Эксперты проанализировали экономическую часть Соглашения об ассоциации

Аналитическая работа основывалась на парафированном тексте соглашения (перед подписанием он претерпел незначительных изменений).

Экспертное исследование подготовлено в рамках проекта «Экономический компонент Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС: профессиональный анализ и публичная дискуссия», который был реализован ИЭИ при финансовой поддержке Международного фонда «Возрождение».

Авторы исследования отмечают, что подписание и ратификация Соглашения - это только начало нового этапа сотрудничества ее сторон, тогда как о реальном влиянии сделки на Украину в разных измерениях можно будет конкретно говорить, когда соответствующие договоренности будут внедрены на практике.

«Но уже сейчас можно и нужно детально анализировать парафированный Украиной и ЕС текст Соглашения, чтобы в будущем реализовать обязательства в наиболее эффективным способом», - отмечают эксперты.

По мнению авторов, украинское общество сегодня очень нуждается в информации бо основных экономических, институциональных и социальных эффектах Соглашения об ассоциации. «Такая необходимость обусловлена тем обстоятельством, что подавляющая часть экономических положений Соглашения фактически определяет содержание реформ, которые должна реализовать Украина, чтобы реально модернизироваться и стать успешной страной в широком понимании этого слова», - добавляют авторы исследования.

Эта работа представляет собой анализ каждой главы текста Соглашения.

Сначала авторы излагают содержание договоренностей сторон. Далее приводятся оценки (и там, где это возможно, количественные оценки) влияния реализации соответствующих договоренностей на домохозяйства (население), бизнес и правительство.

"В процессе обсуждения различных аспектов европейской интеграции в целом и особенностей сотрудничества Украины с ЕС в информационном пространстве появилось большое количество откровенно ошибочных рассуждений, выводов и мифов... А потому важность непредвзятого анализа сложных проблем современности и информирования общества о вызовах, которые порождаются ими, трудно переоценить", - отмечают авторы.

Полный текст исследования можно прочитать здесь.

Как сообщал УНИАН, Украина подпишет экономическую часть Соглашения об ассоциации 27 июня 2014 года. Документ может быть подписан вместе с соглашениями об ассоциации с Грузией и Молдовой.

Политическую часть Соглашения об ассоциации с Евросоюзом Украина подписала 21 марта в Брюсселе.