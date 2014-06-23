Анонс на 24 июня

* Пройдет 5-й ежегодный Украинский энергетический форум.

* Пресс-конференция на тему: «Новые тарифы: занимательная арифметика». Приглашены: Алексей Кучеренко, экс-министр ЖКХ Алексей Хабатюк, директор Фонда экологических инвестиций. Участники расскажут, как формируются тарифы, почему они не прозрачные, кто на этом «зарабатывает».

* Пикетирование вкладчиками Актив-Банка Национального банка Украины.

* Состоится пресс-конференция и информационный семинар-дискуссия на тему: «Соглашение об ассоциации: возможности для украинского бизнеса». Накануне подписания экономической части Соглашения об ассоциации участники мероприятия обсудят перспективы развития малого и среднего бизнеса и алгоритм действий для украинских предпринимателей в новых условиях. Будет презентован проект для малого и среднего бизнеса «Информирование по Соглашению об ассоциации между ЕС и Украиной: Что это значит для меня?», который финансируется ЕС. Участники: Эндрю Расбаш, руководитель Управления программ помощи в Украине и координатор по вопросам сотрудничества Представительства ЕС в Украине; Павел Шеремета, министр экономического развития и торговли Украины; Игорь Бураковский, эксперт проекта ЕС «Информирование по Соглашению об ассоциации между ЕС и Украиной: Что это значит для меня?», председатель Правления Института экономических исследований и политических консультаций.

* Состоится брифинг главы Государственного агентства земельных ресурсов Сергея Рудыка.

* Состоится пресс-брифинг в рамках семинара «Норвежско-украинское сотрудничество в сфере торговли морепродуктами в новых украинских условиях». Организатор - Норвежский комитет по вопросам рыбы.

* Пресс-конференция на тему: "Меры Нацкомфинуслуг по преодолению проблемы низкой капитализации страхового рынка".

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Роман Ивченко - политический лидер или мошенник-застройщик?". Более 50 семей стали жертвами строительной аферы, инвестировав свои средства в жилой комплекс "Жемчужина Ирпенских Липок". Построить настоящий жилой комплекс обязалась строительная компания "Давфир Финанс", генеральным директором которой является не кто иной, как председатель политической партии "Глас Народа" Роман Ивченко. Смогут ли вкладчики вернуть свои деньги? На чьей стороне судьи, прокуроры и милиция? Кто еще стал жертвой политика? Станет ли новая власть на защиту обманутых инвесторов? На эти и другие вопросы и попытаются найти ответ участники пресс-конференции. Участники: Владимир Лесик, председатель ассоциации защиты прав граждан Украины; Людмила Соколова, обманутый инвестор; Роман Дрижденко, обманутый владелец земельного участка; Владимир Кравчук, директор ООО "АЭС-Групп" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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