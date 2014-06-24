ТОП-10 (24 июня)

В Украину прибыла миссия МВФ

"Газпром" увеличил транзит газа через Украину из-за приостановки "Северного потока"

Рада должна ратифицировать Соглашение об ассоциации до конца августа – представитель ЕС

Эксперты проанализировали экономическую часть Соглашения об ассоциации

Доллар на межбанке остановился на 11,95 грн

В Украине могут отменить НДС на товары для младенцев

В России решили запретить украинскую продукцию с помощью лжи

Минфин сегодня привлек в госбюджет 55 млн гривень

Украинские производители уже получили 4 тыс. сертификатов для беспошлинного экспорта в ЕС

Россия и Австрия подписали соглашение о строительстве участка "Южного потока"

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В Украину прибыла миссия МВФ

Во вторник, 24 июня, в Украину прибыла миссия ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда под руководством Николая Георгиева для встреч с властями и оценки выполнения двухлетней программы кредитования украинской экономики объемом 17 млрд долл., говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Жерома Ваше, текстом которого располагает УНИАН.

«Миссия МВФ под руководством Николая Георгиева прибудет в Украину 24 июня, чтобы провести ряд дискуссий в рамках первого пересмотра экономической программы властей, поддержанной средствами МВФ», - говорится в заявлении.

Как отмечается, миссия оценит прогресс в выполнении программы реформ и обсудит с представителями власти цели и задачи на дальнейшую перспективу.

«На несколько дней к миссии присоединится заместитель директора Европейского департамента МВФ Поул Томпсен. Миссия завершит свою работу 3 июля», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, ранее директор департамента внешних связей МВФ Джерри Райс анонсировал приезд оценочной миссии Фонда, цель которой станет оценка работы властей на пути реформ и выполнения ключевых ориентиров программы сотрудничества между Украиной и МВФ.

В конце апреля Совет директоров МВФ одобрил двухлетнюю программу кредитования экономики Украины в объеме 17 млрд долл., предусматривающую проведение в обмен на кредиты широкого спектра реформ, включая реформы в банковском секторе, энергетике и системе государственных финансов. Украина получила первый транш средств в объеме более 3 млрд долл. в начале мая.

В начале июня в Украину прибыла консультационная миссия МВФ, участники которой уже провели ряд встреч в правительстве и ряде ведомств, включая Государственную фискальную службу, объединяющую налоговую и таможенную службы. Как ожидается, такие миссии будут работать в нашей стране каждые два месяца. Их задачей станет оценка прогресса работы правительства на пути реформ, а также оказание консультационной помощи.

Нынешняя - оценочная миссия к концу июля представит оценочный доклад на заседании Совета директоров МВФ, и уже по результатам заседания Украина получит или не получит второй кредитный транш. Речь идет о порядка 1,4 млрд долл. Время возможного предоставления денег – конец июля - начало августа.

МВФ уже заявил, что намерен продолжать сотрудничество с Украиной в рамках двухлетней программы стенд-бай и рассчитывает на широкий диалог с новоизбранным президентом Украины Петром Порошенко, а также на плодотворное сотрудничество с новым главой Национального банка – Валерией Гонтаревой, назначенной на эту должность решением Верховной Рады 19 июня.

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"Газпром" увеличил транзит газа через Украину из-за приостановки "Северного потока"

Газопровод «Северный поток», который проложен в обход Украины по дну Балтийского моря, остановлен на плановое техническое обслуживание.

Как сообщили УНИАН в компании Nord Stream AG, являющейся оператором газопровода, с сегодняшнего дня и до 28 июня не будут работать две нитки магистрали, а с 28 июня по 4 июля будут работать по одной нитке.

По информации «Газпрома», транзит российского газа через Украину идет в контрактных параметрах, объем среднесуточной прокачки увеличен с 180 до 214 млн. куб. м. в связи с ремонтом «Северного потока».

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2012 года, спустя 30 месяцев после старта строительства, газопровод «Северный поток» (Nord Stream) начал поставки газа по двум веткам.

«Северный поток» - новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Он проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд куб. м газа в год.

Проект «Северный поток» реализует совместное предприятие Nord Stream AG. Доли в компании распределены следующим образом: ОАО «Газпром» - 51%, Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas - по 15,5%, Gasunie и GDF Suez - по 9%.

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Рада должна ратифицировать Соглашение об ассоциации до конца августа – представитель ЕС

Украинский парламент должен будет ратифицировать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом до конца августа, чтобы продлить либеральный режим торговли после прекращения действия режима автономных торговых преференций (АТП).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции заявил руководитель программы сотрудничества Представительства ЕС Эндрю Расбаш.

