ТОП-10 (25 июня)

Яценюк анонсировал переход от реанимации к реабилитации экономики Украины

Яценюк готов к публичным консультациям с Россией по зоне свободной торговли с ЕС

Экспорт украинской сельхозпродукции в Россию упал на 30%

Суд вернул государству земли Межигорья

«Южный поток» вместо Италии закончится в Австрии

Международные инвесторы проигнорировали санкции Запада против России - СМИ

Украина и ЕС попытаются развеять опасения Москвы по поводу ассоциации 11 июля

Долги по зарплате в мае составили 999 млн гривень

Fitch подтвердил рейтинг 8 украинских банков

Украинский рынок защитят от роста европейских товаров – эксперт

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Яценюк анонсировал переход от реанимации к реабилитации экономики Украины

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что правительство должно переходить к реабилитационному пакету экономических и политических мероприятий, базовыми целями в среднесрочной перспективе являются агропромышленный сектор и энергетика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Кабинета министров.

"Мы прошли лишь первый этап, который дал возможность избежать дефолта Украины. Я бы его назвал этапом реанимации. Теперь нужно переходить к реабилитации, как экономической, так и политической. Именно поэтому я требую от членов правительства представить свое виденье реабилитационного пакета в каждой отрасли, которая управляется соответствующими министрами", - сказал он.

Яценюк подчеркнул, что "есть две базовые цели, которых мы достигнем в среднесрочной перспективе".

"Первое - агропромышленный комплекс. На протяжении трех лет мы способны не просто существенно увеличить объемы производства, а стать одной из основных стран, влияющих на мировой рынок продовольствия", - сказал Яценюк.

По его словам, первая украинская программа - это так называемая продовольственная программа. Яценюк добавил, что презентует пакет развития украинского продовольственного сектора в парламенте.

"Второй блок - это энергетика... Я в очередной раз подчеркиваю профильным министерствам: вы живете так, будто в стране ничего не изменилось, будто бы Россия не отключила газ, что так дальше можно жить. Дальше так жить нельзя, нужно с людьми честно и откровенно говорить и предлагать, и говорить о безотлагательных шагах, которые уже нужно делать. Тарифы увеличились, значит, нужно уменьшать потребление. Чтобы уменьшить потребление, нужно дать людям стимулы: поставить приборы учета, дать возможность утеплить дом и помочь в ресурсе. Поэтому второй блок - это энергетика, которая предусматривает два вопроса: уменьшение энергопотребления и энергоэффективность и увеличение добычи", - объяснил глава правительства.

Яценюк подчеркнул, что это те приоритеты, которые являются реалистичными. "Я требую от правительства конкретики, четких целей и достижения этих целей", - сказал Яценюк.

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Яценюк готов к публичным консультациям с Россией по зоне свободной торговли с ЕС

Украина готова провести публичные консультации по имплементации пунктов соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом для того, чтобы снять все предубеждения по этому вопросу для российской стороны.

Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы готовы провести публичные консультации. Пусть нам россияне скажут, в чем есть риски для них», - сказал Яценюк. Он отметил, что когда Украина вступала во Всемирную торговую организацию (ВТО), она столкнулась с такими же выводами российской стороны, направленными на то, чтобы не вступать в ВТО.

«Россия как всегда нервно реагирует на интеграцию Украины с ЕС. Но заявление России о том, что они будут закрывать рынок для украинских товаров, если Украина подпишет Соглашение, не имеет никакой основы. Чтобы снять любые предубеждения по этому вопросу – мы готовы провести публичные консультации по имплементации соглашения. Но технические», - сказал Яценюк.

Кроме того, глава правительства подчеркнул, что Соглашение о зоне свободной торговле с ЕС является, по сути, планом реформ украинской экономики, направленной на пересмотр структуры экономики Украины и повышение качества украинских товаров.

Как сообщал УНИАН, экономическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, предусматривающая создание Зоны свободной торговли, будет подписана 27 июня в Брюсселе при участии президента Украины Петра Порошенко.

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Экспорт украинской сельхозпродукции в Россию упал на 30%

Падение объема экспорта украинской сельскохозяйственной продукции на рынок Российской Федерации за 5 месяцев 2014 года составило более 30%.

Об этом накануне заседания правительства сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка.

«Боюсь даже называть эту цифру. Около 30% - падение экспорта в Российскую Федерацию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказал Швайка. - Это страшные цифры. Это уменьшение производства. Уменьшение закупочных цен на молоко, если речь идет о молочной продукции. Это забой скота, если речь о крупном рогатом скоте».

