственному решению, украинская газотранспортная система остается в государственной собственности, украинские хранилища газа тоже остаются в государственной собственности.

«Но в соответствии с требованиями третьего энергетического пакета, создается компания – оператор ГТС. Собственность компании-оператора, а именно контрольный пакет акций компании-оператора, принадлежит исключительно государству Украина. А 49% процентов акций этой компании могут принадлежать исключительно газотранспортным компаниям стран – членов ЕС, которые при этом являются участниками Европейского энергетического сообщества, и США. И то лишь в том случае, если эти компании сертифицированы соответствующим образом», - сказал премьер.

При этом Яценюк пообещал провести максимально прозрачный тендер по отбору таких компаний. «Мы предлагаем, чтобы решение о привлечении европейских инвесторов к работе ГТС было подтверждено решением парламента. Мы придем сюда, в Верховную Раду, приведем компании из ЕС И США, которые выиграют публичные тендеры, и тут, в парламенте, проголосуем решение, – сказал глава правительства. - Потому что инвесторы заинтересованы в гарантиях. И голосование парламента по привлечению инвесторов является еще одним шагом к тому, чтобы они больше вкладывали, чтобы кредиты были дешевле, а украинская ГТС была стабильной».

Яценюк несколько раз подчеркнул, что Кабмин выступает за самый прозрачный процесс по привлечению инвесторов. «Мы за самый прозрачный процесс, – сказал он. - Это будут ключевые и общеизвестные американские и европейские компании, которые должны будут прийти в парламент, задекларировать свои намерения, получить согласие и гарантии».

При этом Яценюк отметил, что согласие парламента с предложенным правительством решением дает возможность модернизировать и инвестировать в украинскую ГТС. Ни о какой приватизации ГТС, по словам Яценюка, речи не идет. «Но это дает нам возможность увеличить капитализацию украинской ГТС, которая остается государственной собственностью. Это дает нам возможность иметь новые условия транспортировки российского природного газа», - сказал Яценюк.

Кроме того, по словам Яценюка, такие изменения позволят остановить строительство газопровода «Южный поток» – конкурента украинской ГТС. «Это дает нам возможность остановить строительство «Южного потока» и направить все объемы, которые планировались по «Южному потоку», через украинскую ГТС, так как в этом будут в первую очередь заинтересованы страны-члены ЕС», - отметил Яценюк.

Он подчеркнул, что если парламент не примет предложенный Кабмином проект закона, «в Кремле будет салют». «Потому что они будут знать о том, что у них полностью открыты двери для строительства «Южного потока». При мощности украинской ГТС, которая в целом составляет 140 млрд кубометров в год, мы качали 122, сейчас качаем 80 млрд кубометров. Если будет построен «Южный поток», а он будет построен, если не проголосовать закон (о модернизации ГТС - УНИАН), мы будем прокачивать 40-50 млрд кубометров газа. Нам из бюджета придется дотировать транспортировку российского газа. Простая арифметика», - подчеркнул премьер.

Он обратил внимание, что законопроект - чрезвычайно важный, поскольку он является реальным шагом к формированию украинской энергетической независимости, к адаптации Украины к требованиям ЕС, к привлечению инвесторов в Украину из ЕС и США, и к тому, чтобы Украина стала транзитной страной, «которую нельзя обойти, которая гарантирует бесперебойность транзита, которая не дотирует российский «Газпром», а которая зарабатывает, дает возможность обеспечить Европу газом и развивать украинскую ГТС».

Как сообщал УНИАН, законопроект о модернизации ГТС был разработан в кратчайшие сроки по поручению премьер-министра Украины Арсения Яценюка, и одобрен на заседании правительства в среду, 18 июня.

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Рада назначила Гонтареву главой Нацбанка вместо Кубива

Верховная Рада Украины поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с поста главы Национального банка Украины и назначение на этот пост Валерии Гонтаревой.

Как передает корреспондент УНИАН, за решение об увольнении Кубива проголосовали 302 народных депутата, за решение о назначении Гонтаревой – 349 народных депутатов из 389, зарегистрированных в сессионном зале.

Во время выступления в ВР Гонтарева, в частности, отметила, что 20 лет посвятила развитию финансового рынка и рынка капитала в Украине, а последние 7 лет руководила компанией, которая стала лидером на рынке облигаций.

Она выразила мнение, что опыт финансового рынка поможет ей на этом посту.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов выразил надежду, что Гонтарева в ближайшее время сможет доложить в ВР о перспективах работы Нацбанка, стабилизации финансовой и банковской систем.

