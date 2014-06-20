ТОП-10 (20 июня)

ЕС разрешит импортировать из Крыма только товары с украинскими сертификатами

НБУ резко снизил ежедневное рефинансирование для борьбы с валютными спекулянтами

Свободная торговля с ЕС увеличит украинский экспорт на треть – Шеремета

"Газпром" отказывается хранить газ в украинских ПХГ

Детям военнослужащих предоставили льготы на образование

Украинцы выкупили пятую часть выпуска «военных» облигаций

Украина должна выставить России счет за конкретные убытки в Крыму – эксперт

Кабмин назначил Парфененко и.о. главы Фонда госимущества

Кабмин ограничил до 7 млрд гривень сумму выпуска НДС-облигаций

ЕС готов продлить действие преференций для украинских товаров

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ЕС разрешит импортировать из Крыма только товары с украинскими сертификатами

Европейский Союз в понедельник планирует принять решение о непризнании товаров и услуг из Крыма, если они не будут иметь украинского сертификата.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом в пятницу сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.

"Это очень очевидный шаг, другими словами, в ЕС из крымских товаров или услуг будут признаны только те, которые имеют сертификат украинской власти. В противном случае мы не будем воспринимать их на территории ЕС", - сказал он.

Чиновник подчеркнул, что это решение является "своего рода доктриной непризнания Крыма".

"Мы заявили, что не будем признавать аннексию Крыма. И первые меры, которые мы должны принять, это будет решение относительно виз, паспортов, которое мы сейчас обсуждаем. В последующие недели будет больше решений по Крыму", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила о вхождении автономии в состав Российской Федерации.

США и Евросоюз отказались признавать результаты референдума и применили ряд санкций в отношении российских бизнесменов и чиновников.

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НБУ резко снизил ежедневное рефинансирование для борьбы с валютными спекулянтами

Национальный банк Украины в четверг, 19 июня, предоставил рефинансирование одному банку на 1,1 млн грн под 14,5% годовых на 1 день через постоянно действующую линию кредитов овернайт, сообщается на сайте регулятора.

С 21 февраля регулятор подкреплял банки ресурсами, предоставляя рефинансирование на ежедневной основе, и наименьшая дневная сумма предоставленных ресурсов через постоянно действующую линию однодневных кредитов в этот период составила 89,7 млн грн 24 апреля, а всего за указанный период банки получили 22,815 млрд грн однодневных кредитов рефинансирования.

Помимо этого, регулятор посредством проведения тендеров по поддержке ликвидности предоставил кредиты на 1,987 млрд грн 8 банкам под 14,25% годовых сроком на 221 день.

Также вчера Нацбанк продал свои депозитные сертификаты на 7,799 млрд грн, в том числе 23 банкам под 4,5% годовых сроком на 1 день на 7,444 млрд грн, 4 банкам под 5,25% годовых сроком на 7 дней на 315 млн грн, 2 банкам под 6% годовых сроком на 14 дней на 40 млн грн.

Объем межбанковского кредитного рынка в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем вырос до 6,035 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 7,4%, в т.ч. по кредитам овернайт – 7,8%.

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По мнению участников рынка, ежедневное рефинансирование используется банками для проведения спекуляций на валютном рынке.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 18 июня предоставил банкам рефинансирование на 554,3 млн грн и продал депозитные сертификаты на 9,240 млрд грн.

Объем межбанковского кредитного рынка составил 5,652 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 6,9%, в т.ч. по кредитам овернайт – 7,7%.

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Свободная торговля с ЕС увеличит украинский экспорт на треть – Шеремета

Внедрение режима всеобъемлющей свободной торговли с Евросоюзом позволит увеличить объемы украинского экспорта на треть. Об этом, выступая в Верховной Раде, сообщил министр экономического развития и торговли Павел Шеремета.

«Есть пессимистичные оценки и оптимистичные, но все они выходят в «плюс». Расчеты колеблются между 2% ВВП и есть оценки об увеличении украинского экспорта почти на треть от новых возможностей», - сказал Шеремета.