«Это должно быть сделано за два месяца до конца срока действия АТП, то есть до конца августа», - сказал он.

По его словам, это автоматически позволит продлить выгоды, которые Украина уже получает от АТП.

Он также сообщил, что ратификация документа со стороны ЕС может быть довольно длительной процедурой, поскольку в этом принимают участие все страны-члены. Особенно сложная процедура в федеративных странах, таких как Германия.

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Эксперты проанализировали экономическую часть Соглашения об ассоциации

Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) обнародовал анализ экономической части Соглашения об ассоциации, а также последствий ее реализации для государства, предприятий и населения.Экспертное исследование подготовлено в рамках проекта «Экономический компонент Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС: профессиональный анализ и публичная дискуссия», который был реализован ИЭИ при финансовой поддержке Международного фонда «Возрождение».

Авторы исследования отмечают, что подписание и ратификация Соглашения - это только начало нового этапа сотрудничества ее сторон, тогда как о реальном влиянии сделки на Украину в разных измерениях можно будет конкретно говорить, когда соответствующие договоренности будут внедрены на практике.

«Но уже сейчас можно и нужно детально анализировать парафированный Украиной и ЕС текст Соглашения, чтобы в будущем реализовать обязательства в наиболее эффективным способом», - отмечают эксперты.

По мнению авторов, украинское общество сегодня очень нуждается в информации бо основных экономических, институциональных и социальных эффектах Соглашения об ассоциации. «Такая необходимость обусловлена тем обстоятельством, что подавляющая часть экономических положений Соглашения фактически определяет содержание реформ, которые должна реализовать Украина, чтобы реально модернизироваться и стать успешной страной в широком понимании этого слова», - добавляют авторы исследования.

Эта работа представляет собой анализ каждой главы текста Соглашения.

Сначала авторы излагают содержание договоренностей сторон. Далее приводятся оценки (и там, где это возможно, количественные оценки) влияния реализации соответствующих договоренностей на домохозяйства (население), бизнес и правительство.

"В процессе обсуждения различных аспектов европейской интеграции в целом и особенностей сотрудничества Украины с ЕС в информационном пространстве появилось большое количество откровенно ошибочных рассуждений, выводов и мифов... А потому важность непредвзятого анализа сложных проблем современности и информирования общества о вызовах, которые порождаются ими, трудно переоценить", - отмечают авторы.

Как сообщал УНИАН, Украина подпишет экономическую часть Соглашения об ассоциации 27 июня 2014 года. Документ может быть подписан вместе с соглашениями об ассоциации с Грузией и Молдовой.

Политическую часть Соглашения об ассоциации с Евросоюзом Украина подписала 21 марта в Брюсселе.

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Доллар на межбанке остановился на 11,95 грн

Во вторник, 24 июня, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8800/12,0000, к 12:00 сузился спрэд до 11,9000/11,9400. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 11,9000/11,9500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,1685/16,3345, к 12:00 цены составили 16,2070/16,2655. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх до 16,2080/16,2805.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3595/1,3625.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3497/0,3529, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3497/0,3512. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,3494/0,3513.

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В Украине могут отменить НДС на товары для младенцев

Кабинет министров намерен отменить налог на добавленную стоимость на детское питание, подгузники и одежду для младенцев.

Текст соответствующего проекта постановления Кабмина «Некоторые вопросы реализации подпункта 197.1.1 пункта 197.1 статьи 197 налогового кодекса Украины» опубликован на сайте министерства экономического развития и торговли.

«Целью принятия постановления является уменьшение ценовой нагрузки на потребителей при приобретении продуктов детского питания и товаров детского ассортимента для младенцев путем определения перечня товаров, операции по поставке которых в соответствии с подпунктом 197.1.1 пункта 197.1 статьи 197 Налогового кодекса Украины освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость», - говорится в пояснительной записке.

Проект постановления предусматривает в частности отмену НДС на детское питание, детские пеленки и подгузники, а также одежду для младенцев, изготовленную из натуральных волокон.

По мнению авторов проекта, уменьшение фискальной нагрузки на производство продуктов детского питания и товаров детского ассортимента для младенцев будет способствовать улучшению демографической ситуации в Украине в результате удешевления товаров для детей.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозу ООН, при сохранении динамики сокращения населения до 2030 года население Украины может уменьшиться до 39 млн человек.

По данным Института демографии и социальных исследований им. Птухи, население Украины за 20 лет сократилось на 6,5 млн человек, одной из причин этого является сложная экономическая ситуация в стране и низкий уровень жизни населения.

Справка УНИАН. Численность населения Украины по состоянию на 1 января 2013 года составила 45 млн 426 тыс. человек, что на 126,8 тыс. человек меньше показателя 2012 года, количество родившихся граждан Украины в январе-ноябре 2013 года составило 503 тыс. 656 человек, что на 17 тыс. меньше, чем в 2012 году.

