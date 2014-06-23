ТОП-10 (23 июня)

Сегодня Совет ЕС обсудит введение санкций третьей фазы против России

Банки Украины за 5 месяцев потеряли более 10 млрд гривень

Активы банков Украины за месяц снизились на 15 млрд гривень

Россия грозит запретить поставки всей продукции растениеводства из Украины

"Нафтогаз" может подать в Стокгольмский суд второй иск на «Газпром»

ЕС запретил импорт товаров из Крыма без украинского сертификата

Украина в среду проведет переговоры по поставкам газа из Европы

В Брюсселе 8 июля пройдет совещание финансовых доноров Украины

Нацбанк и Госказначейство в Луганской области временно не работают

Испания теоретически может покрыть половину газовых поставок России в ЕС

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Сегодня Совет ЕС обсудит введение санкций третьей фазы против России

23 июня Совет ЕС обсудит новые санкции против России, рассказали «Ведомостям» два европейских чиновника. В повестке могут быть и так называемые санкции третьей фазы: в отношении целых секторов экономики, а не отдельных физических лиц и их активов. Это может быть ограничение доступа к европейской финансовой системе или сокращение европейских инвестиций в Россию. По словам источника, если совет поддержит новый пакет санкций, окончательное решение об их введении может быть принято на саммите ЕС, который пройдет 26-27 июня.

В пятницу, 20 июня, президент США Барак Обама обсудил ситуацию в Украине с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры трех стран согласились, что если Россия не предпримет «немедленные, конкретные шаги» по разрешению ситуации в Украине, то США и ЕС договорятся о мерах, которые увеличат издержки России, говорится в сообщении Белого дома. Многие лидеры ЕС считают, что основания для новых санкций уже наступили, рассказывает европейский чиновник. Решающей для введения секторальных санкций может стать реакция России на план урегулирования, представленный президентом Украины Петром Порошенко.

В действующем санкционном списке ЕС 61 человек и две крымские компании, санкции США действуют в отношении 45 человек и 19 связанных с ними компаний. Странам ЕС будет непросто договориться о санкциях для российского ТЭКа, считают эксперты: у всех разные связи с Россией. Мишенью может оказаться не только ТЭК, но и финансовый сектор, говорится в обзоре Barclays, а это может стать не менее серьезным ударом для российской экономики, для которой очень важен доступ к кредитным рынкам.

Ответ России на действия США и ЕС пока оказался «мягким», заключает Barclays: Россия включила нескольких американских чиновников в свой санкционный список. Но в пятницу премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова оспорить санкции США в ВТО.

Даже если санкции ЕС и США ограничатся мерами против отдельных физических лиц, угрозы оказывают существенное негативное влияние на торговлю, инвестиции и финансовые потоки, указывает Barclays. Российская экономика замедляется из-за долгосрочных структурных проблем, ситуация в Украине лишь усугубляет их, считают аналитики: доступ к внешнему финансированию ограничен, усиливается бегство капитала, слабеет доверие инвесторов, ЦБ вынужден проводить жесткую монетарную политику, а из-за этого страдают и банковская система, и реальный сектор. Наконец, в ущерб давно необходимым структурным реформам правительству придется сосредоточиться на проблемах, связанных с вхождением Крыма в состав России, и противодействии инвестиционному спаду, заключает Barclays.

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Банки Украины за 5 месяцев потеряли более 10 млрд гривень

Банковская система Украины по итогам января-мая 2014 года получила 10,373 млрд грн убытка, в то время как за аналогичный период прошлого года прибыль банковской системы составила 1,061 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, получение такого результата в значительной мере обусловлено убытками банков, в которых Фондом гарантирования вкладов физических лиц были введены временные администрации, и без учета этих банков за январь-май 2014 года банки получили 3,7 млрд грн прибыли.

Доходы банков за указанный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 34,3% - до 87,149 млрд грн, расходы - на 52,8%, до 97,522 млрд грн.

Напомним, с начала года Фонд гарантирования вводил временную администрацию в 11 банков, в том числе 2 крупных банка - «Брокбизнесбанк» и «Форум», а также «Старокиевский банк», «Меркурий», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Реал Банк», банк «Даниэль». В настоящее время в банках «Брокбизнесбанк», «Меркурий», «Форум», «Реал Банк» и «Даниэль» проводится процедура ликвидации.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины по итогам января-апреля 2014 года получила 4,452 млрд грн убытка, в то время как за аналогичный период прошлого года прибыль банковской системы составила 4,087 млрд грн.