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СНБО: Ущерб от разрушений водопроводов на Донбассе составляет до 50 млн гривень



Ущерб от разрушений элементов водопроводно-канализационного хозяйства на Донбассе составляет от 40 до 50 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и оброны Украины (СНБО) Владимир Чеповой на брифинге.

«По вине террористов общая ситуация с водоснабжением в Донецком регионе остается тяжелой. Действия участников незаконных вооруженных формирований осложняют проведение ремонтных работ в данном направлении», - отметил он.

Представитель СНБО отметил, что «по предварительным оценкам, ущерб от разрушений элементов водопроводно-канализационного хозяйства составляет от 40 до 50 млн грн».

Также он добавил, что «силами украинских военных, коммунальщиков 18 июня возобновлено водоснабжение, а усилиями энергетиков - электроснабжение двух подстанций, которые обеспечивали работу второго Донецкого водовода, а их запуск позволит КП «Вода Донбасса» возобновить водоснабжение Краматорска, Дружковки и Константиновки».

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Как сообщал УНИАН, 10 июня в результате артиллерийского обстрела на территории насосной станции I подъема канала «Северский Донец - Донбасс» были смертельно ранены два сотрудника КП «Компания «Вода Донбасса» и причинен ущерб зданию насосной станции. Вследствие этого была остановлена работа насосных агрегатов насосной станции I подъема и станции подъема. Водоснабжение городов осуществляется из резервных водохранилищ.

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Россия ужесточает требования к украинскому мясу

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) просит Государственную ветеринарную и фитосанитарную службу Украины усилить контроль над экспортируемыми в Таможенный союз продуктами мясопереработки в связи с многочисленными случаями нарушений требований и норм ТС украинскими поставщиками, которые российское ведомство фиксирует в последнее время.

Согласно сообщению Россельхознадзора, с соответствующей просьбой заместитель руководителя ведомства Евгений Непоклонов обратился к заместителю председателя Госветфитослужбы Виталию Башинскому.

В частности, для недопущения поставок из Украины в Россию небезопасных продуктов питания Россельхознадзор просит украинскую службу прилагать к каждому ветеринарному свидетельству, сопровождающему партии продукции мясопереработки, заверенное печатью и подписью приложение, удостоверяющее соответствие товара требованиям ТС и России.

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Как сообщал УНИАН, в конце марта Россельхознадзор заявил об обеспокоенности результатами лабораторных проверок товаров ряда украинских производителей молочной и мясной продукции и предупредил о возможности введения ограничений на экспорт их продуктов в РФ.

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Вместе с тем, с учетом всех ограничений и усиления контроля со стороны Россельхознадзора и Роспотребнадзора по отношению к украинским производителям молочной продукции, беспрепятственно экспортировать эти товары в Российскую Федерацию могут 7 из 27 сертифицированных предприятий.

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Рада поддержала законопроект о свободной экономической зоне Крыма

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о налоговом и таможенном контроле в свободной экономической зоне Крыма и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины (№4032а).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 241 народный депутат из 330, зарегистрированных в сессионном зале. Кроме того, депутаты поддержали предложение о сокращенном сроке подготовки законопроекта ко второму чтению.

В законопроекте отмечается, что этот закон является специальным законом, который вводит свободную экономическую зону Крыма, определяет особенности осуществления экономической деятельности на временно оккупированной части территории Украины согласно статье 13 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», а также регулирует другие аспекты правовых отношений между физическими и юридическими лицами, которые находятся на территории СЭЗ Крыма и за ее пределами.

Главной целью этого закона является предоставление социально-экономических стимулов для роста инвестиционной активности, развития туристической инфраструктуры и увеличения трудовой занятости граждан в пределах СЭЗ Крыма; повышение роли территориальных общин Крыма и города Севастополя при решении повседневных вопросов их жизни; предотвращение сокращения трудовой занятости граждан Украины и падения их доходов в результате введения в Автономной Республике Крым и городе Севастополь репрессивных экономических систем других стран на протяжении срока их временной оккупации.

Так, СЭЗ Крыма вводится в пределах двух административно-территориальных единиц Украины: АР Крым и город Севастополь.

Кроме того, в частности, определяется, что СЭЗ Крыма вводится на 10 полных календарных лет, начиная с даты вступления в силу данного закона.

Срок действия СЭЗ Крыма может быть сокращен по закону Украины, который вступает в силу через 12 календарных месяцев, следующих за месяцем принятия такого закона Украины.