При этом министр отметил, что сейчас в Украине не исключен дефицит свинины, поскольку значительная часть больших свинокомплексов размещалась именно в Донецкой области. «В зоне риска у нас сейчас может быть свинина», - сказал министр, но не уточнил, насколько критической может быть эта ситуация.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма и начала военного конфликта между Украиной и Россией, Россельхознадзор ввел множество ограничений на поставки украинской продукции в Россию.

В частности, Россельхознадзор с 16 июня ввел временные ограничения на ввоз продовольственного картофеля из Украины в Российскую Федерацию в связи с неоднократными случаями выявления карантинного для Российской Федерации объекта - золотистой картофельной нематоды.

В конце марта Россельхознадзор заявил об обеспокоенности результатами лабораторных проверок товаров ряда украинских производителей молочной и мясной продукции и предупредил о возможности введения ограничений на экспорт их продуктов в РФ.

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Суд вернул государству земли Межигорья

Хозяйственный суд Киевской области вернул в государственную собственность 135 га земель, на которых расположена резиденция Межигорье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, суд удовлетворил 2 иска прокуратуры области к Вышгородской районной госадминистрации, ООО «Танталит» и благотворительному фонду "Возрождение Украины" об отмене распоряжений, признании недействительными государственных актов и истребовании земель резиденции в пользу государства.

Установлено, что указанные земли стоимостью более 118 млн грн были отчуждены распоряжениями Вышгородской районной госадминистрации, хотя изъятие, передача в аренду и дальнейшая продажа земель рекреационного назначения относятся к компетенции Кабинета министров.

Хозяйственный суд согласился с доводами прокуратуры области и принял решение об удовлетворении этих исков и возвращении земель Межигорья в государственную собственность.

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«Южный поток» вместо Италии закончится в Австрии

Вчера в Вене предправления «Газпрома» Алексей Миллер и гендиректор OMV Герхард Ройсс подписали соглашение о строительстве «Южного потока» в Австрии. Проектом займется South Stream Austria GmbH, в которой у каждой из сторон будет по 50%. Труба будет проложена от австро-венгерской границы до хаба в Баумгартене.

«Это не очень протяженный участок — чуть меньше 50 км. Но от этого не менее важный, так как это заключительный, финальный, участок «Южного потока», — отметил Миллер. Так, именно Австрия превратилась в «приоритетный маршрут». А вот Словению и предполагавшуюся в качестве конечной точки Италию «Южный поток» обойдет стороной, пишут «Ведомости».

Таким образом, «Газпром» вернулся к первоначальной концепции строительства трубопровода. Он предусматривает строительство трубы из России по дну Черного моря до Болгарии, Сербии, Венгрии и затем Австрии. Баумгартен рассматривался как конечная точка «Южного потока» еще в 2009 г. Спустя год с Австрией даже было подписано межправительственное соглашение. Но позже власти страны сделали ставку на альтернативный проект — Nabucco, а «Газпром» решил направить «Южный поток» из Венгрии через Словению до Италии.

Но позже Австрия от Nabucco отказалась, вместо него было решено сконцентрироваться на Trans-Adriatic Pipeline (TAP), который к 2020 г. может обеспечить Европу 10 млрд куб. м азербайджанского газа ежегодно. Этот проект уже получил исключение из «Третьего энергопакета», чего пока безуспешно добивается «Газпром» для «Северного потока» и «Южного потока». Причем последний проект ЕС и вовсе потребовал заморозить. В начале июня премьер министр Болгарии Пламен Орешарски заявил о том, что поручил приостановить работы по «Южному потоку».

Первые сообщения о заинтересованности Австрии в том, чтобы вернуться в «Южный поток», появились еще до того, как ЕС затормозил проект. В частности, Миллер и Ройсс обсуждали проект еще в феврале, сообщал «Газпром». Но переговоры не прекратились и после того, как ЕС впервые высказался против «Южного потока».

«Газпром» заявлял, что начало строительства сухопутной части «Южного потока» в Болгарии и Сербии намечено на июль.

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Международные инвесторы проигнорировали санкции Запада против России - СМИ

Международные инвесторы проигнорировали введенные в марте этого года санкции против России за присоединение Крыма, что привело к возобновлению динамичного роста стоимости российских компаний, большинство из которых на этой неделе достигли максимальных значений в 2014 году.

Об этом пишет в среду британская Financial Times.

"На самом деле за последние три месяца российский индекс РТС вошел в тройку индексов, продемонстрировавших максимальный рост во всем мире, поднявшись на 25% с достигнутого в половине марта минимума. Во вторник после того, как Путин обратился в Совет федерации с просьбой отменить мандат на использование российских войск в Украине, индекс прибавил еще 3,8%", - отмечает издание.