Прибыль банковской системы Украины в 2013 году составила 1,4 млрд грн, что в 3,5 раза ниже показателя прибыли по итогам 2012 года.

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Активы банков Украины за месяц снизились на 15 млрд гривень

Активы банков Украины в мае по сравнению с апрелем 2014 года снизились на 15 млрд грн, или на 1,13% - до 1,315 трлн грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, с начала года, за январь-май, рост активов составил 37 млрд грн, или на 2,90%.

Общие активы банков, не откорректированные на сумму резервов, в мае по сравнению с апрелем снизились на 7 млрд грн, или на 0,47%, - до 1,475 трлн грн. С начала года общие активы выросли на 66 млрд грн, или на 4,68%.

Обязательства банков в мае снизились на 6 млрд грн, или на 0,52%, - до 1,156 трлн грн, с начала года – выросли на 60 млрд грн, или на 5,53%.

Капитал банков в мае снизился на 8,648 млрд грн, или на 4,84%, - до 169,852 млрд грн, с начала года – на 22,747 млрд грн, или на 11,81%.

По состоянию на 1 июня 2014 года, лицензию Нацбанка на осуществление банковской деятельности имели 177 банков, в том числе один - лицензию санационного банка.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в апреле по сравнению с мартом 2014 года выросли на 14 млрд грн, или на 1,06%, - до 1,330 трлн грн.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом активы банков выросли на 13,39% - до 1,278 трлн грн.

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Россия грозит запретить поставки всей продукции растениеводства из Украины

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) не исключает возможности введения временных ограничений на ввоз украинской продукции растениеводства из-за распространения в Украине вредителя кукурузы, сообщила пресс-служба ведомства.

«Принимая во внимание крайне высокую степень угрозы проникновения кукурузного жука на территорию России и связанные с этим риски, в случае повторного обнаружения вредителя в феромонных ловушках, установленных вдоль государственной границы на юге страны, Россельхознадзор не исключает вероятности введения временных ограничений на ввоз подкарантинной продукции с Украины всеми видами транспорта», - говорится в сообщение ведомства.

В Россельхознадзоре отметили, что проникновение вредителя из Украины может произойти всеми видами транспорта, которые будут перевозить растительную или иную продукцию из очагов его распространения.

«Его занесение на российскую территорию чревато весьма серьезными экономическими последствиями. Личинки жука повреждают корневую систему, а взрослые особи питаются всеми надземными частями растения, в том числе зернами кукурузы молочно-восковой спелости. Это - наиболее опасный вредитель кукурузы», - говорится в сообщении.

Также в службе сообщили, что вирус кукурузы может вызвать летальные некрозы растений с потерей урожая до 90%.

По данным Россельхознадзора, впервые кукурузный жук появился в Украине в 2001 году. На 1 января текущего года вредитель выявлен в семи областях страны - Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой, на общей площади более 72 тыс. га.

«Согласно экспертной оценке, вектор дальнейшего распространения вредителя по центральной части Украины в восточном направлении создает реальную угрозу его занесения на территорию России», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, живой кукурузный жук был обнаружен в 2011 году в феромонной ловушке, установленной инспекторами Россельхознадзора на территории пункта пропуска в Ростовской области. В том же году он был выявлен на грузовом автомобиле, прибывшем с Украины. В 2012 году кукурузный жук выявлялся дважды.

В Россельхознадзоре уверяют, что ведомство уже дважды обращалось в Государственную ветеринарную и фитосанитарную службу Украины с запросами о проведении консультаций по проблемным вопросам в области карантина растений, однако, по их данным, реакции с украинской стороны не было.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма и начала военного конфликта между Украиной и Россией, Россельхознадзор ввел множество ограничений на поставки украинской продукции в Россию. В частности, Россельхознадзор с 16 июня ввел временные ограничения на ввоз продовольственного картофеля из Украины в Российскую Федерацию в связи с неоднократными случаями выявления карантинного для Российской Федерации объекта - золотистой картофельной нематоды.

В конце марта Россельхознадзор заявил об обеспокоенности результатами лабораторных проверок товаров ряда украинских производителей молочной и мясной продукции и предупредил о возможности введения ограничений на экспорт их продуктов в РФ.

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"Нафтогаз" может подать в Стокгольмский суд второй иск на «Газпром»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выполняет свои обязательства по транзиту газа в полном объеме, но не исключает подачи иска в арбитражный суд Стокгольма с целью пересмотра действующего контракта с российским монополистом «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава правления НАК Андрей Коболев.