По его словам, такие оптимистичные оценки делались, в частности, на основе положительного опыта центральноевропейских стран, которые уже интегрировались в европейский рынок.

Министр отметил, что данные оценки базируются не только на преимуществах на момент открытия рынка, но и на проведении внутренних структурных реформ, аналогичные которым сейчас проводит украинское правительство.

Также Шеремета напомнил, что согласно режиму автономных торговых преференций, который действует для Украины с конца апреля, отменено 95% пошлин на экспорт продукции украинской промышленности и 84% пошлин на экспорт сельхозпродукции.

Подписание экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС, которое ожидается 27 июня, не предусматривает отмены каких-либо положений преференциального режима, но обязывает Украину проводить соответственную либерализацию торговли через год после подписания документа.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз планируют 27 июня подписать экономическую часть Соглашения об ассоциации, включая договор о всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Европейский Союз с 23 апреля в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС.

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Начиная с момента введения автономного преференциального торгового режима, ставки ввозной пошлины ЕС устанавливаются на уровне, который должен действовать в первый год после введения свободной торговли в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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Данный режим будет действовать до 1 ноября этого года либо до подписания экономической части Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

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"Газпром" отказывается хранить газ в украинских ПХГ

Весь основный объем транспортировки газа через территорию Украины осуществляется, и будет осуществляться на основании контракта между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины".

"Газпром экспорт" предстоящей зимой будет использовать мощности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) для компенсации отдельных пиков спроса, и не рассчитывает в этом вопросе на возможности ГТС Украины. Для этого "Газпром" принял решение увеличить закачку газа в европейские ПХГ в летний сезон 2014 года. Об этом говорится в комментарии "Газпром экспорта", передает "Прайм".

Действовавшее соглашение на оказание услуг по поддержанию режима поставок газа между "Газпром экспортом" и "Укртрансгазом" использовалось редко. Объемы, которые оно обеспечивало, не превышали сотых долей процента от транзита, отмечается в сообщении.

Весь основной объем транспортировки газа через территорию Украины осуществляется, и будет осуществляться на основании контракта между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины". Прекращение соглашения "Газпром экспорта" с "Укртрансгазом" не влияет на надежность поставок через территорию Украины, уверены в "Газпром экспорте".

Как сообщал УНИАН, российская экспортная компания «Газпром экспорт», дочерняя структура «Газпрома», 17 июня 2014 года сообщила оператору газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз» о своем желании расторгнуть договор, который предусматривал компенсацию украинской стороной суточных колебаний потребления газа в Европе.

«Действие договора будет прекращено с 23 июня 2014 г.», - говорится в сообщении «Нафтогаза Украины».

Согласно условиям договора, как отмечается в сообщении «Нафтогаза», в случае, если необходимость в поставках газа в Европу существенно превышала выставленную накануне заявку «Газпром экспорта», «Укртрансгаз» при наличии технической возможности компенсировал необходимые объемы за счет собственных резервов, после чего российская сторона осуществляла оплату этой услуги.

Как пояснили в компании, транзит физических объемов газа по территории Украины занимает около 36 часов.

«При отсутствии такого договора украинский оператор не будет иметь юридических оснований компенсировать существенные отклонения потребления газа день в день», - подчеркивается в сообщении.

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Детям военнослужащих предоставили льготы на образование

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в статью 13 Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" относительно предоставления льгот на получение образования лицами, родители которых являются военнослужащими (№ 2246).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 246 народных депутатов из 290 зарегистрированных в сессионном зале.

Так, в пункте 5 статьи 13 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" определяется, что дети военнослужащих, дети граждан, уволенных с военной службы, пользуются преимущественным правом зачисления в военные лицеи, лицеи (лицеи-интернаты) с усиленной военно-физической подготовкой, в высшие военные учебные заведения и воинские учебные подразделения высших учебных заведений, при условиях успешной сдачи экзаменов, соответствия другим требованиям и правилам приема в эти учебные заведения на протяжении трех лет после получения необходимого для поступления уровня общего среднего образования и недостижения на день зачисления в отмеченные высшие военные учебные заведения и воинские учебные подразделения высших учебных заведений 23-летнего возраста.

