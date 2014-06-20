Анонс на 23 июня

* Пройдет 5-й ежегодный Украинский энергетический форум. Организатор - Институт Адама Смита.

* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций". Участники: Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра; Владимир Демчук, заместитель начальника управления - начальник отдела Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Третий Майдан будет! На него выйдут заемщики коммерческих банков, в случае если Верховная Рада не защитит их права», посвященная рассмотрению 24 июня 2014г., ВРУ законопроекта № 4895 «О переводе кредитных обязательств из иностранной валюты в национальную», призванного защитить права потребителей финансовых услуг от произвола банков, коллекторов, органов прокуратуры, МВД и судей. Будет освещена стратегия действий Народного Люстрационного Комитета с целью недопущения возвращения во власть пособников свергнутого коррупционного режима. Организаторы: Народный Люстрационный Комитет, Украинская Ассоциация Антиколлекторов и Правозащитников (УААП), Международный Антикоррупционный Комитет; Комитет Избирателей Украины – Потребителей Финансовых Услуг. Участники: Александр Луговец, адвокат по уголовным делам, сопредседатель Народного Люстрационного Комитета; Федор Олексюк, председатель Координационного совета антиколлекторов и правозащитников Украины «Ваша Надежда», директор юрдепартамента Международного Антикоррупционного Комитета; Сергей Пачковский, сопредседатель Украинской Ассоциации Антиколлекторов и Правозащитников и Народного Люстрационного Комитета, член Союза Юристов Украины; Дмитрий Дугинов, модератор, адвокат по гражданскому праву, секретарь УААП; Орест Кулешир, председатель Ивано-Франковского отделения Народного Люстрационного Комитета, член акции «За люстрацию председателя Косовского районного суда». Приглашены: народные депутаты Украины, представители органов прокуратуры и судов. Участники обратятся к Президенту Украины, КМУ и ВРУ с требованием защитить права потребителей финансовых услуг (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: +38 044 331 84 56, pfus@yandex.ru. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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