«Пытаемся этот вопрос (контракта на транзит - УНИАН) решить путем переговоров. Если это не увенчается успехом, то, конечно, мы будем идти в Стокгольмский арбитраж, - сказал Коболев. – Но транзит выполняется в полном объеме».

По словам Коболева, в действующем транзитном контракте с "Газпромом" существует ряд положений, не удовлетворяющих украинскую сторону. Однако сейчас, в сложившейся непростой ситуации с «Газпромом», Украине важно сохранить за собой статус надежного транзитера российского газа в Европу. В условиях высокого риска принятия Еврокомиссией положительного решения по строительству газопровода «Южный поток» в обход Украины, подтвержденная надежность Украины как транзитера топлива позволит заморозить строительство «Южного потока», уверен Коболев.

«Если мы сможем подтвердить Европейскому Союзу, что Украина надежная транзитная страна, что нам можно доверять … Теоретически это должно сохранить, в лучшем случае, существующие объемы транзита и подкрепить их новым транзитным договором, который бы содержал условие «ship-or-pay» . То есть, независимо от того, будут ли объемы или не будет объемов, транзитер, кто бы это не был, «Газпром» или европейские компании, будет платить заказанную мощность», - сказал глава «Нафтогаза».

Как ранее сообщал УНИАН, 17 июня около 14.00 произошел взрыв на газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород», по которому осуществляется транзит российского газа в Европу.

Оператор ГТС госкомпания «Укртрангаз» подчеркнула, что возникшая ситуация не повлияет на транзит российского газа в Европу.

Словацкий оператор ГТС, компания Eustream, не зафиксировал снижения объемов транзита газа через Украину после взрыва.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что диверсия на газопроводе является очередной попыткой России дискредитировать Украину как партнера в газовой сфере.

13 июня премьер-министр Украины Арсений Яценюк попросил Национальную комиссию по регулированию с сфере энергетики установить экономически обоснованные тарифы на транзит российского газа.

Справка УНИАН. Ставка платы за транзит российского через территорию Украины на 2013 год прогнозировалась на уровне 3,1 долл. за 1 тыс. куб. м на 100 км. В первом квартале 2012 года транзитная ставка составляла 3,08 долл., во втором - 3,11 долл., в третьем и четвертом — 3,12 долл. Согласно договору между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите природного газа от 2009 года, транзитная ставка рассчитывается в зависимости от цены на газ. Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2014 год прогнозирует транзит газа через территорию Украины на уровне 82 млрд кубометров.

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ЕС запретил импорт товаров из Крыма без украинского сертификата

Совет ЕС принял решение запретить импорт в Европейский Союз товаров из Крыма, которые не имеются украинского сертификата, и призывает это сделать страны-члены ООН.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании Совета ЕС по вопросам иностранных дел, которое состоялось сегодня в Люксембурге.

«Совет напоминает о своем решительном осуждении незаконной аннексии Крыма и Севастополя, и не будет его признавать. Совет принял решение о запрещении импорта в Европейский Союз товаров, которые происходят из Крыма или Севастополя, за исключением тех, что получили сертификат происхождения от правительства Украины», - говорится в заключении Совета ЕС.

Кроме того, Совет призывает Внешнюю службу ЕС и Комиссию продолжить мониторинг ситуации, и принимать в случае необходимости дальнейшие меры.

«Совет призывает государства-члены ООН рассмотреть подобные мероприятия в соответствии с резолюцией ГА ООН 68/262», - сказано в заключении.

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Украина в среду проведет переговоры по поставкам газа из Европы

Украина намерена 25-26 июня провести в Брюсселе широкие переговоры по открытию поставок топлива из Европы в Украину, а также по привлечению иностранных компаний к совместному управлению отечественной газотранспортной системой, заявил в ходе пресс-конференции в Киеве глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Процесс (переговоров - УНИАН) начался. Он двусторонний», - сказал Коболев.

По его словам, больше всего европейские компании в вопросе управления ГТС интересуются юридическими и экономическими аспектами. В частности, с юридической точки зрения, инвесторы ждут одобрения парламентом изменений в Закон о трубопроводном транспорте Украины. С экономической точки зрения, инвесторов интересуют объемы прокачки газа в будущем – например, в случае строительства газопровода «Южный поток» в обход Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, законопроект о модернизации ГТС был разработан в кратчайшие сроки по поручению премьер-министра Украины Арсения Яценюка, и одобрен на заседании правительства 18 июня.

По словам Яценюка, процесс модернизации и реорганизации работы украинской газотранспортной системы будет проходить максимально прозрачно с участием ведущих мировых компаний, отобранных на специальных публичных тендерах. Однако доводы премьера не способствовали принятию парламентом закона. Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы управления Единой газотранспортной системой Украины (4116-А).

