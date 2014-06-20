Анонс на 20 июня

* Пленарное заседание Верховной Рады.

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Энергетическая безопасность Украины: вызовы и решения". В пресс-конференции примут участие: Александр Домбровский, народный депутат Украины, председатель межфракционного депутатского объединения "За энергетическую независимость Украины", Владимир Купчак, народный депутат Украины, Сергей Ермилов, экс-министр топлива и энергетики Украины и экс-глава Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов; Александр Чалый, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины, президент Грант Торнтон Украина, Сергей Савчук, исполнительный директор межфракционного депутатского объединения «За энергетическую независимость Украины», Георгий Гелетуха, председатель правления биоэнергетической ассоциации Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: «Экономические санкции против России: как это работает». Участники: директор Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Олег Устенко; президент «Центра рыночных реформ Украины» Владимир Лановой.

* 13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция Всеукраинских общественных и профсоюзных организаций Комитет защиты жителей общежитий Украины ВОО "СООУ "Народна Рада ", Всеукраинского профсоюза" Защита прав", ОО «Лига защиты жителей столичных общежитий» на тему: «Законопроект № 4879 - дорога в ад вымощена народными депутатами?». Участники: председатель Комитета защиты жителей общежитий Украины ВОО "СООУ "Народна Рада" Николай Палаш, зам.председателя Комитета защиты жителей общежитий Украины ВОО "СООУ "Народна Рада" Антонина Прокопивнюк, зам.председателя Всеукраинского профсоюза «Защита прав» Владимир Федерлян, заместитель председателя Всеукраинского профсоюза «Защита прав» Василий Горон, заместитель ОО «Лига защиты жителей столичных общежитий» Ирина Репетий, юрист консультант Александр Суржко. В Украине насчитывается 781 общежитие государственной формы собственности, 1957 - коммунальной и 654 частной, где в целом проживает более миллиона наших сограждан. Участники пресс-конференции расскажут общественности об изменениях в Закон Украины «Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий», предусмотренных законопроектом № 4879 авторства народных депутатов Г.Зубко, В.Дубиль, В.Чугунникова, В.Сальдо, И.Васюныка. Общественные и профсоюзные деятели расскажут об угрозах, которые возникнут в случае принятия этого законопроекта и осветят свои рекомендации для скорейшего решения проблемы защиты конституционных прав жителей общежитий на свое жилье (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Круглый стол на тему: "Современное состояние, проблемы и перспективы развития гидроэнергетики Украины". Организатор - Национальный институт стратегических исследований. Вопросы: Проблемы и потенциал развития гидроэлектроэнергетики Украины в контексте Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года. Приоритетные направления развития ОАО "Укргидроэнерго". Инвестиционные проекты в гидроэнергетике: проектирование и строительство, финансирование. Развитие малой гидроэнергетики.

* «Круглый стол" на тему "Малый и средний бизнес Донбасса в период АТО". К участию приглашены народные депутаты, руководство Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства доходов и сборов Украины, Министерства финансов Украины, Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства, Ассоциации налогоплательщиков Украины, Донецкой и Луганской торгово-промышленных палат и представители бизнеса.

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