Газета напомнила слова пресс-секретаря Белого Дома Джея Карнея в марте текущего года, который не рекомендовал инвестировать средства в российские активы, которые на практике оказались одной из лучшей инвестиций.

При этом, по данным издания, среди компаний, которые больше всего подорожали в этом году, оказались те, которые должны были больше всех пострадать от введенных санкций.

"Газовая группа "Новатек" увеличила капитализацию на 37% с момента, когда американское казначейство ввело санкции против ее акционера Геннадия Тимченко и на 7% выше уровня на начало года. "Роснефть" подорожала на 17% с момента, когда ее исполнительный директор Игорь Сечин попал в список людей, против которых введены санкции, и также стоит больше, чем в начале года", - отмечает газета.

Кроме того, подорожали бумаги российского банка ВТБ (на 40%), крупнейшего в РФ "Сбербанка" (на 23%) и даже российского газового монополиста "Газпрома", которые стоят на треть больше, чем в марте, и на 10% больше, чем с начала года.

Как сообщал УНИАН, западные государства ввели уже два этапа санкций против Россииза присоединение полуострова Крым, которые касаются несколько десятков высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов. Введенные санкции предусматривают визовые ограничения и заморозку активов.

Ранее, в апреле, Международный валютный фонд прогнозировал отток капитала из России из-за событий в Украине на уровне 100 млрд долл., а Всемирный банк - 150 млрд долл.

Согласно ранее обнародованным данным, за первый квартал текущего года инвесторы вывели из России 70 млрд долл., что больше, чем за весь 2013 год.

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Украина и ЕС попытаются развеять опасения Москвы по поводу ассоциации 11 июля

Трехсторонние консультации с участием представителей Украины, России и Европейского Союза относительно экономической части Соглашения об ассоциации Украинского государства с ЕС, которую планируется подписать 27 июня, состоятся 11 июля.

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на президента Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу.

"Консультации будут проводиться с целью развеять опасения Москвы, которая считает, что ассоциация между Украиной и ЕС навредит российским экономическим интересам", - отмечает агентство.

"13 июня я говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и повторил свое предложение, что охотно будем проводить консультации о введении в действие этих соглашений. Перед тем как говорить с Путиным, разговаривал также с президентом Украины Петром Порошенко. Консультации состоятся 11 июля в Брюсселе, Европейскую комиссию будет представлять комиссар по вопросам торговли Карл де Гухт", - сказал Баррозу, слова которого приводит агентство.

Он также заметил, что соглашения об ассоциации с Украиной, Молдовой и Грузией, которые входят в политику "Восточного партнерства" ЕС, "не направлены против кого-то, а служат для чего-то".

"ЕС не хочет иметь эксклюзивных отношений с этими тремя государствами. Верим в открытые общества и экономики", - заявил президент ЕК.

Баррозу также назвал подписание соглашений об ассоциации с Украиной, Молдовой и Грузией "логическим завершением" пути, на который стали эти страны после того, как более 20 лет назад восстановили независимость.

"С удовольствием буду свидетелем подписания этих соглашений в пятницу (27 июня), что станет важным шагом в сотрудничестве ЕС с Грузией, Украиной и Молдовой", - сказал президент Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, экономическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, которое предусматривает создание зоны свободной торговли, будет подписана 27 июня в Брюсселе при участии президента Украины Петра Порошенко.

Москва раньше заявляла, что будет вынуждена закрывать свой рынок с Украиной, чтобы не допустить неконтролируемого наплыва в РФ европейских товаров, которые могут попадать через украинскую территорию благодаря действию этого соглашения.

В данное время ЕС и РФ проводят двусторонние консультации относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Сегодня, 25 июня, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина готова провести публичные консультации относительно имплементации пунктов соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом для того, чтобы снять все предубеждения по этому вопросу для российской стороны.

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Долги по зарплате в мае составили 999 млн гривень

Задолженность по заработной плате в Украине в мае составила 999,3 млн грн, что на 0,9% меньше, чем в апреле 2014 года, но на 32,7% больше, чем в начале текущего года, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

По данным Госстата, в сумме задолженности по заработной плате к 1 июня более 62% (623,7 млн грн) занимают экономически активные предприятия, 34% (340,1 млн грн) – компании-банкроты, а остальное (35,5 млн грн) – неактивные предприятия.