Такое преимущественное право возникает в случае, если у ребенка: один из родителей (усыновителей) был военнослужащим, который погиб (умер) или признан судом в установленном законом порядке пропавшим без вести во время выполнения им обязанностей военной службы или в результате заболевания, связанного с выполнением им обязанностей военной службы; один из родителей (усыновителей) был военнослужащим, который стал инвалидом в результате ранения (контузии, травмы или увечья), полученного при выполнении им обязанностей военной службы, или заболевания, связанного с выполнением им обязанностей военной службы, или заболевания, связанного с прохождением им военной службы; один из родителей (усыновителей) является военнослужащим, который имеет выслугу в календарном исчислении 20 лет и более; один из родителей (усыновителей) является гражданином, уволенным с военной службы по возрасту, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий, выслуга лет в календарном исчислении которого составляет 20 лет и более.

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Украинцы выкупили пятую часть выпуска «военных» облигаций

Украинцы за неполный месяц приобрели более 20 тыс. «военных» казначейских обязательств и таким образом перечислили на нужды армии более 20 млн грн, сообщил глава правления государственного «Ощадбанка» Андрей Пышный.

Напомним, что «Ощадбанк» начал продажу «военных» казначейских обязательствнаселению 21 мая, общий объем выпуска составляет 100 млн грн, срок обращения - 24 месяца.

«Сейчас более 20 миллионов гривен собрано в нашу армию благодаря продаже военных облигаций. За неполный месяц украинцы приобрели более 20 тысяч «военных» казначейских обязательств», - написал Пышный на свой странице в социальной сети Facebook.

Как сообщал УНИАН, правительство выпустило казначейские обязательства «Военные» на 1,1 млрд грн, в том числе на 100 млн грн - для физических лиц. Средства от продажи облигаций будут направлены на покупку бронетранспортеров и бронежилетов.

Потребности украинской армии в финансировании, согласно оценкам Минфина на основании полученных запросов, составляют 12 млрд грн.

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Украина должна выставить России счет за конкретные убытки в Крыму – эксперт

Правительство Украины должно выставить российской стороне счет с конкретными, а не предположительными убытками, полученными за три месяца аннексии Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в пятницу заявил президент Центра рыночных реформ Украины Владимир Лановой.

«Крым несколько месяцев находится под контролем России. У нас отобраны определенные имущественные права и определенные доходы, которые дают эти имущественные права. Мы ухудшили ситуацию с обслуживанием Черноморского бассейна... Нужно считать потери, связанные с временным пребыванием. Нельзя подсчитывать триллион или десятки триллионов непонятно чего, как бы всех благ», - считает Лановой.

Эксперт также отметил, что позиция Министерства финансов Украины в вопросе подсчета потерь от оккупации полуострова «популистская» и не приведет к фактическому решению конфликта.

«Позиция Минфина в этом смысле такая популистская, ничего не решающая, не дающая пищу никаким правовым действиям. Нам нужно подсчитать потери за конкретные три месяца, после 18 марта. Сколько, чего и где мы потеряли – и выставить этот счет на переговорах президентов, членов правительства или премьер министров», - считает Лановой.

Как сообщал УНИАН, в марте состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к Российской Федерации проголосовали 96,6% жителей автономии. Через несколько дней президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации. При этом ЕС, США и большинство остальных стран мира считают Крым украинской территорией, на которую распространяются законы Украины.

3 июня премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина намерена в ближайшее время подготовить и подать иск к Российской Федерации на сумму более 1 трлн грн за незаконный захват и грабеж Украины.