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В России решили запретить украинскую продукцию с помощью лжи

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) сообщил недостоверную информацию о площади распространения вредителя кукурузы в Украине, более чем вдвое преувеличив ее, с целью найти причину для запрета поставок украинской продукции. Об этом сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

«На официальном сайте Россельхознадзора недавно появилось сообщение, в котором указаны заведомо недостоверные данные о площади распространения западного кукурузного жука в Украине. А именно, указанная площадь распространения вредителя - более 72 тыс. га, что не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

По данным Госветфитослужбы, которые ранее были опубликованы в открытом доступе на портале ведомства, площадь распространения вредителя кукурузы составляет 33 тыс. га.

«Эти данные общедоступны, и поэтому остается только догадываться, с какой целью российская сторона сообщила о завышенной более чем вдвое площади распространения западного кукурузного жука в Украине», - отмечает служба.

При этом подчеркивается, что ежегодно специалисты Госветфитослужбы проводят обследования с целью выявления карантинных организмов, в том числе западного кукурузного жука.

«Больше всего внимания при обследованиях уделяют территориям, прилегающим к международным аэропортам, а также районам, граничащим с зараженными регионами. В зонах возможного заноса и появления этого вредителя на полях кукурузы и прилегающих к ним территориях государственные фитосанитарные инспекторы осуществляют постоянный контроль путем визуального осмотра корневой системы и вегетирующих растений, а также путем отлова жуков на феромонные ловушки», - говорится в сообщении.

По данным Госветфитослужбы, по состоянию на 1 января 2014 года вредитель выл выявлен в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях на общей площади 33 тыс. га. Вместе с тем, Госветфитослужба не исключает возможного увеличения площади распространения вредителя в 2014 году в случае несоблюдения субъектами хозяйственной деятельности ограничений карантинных зон.

По данным службы, области Украины, граничащие с Россией, имеют наименьший риск заражения кукурузным вредителем, поскольку этот вредитель ни разу не был обнаружен с помощью феромонных ловушек или пищевых приманок.

В случае выявления вредителя на территорию, где он был обнаружен, Госветфитослужба накладывает карантин. При этом устанавливаются границы и размер выявленного очага, в котором специальным образом регламентируется перевозка грузов из карантинной зоны. Все грузы с продукцией растительного происхождения, которые вывозятся из карантинных зон, сопровождаются карантинными сертификатами, которые выдаются только на основании осмотра и фитосанитарной экспертизы. В случаях выявления карантинных организмов, в том числе и кукурузного жука, груз подлежит обеззараживанию, переработке или уничтожению.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Россельхознадзор заявил, что не исключает возможностивведения временных ограничений на ввоз украинской продукции растениеводства из-за распространения в Украине вредителя кукурузы. По данным Россельхознадзора, в Украине вредитель выявлен на общей площади более 72 тыс. га.

После аннексии Крыма и начала военного конфликта между Украиной и Россией Россельхознадзор ввел множество ограничений на поставки украинской продукции в Россию. В частности, Россельхознадзор с 16 июня ввел временные ограничения на ввоз продовольственного картофеля из Украины в Российскую Федерацию в связи с неоднократными случаями выявления карантинного для Российской Федерации объекта - золотистой картофельной нематоды.

В конце марта Россельхознадзор заявил об обеспокоенности результатами лабораторных проверок товаров ряда украинских производителей молочной и мясной продукции и предупредил о возможности введения ограничений на экспорт их продуктов в РФ.

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Минфин сегодня привлек в госбюджет 55 млн гривень

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 24 июня, привлекло в госбюджет 55,172 млн грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек все средства в результате размещения 2-летних облигаций под 16,95% годовых, удовлетворив все три поданные заявки инвесторов.

Как сообщал УНИАН, Минфин в ходе ОВГЗ-аукционов в июне привлек в госбюджет 4,6 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 23 июня, с начала года в госбюджет поступило 104,325 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 47,261 млрд грн, на обслуживание госдолга – 20,208 млрд грн.

По состоянию на 23 июня объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 299,175 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 185,666 млрд грн, в собственности банков - 85,307 млрд грн, нерезидентов - 16,367 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.

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Украинские производители уже получили 4 тыс. сертификатов для беспошлинного экспорта в ЕС

Украинские производители с начала действия режима автономных торговых преференций (АТП) получили более 4 тыс. сертификатов стандарта EUR-1, необходимых для беспошлинного экспорта в ЕС.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил директор департамента европейской интеграции Министерства экономического развития и торговли Вячеслав Цимбал.