Кроме этого, Украина на сегодняшний день разрабатывает маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий. Однако использование словацкого маршрута в полном объеме блокируется российским «Газпромом». На сегодняшний для Украины открыты венгерский и польский газовые маршруты.

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В Брюсселе 8 июля пройдет совещание финансовых доноров Украины

Европейский Союз поддержал проведение 8 июля в Брюсселе координационного совещания доноров высокого уровня для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заключении Совета ЕС, принятом сегодня в Люксембурге.

«Совет надеется на проведение координационного совещания доноров высокого уровня по Украине, которое состоится в Брюсселе 8 июля», - отмечено в заключении.

Кроме того, ЕС призвал украинскую власть продолжать свои усилия в проведении реформ, в том числе конституционной реформы и реформы по децентрализации власти, прав национальных меньшинств, судебной системы, в борьбе с коррупцией и улучшением бизнес-климата.

ЕС также приветствует активное участие Совета Европы и других международных организаций в предоставлении помощи украинским властям для соответствия этих реформ европейским стандартам.

В этом контексте ЕС подтвердил свою приверженность делу поддержки процесса экономической стабилизации в Украине и напомнил о выплатах Европейской комиссии на общую сумму 750 млн евро в рамках бюджетной поддержки и макрофинансовой помощи.

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Нацбанк и Госказначейство в Луганской области временно не работают

Луганская торгово-промышленная палата (ТПП) заявила об отключении с 16 часов 20 июня системы электронных платежей Национального банка Украины и системы "Е-казна" Государственной казначейской службы Украины во всех городах и районах Луганской области.

«С 16-00 20.06. 2014 года централизовано были отключены система электронных платежей и «Е-казна» во всех городах и районах Луганщины», - говорится в сообщении палаты.

При этом сообщается, что отдельные банки сумели создать альтернативные площадки для обеспечения штатной работы с клиентами в других областях: луганские областные управления «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» теперь работают через Киев.

«Ощадбанк» продолжает выполнять делегированные государством обязательства», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время на территории Донецкой и Луганской областей проходит антитеррористическая операция.

20 июня по заявлению Порошенко силы антитеррористической операции до 27 июня прекратили боевые действия. Порошенко предлагает мирный план по прекращению конфликта на территории Донецкой и Луганской областей.

В частности, план предусматривает одностороннее прекращение огня со стороны украинских военных. После этого боевики должны сложить оружие, освободить заложников и захваченные здания. Те, кто не совершал тяжких преступлений, подпадают под амнистию, российским наемникам будет предоставлен коридор для возвращения на родину.

«Прекращение огня» будет объявлено после завершения процесса возобновления полного контроля на украинско-российской границе, и будет продолжаться незначительный промежуток времени.

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Испания теоретически может покрыть половину газовых поставок России в ЕС

ЕС получает из России около 30% необходимого ему "голубого топлива", половина из которого поставляется через Украину.

Испания могла бы покрыть около половины газовых поставок, осуществляемых в настоящее время Российской Федерацией в Европейский Союз, в случае создания соответствующей газовой инфраструктуры между странами европейского объединения.

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск после сегодняшних переговоров с премьер-министром Испании Мариано Рахоем.

"Испания могла бы спокойно, если бы существовала соответствующая сеть сообщений в Европе, обеспечить поставки газа, которые на 50% могли бы покрыть поставки из России. Это лучше всего показывает, насколько большие резервы сейчас есть в Европе и насколько мало нужно де-факто сделать, чтобы Европа значительно повысила энергетическую безопасность", - сказал Туск.

Рахой подтвердил, что Испания действительно имеет такую возможность, не предоставив дополнительных подробностей.

Как сообщал УНИАН, Совет Европы на своем заседании 26-27 июня планирует обсудить вопросы повышения энергетической безопасности в контексте очередного "газового конфликта" российского "Газпрома" с Украиной.

Ранее Туск заявлял, что большинство стран ЕС согласны с тем, чтобы снижать зависимость от России за счет развития газовой инфраструктуры, эффективнее использовать альтернативные источники энергии, разработать механизмы взаимной поддержки на случай перебоев с поставками российского газа.

В тоже время эксперты считают маловероятным реализацию идею Туска о совместных закупках газа для всех стран ЕС, поскольку против него выступают самые влиятельные государства объединения, покупающие российский газ дешевле других стран.

ЕС получает из России около 30% необходимого ему "голубого топлива", половина из которого поставляется через Украину.

УНИАН