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Кабмин назначил Парфененко и.о. главы Фонда госимущества

Кабинет министров Украины своим распоряжением №569-р от 20 июня 2014 года назначил временно исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Парфененко, сообщает правительственный сайт.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины уже назначал в декабре 2008 года Дмитрия Парфененко, который на то время занимал пост замглавы ФГИУ, временно исполняющим обязанности председателя Фонда госимущества. Данное назначение спровоцировало конфликт между тогдашними премьер-министром Юлией Тимошенко и президентом Украины Виктором Ющенко.

Впоследствии стороны пришли к компромиссному решению - президент отменил свой указ, которым приостанавливал действие распоряжений Кабмина об освобождении и назначении на должности заместителей председателя ФГИУ. Кабмин уволил с занимаемого поста Дмитрия Парфененко в апреле 2010 года.

19 июня 2014 года Верховная Рада уволила Александра Рябченко с должности главы Фонда госимущества. Рябченко занимал должность председателя Фонда госимущества с апреля 2010 года.

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Кабмин ограничил до 7 млрд гривень сумму выпуска НДС-облигаций

Кабинет министров Украины определил предельный объем выпуска облигаций внутреннего государственного займа для возвращения задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость суммой 7 млрд грн.

«Установить сформированный на основе информации Министерства доходов и сборов Украины по результатам инвентаризации предельный объем выпуска облигаций внутреннего государственного займа для возмещения сумм налога на добавленную стоимость, задекларированных к возмещению до 1 января 2014 года и не возмещенных, в сумме 7 млрд грн», - говорится в постановлении.

Как сообщал УНИАН, по оценкам МВФ, предельный объем выпуска НДС-облигаций может составить 16,7 млрд грн. Министр финансов Александр Шлапак говорил, что объем НДС-облигаций составит 16,4 млрд грн. В свою очередь, заместитель министра доходов и сборов Украины Игорь Билоус ранее отмечал, что выпуск бумаг, вероятнее всего, будет осуществлен несколькими траншами, первый из которых составит 5-7 млрд грн.

Впервые о возможности выпуска НДС-облигаций в марте текущего года заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Он подчеркивал, что речь идет не о казначейских векселях, а о полноценных внутренних государственных обязательствах. Первый выпуск бумаг прогнозировался уже до конца апреля на условиях аналогичных выпусков 2004 и 2008 годов.

21 мая Кабмин принял решение выпустить НДС-облигации с номинальной стоимостью 1 тыс. грн и сроком обращения - 5 лет. Купон, ставка которого определяется на уровне учетной ставки Нацбанка, выплачивается раз в полгода вместе с амортизацией 10% основной суммы.

По мнению руководства Кабмина, НДС-облигации являются полноценными «инвестиционными бумагами», под которые каждый субъект предпринимательства может прозрачно получить средства в банковской системе Украины.

Одной из первых заявку на получение НДС-облигаций оформила швейцарская компания Ferrexpo, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты. Компания ожидает получить государственные облигации в счет долга по возмещению налога на добавленною стоимость на сумму 117 млн долл.

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ЕС готов продлить действие преференций для украинских товаров

В Европейском Союзе отмечают, что в случае, если Соглашение об ассоциации не будет ратифицировано до ноября, Брюссель продолжит действие односторонних преференций для украинских товаров на европейском рынке.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.

Он напомнил, что действие преференций, которые ЕС в одностороннем порядке применил для украинских товаров, снизив или полностью отменив экспортную пошлину, заканчивается 1 ноября.

"Эта дата принималась с ожиданиями, что к тому времени соглашение будет подписано, ратифицировано и начнется временная имплементация. Если с этим будет задержка, есть возможность этот срок продлить. Но мы надеемся, что этого не потребуется, - уверен чиновник ЕС.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз планируют 27 июня подписать экономическую часть Соглашения об ассоциации, включая договор о всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Европейский Союз с 23 апреля в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС.

Начиная с момента введения автономного преференциального торгового режима, ставки ввозной пошлины ЕС устанавливаются на уровне, который должен действовать в первый год после введения свободной торговли в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Этот режим будет действовать до 1 ноября этого года или до подписания экономической части Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

УНИАН