«Сейчас производители уже получили более 4 тыс. сертификатов происхождения формы EUR-1. Это сертификаты, которые дает возможность пользоваться автономными преференциями», - сообщил Цимбал.

По его словам, многие украинские производители интересуются поставками на европейский рынок именно благодаря режиму свободной торговли.

Уже сейчас есть примеры в некоторых отраслях, когда годовая квота на беспошлинные поставки определенного товара использована полностью одним производителем, причем иногда этот производитель до начала действия АТП даже не был представлен на европейском рынке, отметил Цимбал.

В то же время такие незначительные квоты на беспошлинные поставки объясняются слишком длительной подготовкой к подписанию Соглашения об ассоциации, ведь объем квот определялся исходя из реальных производственных мощностей отечественной промышленности и реальных возможностей поставлять те или иные товары.

«Переговорный процесс начался в 2007 году. Исходя из тогдашней структуры нашей торговли и возможностей наших производителей, мы не имели соответствующей базы для больших квот», - подчеркнул Цимбал.

«Постепенно с тем, что мы набираем аргументы, что наша система производства того или иного товара соответствует стандартам ЕС, мы сможем увеличивать те или иные объемы», - добавил он.

Также директор департамента Минэкономразвития отметил, что Украина на сегодняшний день не сможет использовать часть существующих квот из-за несоответствия отечественной продукции европейским стандартам.

«Например, у нас есть тарифная квота на молоко. Мы можем ее использовать? Нет. Потому что есть определенные требование к безопасности продукции. То же касается мяса, другой продукции, к которой есть требования», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз планируют 27 июня подписать экономическую часть Соглашения об ассоциации, включая договор о всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Европейский Союз с 23 апреля в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС.

Начиная с момента введения автономного преференциального торгового режима ставки ввозной пошлины ЕС устанавливаются на уровне, который должен действовать в первый год после введения свободной торговли в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Данный режим будет действовать до 1 ноября этого года либо до подписания экономической части Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

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Россия и Австрия подписали соглашение о строительстве участка "Южного потока"

Принято окончательное инвестиционное решение по строительству газопровода «Южный поток» на территории Австрии, который планируется проложить по дну Черного моря в обход Украины.

Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома», сегодня в Вене в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Австрийскую Республику глава российского газового гиганта Алексей Миллер и генеральный директор компании OMV Герхард Ройсс подписали Соглашение акционеров совместной проектной компании South Stream Austria GmbH.

«Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по реализации проекта строительства австрийского участка газопровода «Южный поток» с пропускной способностью 30-32 млрд куб. м в год от границы с Венгрией до конечного пункта в Баумгартене. В рамках подписанного соглашения также принято окончательное инвестиционное решение, основанное на согласованных критериях, по строительству газопровода на территории Австрии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны планируют получить все необходимые разрешения для строительства «Южного потока» до конца 2015 года. Ввод в эксплуатацию австрийского участка газопровода намечен на конец 2016 года.

«Проект «Южный поток» поддерживают крупнейшие энергетические компании Европы. Соглашение с OMV — важный шаг на пути создания нового трансъевропейского газотранспортного маршрута. Уже в следующем году «Южный поток» станет дополнительной гарантией надежности и гибкости поставок российского газа на рынки Европы», - сказал Миллер.

В свою очередь Ройсс отметил, что, реализуя проект «Южный поток», «Газпром» и OMV повышают безопасность поставок для всей Европы и, в частности, для Австрии.

«Этот контракт также укрепляет роль Баумгартена как ключевого европейского центра газоснабжения», - сказал он.

Справка УНИАН: «Южный поток» — инфраструктурный проект «Газпрома» по строительству газопровода мощностью 63 млрд куб. м через Черное море в обход Украины в страны Южной и Центральной Европы в целях диверсификации маршрутов экспорта природного газа.

Первый газ по «Южному потоку» планируется поставить в конце 2015 года. На полную мощность газопровод выйдет в 2018 году.

В 2010 году для реализации проекта «Южный поток» в Австрии подписано межправительственное соглашение. Тогда же для строительства газопровода на территории республики «Газпром» и OMV создали на паритетных началах совместную проектную компанию South Stream Austria GmbH.

29 апреля 2014 года «Газпром» и OMV подписали Меморандум о намерениях сторон построить австрийский участок газопровода «Южный поток» с пропускной способностью до 32 млрд куб. м в год и конечным пунктом в Баумгартене.

Компания OMV — главный партнер «Газпрома» в Австрии. Всего с 1968 года в Австрию было экспортировано более 187 млрд куб. м российского природного газа. В 2013 году объем поставок составил 5,2 млрд куб. м.

УНИАН