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Россия настаивает на своем участии в решении будущего ГТС Украины

Министерство иностранных дел РФ настаивает на решении будущего газотранспортной системы Украины с участием России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом официальный представитель МИД России Александр Лукашевич сказал на брифинге в Москве.

«Мы давно предлагали украинской стороне поговорить о проблемах ГТС, причем и втройственном формате Россия-Украина-ЕС, но Еврокомиссия посчитала, что этот вопрос будет касаться только взаимоотношений Украины и ЕС. Считаю, что без российского участия такие вопросы просто по определению не могут решаться», - сказал Лукашевич.

По его мнению, доля российского газа при поставках транзитом через Украину "очень солидна и без российского фактора украинская ГТС, особенно в том виде, который мы наблюдаем сейчас, вряд ли кому-то будет нужна".

Как сообщал УНИАН, Кабмин разработал законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины по реформированию системы управления Единой газотранспортной системой Украины (4116-А).

Этим законопроектом предлагается разрешить компаниям из Евросоюза и США участвовать в управлении системой магистральных газопроводов и подземных хранилищ газа, сохранив эти объекты в госсобственности.

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Валовой внешний долг Украины сократился на 4,7 млрд гривень

Объем валового внешнего долга Украины в первом квартале по сравнению с началом 2014 года сократился на 3%, или на 4,697 млрд долл., – до 137,382 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, относительно ВВП объем долга сократился на 1,6 п.п., до 76,5% с 78,1% на начало года.

Нацбанк объясняет сокращение внешнего долга плановыми погашениями кредитов МВФ и снижением объемов накопленной кредиторской задолженности реального сектора экономики.

На 1 апреля на сектор общего государственного управления пришлось 28,807 млрд долл. или 21,78% валового внешнего долга. Снижение долга сектора общего госуправления в первом квартале составило 1,115 млрд долл. или 3,73%.

На банки пришлось 22,320 млрд долл. или 16,42% долга. Снижение долга банковского сектора за квартал составило 235 млн долл. или 1,04%.

На органы денежного-кредитного регулирования пришлось 1,428 млрд долл. или 1,29% долга. Долг органов денежного-кредитного регулирования за квартал снизился на 347 млн долл. или на 19,55%.

На прочие сектора пришлось 73,300 млрд долл. или 55,79% долга. Снижение долга прочих секторов за квартал составило 3,342 млрд долл. или 4,36%.

Прямые инвестиции (межфирмовый долг) на конец первого квартала 2014 г. составили 11,527 млрд долл. или 8,14% долга. Долг по прямым инвестициям в первом квартале вырос на 342 млн долл. или на 3,06%.

Как сообщал УНИАН, объем валового внешнего долга Украины в 2013 году вырос на 7,455 млрд долл., или на 5,52%, - до 142,520 млрд долл.

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Миссия МВФ прибудет в Киев 24 июня

Техническая миссия Международного валютного фонда приедет в Киев для переговоров с властями 24 июня, заявил в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне директор Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

«Миссия прибудет в Киев 24 июня и пробудет в Киеве две недели», - сказал Райс.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Совет директоров МВФ, как ключевого кредитора Украины, одобрил двухлетнюю программу кредитования экономики Украины в объеме 17 млрд долл., предусматривающую проведение в обмен на кредиты широкого спектра реформ, включая реформы в банковском секторе, энергетике и системе государственных финансов. Украина получила первый транш средств в объеме более 3 млрд долл. в начале мая.

В начале июня в Украину прибыла консультационная миссия МВФ, участники которой уже провели ряд встреч в правительстве и ряде ведомств, включая Государственную фискальную службу, объединяющую налоговую и таможенную службы. Как ожидается, такие миссии будут работать в нашей стране каждые два месяца. Их задачей станет оценка прогресса работы правительства на пути реформ, а также оказание консультационной помощи.

Как ожидалось, по завершении работы консультационной миссии в Киев должна была приехать техническая оценочная миссия, задачей которой станет формирование доклада об экономическом положении Украины. Оценочная миссия к концу июля представит оценочный доклад на заседании Совета директоров МВФ, и уже по результатам заседания Украина получит или не получит второй кредитный транш. Речь идет о порядка 1,4 млрд долл. Время возможного предоставления денег – конец июля - начало августа.

МВФ уже заявил, что намерен продолжать сотрудничество с Украиной в рамках двухлетней программы стенд-бай и рассчитывает на широкий диалог с новоизбранным президентом Украины Петром Порошенко, а также на плодотворное сотрудничество с новым главой Национального банка – Валерией Гонтаревой, назначенной на эту должность решением Верховной Рады 19 июня.

