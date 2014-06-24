Анонсы на 25 июня

* Состоится конференция «Инвестиции фондов прямых инвестиций в Украине как фактор восстановления экономики. Роль банков в данном процессе». Организаторы: Американская торговая палата в Украине и компания «Делойт». Своим опытом поделятся представители Мирового банка, МФК, UniCredit, ING, ПУМБ, Horizon Capital, Abris, NCH Advisors, BNP Paribas Украина, Dragon Capital, Clever Management, а также специалисты компании «Делойт». Модераторы: Бернард Кейси, президент Американской торговой палаты в Украине; Стивен Фишер, управляющий директор «Ситибанк»; Дмитрий Ануфриев, партнер департамента корпоративных финансов «Делойт»; Василий Мирошниченко, парнер CFC Consulting. Спикеры: Коллин Масеник, Мировой Банк, финансовый экономист; Эрик Версавель, ING банк Украина, председатель правления; Елена Волошина, глава представительства Международной финансовой корпорации (IFC); Валентин Засуха, Clever Management, ген.директор; Сергей Черненко, ПУМБ, председатель правления и др.

* В рамках Проекта технической помощи ЕС «Гармонизация системы государственных закупок в Украине со стандартами ЕС» состоится семинар по вопросам создания системы регулирования государственной помощи в Украине. Модератор - зам.руководителя Проекта Валентин Деревянкин. Участники: и.о.председателя Антимонопольного комитета Украины Николай Бараш, руководитель Проекта ЕС Юджин Стюарт, представители центральных органов исполнительной власти и эксперты. Вопросы: Регулирование государственной помощи в ЕС (концепция, цель и последствия); создание национальных систем государственной помощи в соответствии с правилами ЕС (основные проблемы применения и примеры); Современная ситуация в Украине в сфере государственной помощи; Проект Закона Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования» - обзор и комментарии.

* Пресс-конференция на тему "Официальная презентация исследования рынка прав интеллектуальной собственности в Украине "Развитие и защита ИС в Украине". Организаторы – Государственная служба интеллектуальной собственности совместно с Международной торговой палатой (ICC). Участники: директор BASCAP ICC Джеффри П.Харди, президент ICC Ukraine В.Щелкунов, также к участию приглашены представитель генерального секретариата Бюро Интерпол Розела Манжон и представители правительства Украины, задействованные в системе охраны прав интеллектуальной собственности.

* Заседание правительства.

* Пресс-конференция на тему: «Готова ли Украина к экономической ассоциации с ЕС?». Участники: Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины, Всеволод Степанюк, экономический и политический эксперт.

*Поездка на Ривненскую АЭС. Участие с личным докладом в научной конференции: «Ядерная энергетика и ее вклад в смягчение последствий изменения климата».

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