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Рада поддержала законопроект о налоговом компромиссе

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей уточнения налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятий и налогу на добавленную стоимость в случае применения налогового компромисса (№ 4930).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 262 народных депутата из 336, зарегистрированных в сессионном зале.

Целью законопроекта является освобождение налогоплательщиков от финансовой уголовной и административной ответственности при условии уплаты незадекларированных платежей по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль предприятий.

Так, раздел XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины дополняется подразделом 9-1, согласно которому налоговый компромисс - режим освобождения от финансовой, административной и уголовной ответственности налогоплательщиков или их должностных (служебных) лиц за занижение налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятий и/или налогу на добавленную стоимость, завышение суммы бюджетного возмещения и/или отрицательного значения суммы налога на добавленную стоимость и отрицательного значения объекта налогообложения по налогу на прибыль за налоговые периоды до 1 января 2014 года.

Налогоплательщик во время действия налогового компромисса за такие налоговые периоды подает соответствующие уточняющие расчеты налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятий и/или налогу на добавленную стоимость.

Сумма заниженного налогового обязательства по налогу на прибыль предприятий и/или налогу на добавленную стоимость уплачивается в размере 15%. При этом 85% такой суммы считаются погашенными, штрафные санкции не применяются и пеня не начисляется.

Отмечается, что для применения налогового компромисса центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной финансовой политики, устанавливает форму уточняющего расчета налога на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость.

Процедура достижения налогового компромисса продолжается 60 дней со дня, следующего за днем подачи уточняющего расчета.

В случае представления уточняющего расчета согласно этому подразделу контролирующий орган проводит в порядке, определенном настоящим Кодексом, встречную сверку.

Согласно законопроекту, контролирующий орган направляет в течение 10 дней со дня, следующего за днем подачи уточняющего расчета, соответствующий запрос, который содержит информацию о возможных нарушениях налогоплательщиком требований налогового законодательства. В случае если такой запрос не направлен, сумма налоговых обязательств считается согласованной.

Налогоплательщик после поступления запроса о представлении налоговой информации для проведения встречной сверки предоставляет ответ в течение 10 дней. В случае непредоставления ответа в течение указанного срока компромисс считается достигнутым.

По результатам проведения встречной сверки составляется справка, которая подписывается налогоплательщиком и должностным лицом контролирующего органа.

В случае выявления факта занижения налоговых обязательств контролирующий орган проводит проверку, по результатам которой направляет налоговое уведомление-решение.

Кроме того, в случае получения налогоплательщиком справки согласно пункту 4 этого подраздела, которая подтверждает налоговые обязательства, определенные в уточняющем расчете или в случае, когда такая справка или налоговое уведомление-решение не направлялось в течение 60 дней, сумма считается согласованной.

Уточнение плательщиком налоговых обязательств путем подачи уточняющего расчета не влияет на размер налоговых обязательств его контрагентов.

Налогоплательщик уплачивает налоговые обязательства, определенные в уточняющем расчете и/или налоговом уведомлении-решении, в размере, предусмотренном пунктом 2 этого подразделения в течение 10 дней со дня согласования.

В случае, если налогоплательщик начинает процедуру административного и/или судебного обжалования налогового уведомления-решения, принятого по результатам рассмотрения контролирующим органом уточняющего расчета согласно этому подразделу, налоговый компромисс не применяется к несогласованной сумме.

Налоговый компромисс считается достигнутым после уплаты налогоплательщиком согласованных налоговых обязательств согласно этому подразделу.

После достижения налогового компромисса согласно этому подразделу такие обязательства не подлежат обжалованию и их размер не может быть изменен налогоплательщиком в других налоговых периодах.

В случае достижения налогового компромисса проверки за уточненные периоды по налогу на прибыль предприятий и/или налогу на добавленную стоимость контролирующими органами в следующих налоговых периодах не проводятся.

Деяние, совершенное должностным лицом налогоплательщика, которое привело к занижению его налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятий и/или налогу на добавленную стоимость, если такие налоговые обязательства уточнены при применении налогового компромисса и уплачены в бюджеты, не считаются умышленным уклонением от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

В случае, если крупный налогоплательщик не воспользовался налоговым компромиссом и не уплатил в бюджет налоговые обязательства по налогу на прибыль предприятий и/или налогу на добавленную стоимость за налоговые периоды до 1 января 2014 года, контролирующий орган по истечении срока подачи уточняющего расчета для применения налогового компромисса проводит документальную проверку такого налогоплательщика.

Проектом определяется, что налоговый компромисс применяется к правоотношениям, возникшим до 1 января 2014 года, и распространяется исключительно на налоговые обязательства по налогу на прибыль предприятий и/или налогу на добавленную стоимость независимо от проведения контролирующим органом проверок за такие периоды.

В Заключительных положениях определяется, что данный закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Кроме того, налогоплательщики имеют право для применения налогового компромисса подать уточняющие расчеты в соответствии с положениями Налогового кодекса Украины в течение 60 дней со дня вступления в силу настоящего закона.

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ВР приняла закон о предоставлении помощи переселенцам из Крыма и востока Украины

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 289 народных депутатов из 340, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон определяет порядок предоставления государственной помощи, защиты конституционных прав и законных интересов лиц, которые вынужденно покинули место проживания вследствие временной оккупации АРК и Севастополя или обстоятельств, связанных с проведением антитеррористической операции на территории Украины, и которые переехали в другие регионы Украины.

Так, определяется, что лицо, которое вынужденно покинуло место проживания вследствие временной оккупации АРК и Севастополя или обстоятельств, связанных с проведением антитеррористической операции на территории Украины - гражданин Украины, который постоянно проживал в Автономной Республике Крым или Севастополе по состоянию на 18 марта 2014 или на территории проведения антитеррористической операции на время начала антитеррористической операции.

К этой категории лиц также относятся иностранцы или лица без гражданства, которые на законных основаниях проживали на указанных территориях Украины и вынужденно покинули места проживания вследствие указанных обстоятельств.

Государственная помощь предоставляется вынужденным мигрантам, которые в силу обстоятельств, указанных в части 2 статьи 1 этого закона, покинули места проживания на временно оккупированной территории или территории проведения антитеррористической операции, и которые не пересекали государственную границу Украины с целью получения убежища или получения защиты за пределами государства за время временной оккупации или проведения антитеррористической операции и прибыли в регионы временного расселения или самостоятельно выбранных мест проживания.

Вынужденный мигрант после покидания территории Украины, указанной в части 1 статьи 1 этого закона, при обстоятельствах, указанных в части 2 статьи 1 настоящего закона, вправе обратиться за государственной помощью в любом, кроме указанных в части 1 статьи 1 настоящего Закона, регионе Украина. В регионах временного расселения вынужденный мигрант и члены его семьи имеют право получить государственную помощь, предусмотренную этим законом, и помощь в расселении в местах временного расселения.

В случае, если вынужденный мигрант самостоятельно выбирает регион и место жительства, не включенный в перечень регионов, определенных Кабинетом министров для временного расселения вынужденных мигрантов, он признается таким, который не нуждается в государственной помощи во временном расселении и получает другие (кроме государственной помощи в расселении) виды государственной помощи, предусмотренные настоящим законом и решениями Кабинета министров.

Перечень регионов временного расселения вынужденных мигрантов в обязательном порядке публикуется в средствах массовой информации и доводится до сведения органов местного самоуправления, общественных организаций и международных институтов, осуществляющих свою деятельность в сфере оказания помощи лицам, которые ищут убежища.

Вид вынужденного мигранта предоставляется при наличии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины или документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства и, в случае необходимости, других документов, дающих возможность установить факт постоянного проживания вынужденного мигранта на временно оккупированной территории или территории проведения антитеррористической операции. Сведения о несовершеннолетних членах семьи вынужденного мигранта вносятся в вид одного из родителей или совершеннолетних родственников несовершеннолетнего вынужденного мигранта.

Лицу может быть отказано в выдаче вида вынужденного мигранта, если, в частности, отсутствуют обоснованные основания для вынужденного покидания места проживания на территории, указанной в части 2 статьи 1 настоящего закона; у органов государственного управления имеются сведения о: совершении лицом преступления против мира и человечности, конституционного строя или территориальной целостности Украины; участии в противоправных, в соответствии с международным правом и действующим законодательством, действиях на временно оккупированной территории или территории проведения антитеррористической операции; представлении заведомо ложных сведений об основаниях и обстоятельствах, при которых предоставляется вид вынужденного мигранта.

Вынужденный мигрант и несовершеннолетние члены его семьи имеют право: на получение денежной помощи на себя и каждого из несовершеннолетних членов семьи в порядке и размерах, которые определяются Кабинетом министров Украины; на самостоятельный выбор места проживания на территории Украины; при отсутствии возможности самостоятельного выбора места проживания на территории Украины - на проживание в местах временного расселения вынужденных мигрантов, получение в них медицинских социальных и других услуг в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.