Согласно отчету, наибольший объем задолженности зафиксирован в промышленности – 463,6 млн грн, на предприятиях транспорта, в почтовой и курьерской деятельности – 225,4 млн грн, в профессиональной, научной и технической деятельности – 91,9 млн грн, в строительстве – 73,6 млн грн. В сельском хозяйстве в мае задолженность по зарплате составила 20,8 млн грн, в здравоохранении – 7,8 млн грн, в образовании – почти 3 млн грн.

Наибольшие долги по зарплате зафиксированы в Киевской области (131,9 млн грн), Харьковской (120,2 млн грн) и Донецкой (109,6 млн грн), наименьшая - в Черновицкой (4,3 млн грн) и в Закарпатской (4,6 млн грн) областях.

По данным Госстата, к 1 июня более 14 тыс. человек, работающих на экономически активных и неактивных предприятиях, не получили заработную плату. Средняя сумма долга по заработной плате перед одним работником составляет 5 465 грн.

Как сообщал УНИАН, в целом по стране задолженность по заработной плате экономически активных и неактивных предприятий по состоянию на начало мая составляла порядка 1 млрд грн. Общий объем задолженности экономически активных предприятий своим сотрудникам на 1 мая составил 624 млн грн, при этом задолженность предприятий Киевской области составила 132,3 млн грн, Харьковской области – 79,3 млн грн, Донецкой области – 52,9 млн грн, Днепропетровской области – 68,8 млн грн. Задолженность экономически активных предприятий Киева на 1 мая составляла 48,8 млн грн.

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Fitch подтвердил рейтинг 8 украинских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте 8 украинских банков с иностранным капиталом на уровне «ССС», говорится в сообщении агентства.

В частности, агентство подтвердило рейтинг «Проминвестбанка», «УкрСиббанка», «Укрсоцбанка», «ВТБ Банка», «ПроКредит Банка», «Правэкс-Банка», «Креди Агриколь Банка», «Альфа-Банка».

«Подтверждение долгосрочных РДЭ указанных банков в иностранной валюте на уровне «CCC» отражает сдерживающее влияние странового рейтинга Украины («CCC»), ограничивающего степень, в которой поддержка со стороны мажоритарных иностранных акционеров этих банков может учитываться в их рейтингах», - отмечается в сообщении.

Агентство также подтвердило РДЭ указанных банков в национальной валюте на уровне «B-» с «негативным» прогнозом, также принимая во внимание страновые риски.

Fitch также подтвердило рейтинг устойчивости на уровне «CCC» «Проминвестбанка», «Укрсоцбанка», «ВТБ Банка», «Правэкс-Банка», «Альфа-Банка», на уровне «B-» «ПроКредит Банка», «Креди Агриколь Банка», а также снизило с уровня «CCC» до «CC» «УкрСиббанка».

«Более низкий рейтинг устойчивости у «УкрСиббанка» на уровне «CC» также отражает очень слабую капитализацию банка (основной капитал по методологии Fitch был отрицательным на конец 2013 года) и слабую прибыльность», - отмечается в сообщении.

Агентство сообщило, что более высокие рейтинги устойчивости у «ПроКредит Банка» (Украина) и «Креди Агриколь Банка» отражают существенно более низкие уровни неработающих кредитов у этих банков (в каждом случае менее 3% всех кредитов на конец 1-го квартала 2014 года), меньшие объемы реструктурированных кредитов по сравнению с сопоставимыми банками, управляемые валютные риски и лучшие финансовые показатели.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вслед за снижением суверенного рейтинга Украины снизило долгосрочные рейтинги в иностранной валюте 13 украинских банков с уровня «B-» до уровня «CCC».

Согласно сообщению, рейтинговое агентство снизило долгосрочные рейтинги «Укрэксимбанка», «Ощадбанка», «ПриватБанка», «Проминвестбанка», «УкрСиббанка», «Укрсоцбанка», «ВТБ Банка», «ПроКредит Банка», «Правэкс-Банка», «Креди Агриколь Банка», «Альфа-Банка», банка «Пивденный» и «Индустриалбанка».

10 февраля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «ССС» с "B-" и подтвердило долгосрочный рейтинг в национальной валюте на уровне «В-» с негативным прогнозом.

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Украинский рынок защитят от роста европейских товаров – эксперт

Украинский рынок будет достаточно защищен от роста объемов импорта товаров из ЕС даже после подписания Соглашения об ассоциации.

Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

«Мы не ожидаем серьёзного нашествия импортных товаров. Это больше мифы и пропагандистские вещи», - сказал Бураковский.

По его словам, этому будут способствовать довольно низкий уровень действующих со стороны Украины таможенных ограничений и асимметричность при их снижении.

«Импортные пошлины являются сравнительно невысокими в Украине по сравнению с Европейским Союзом. Эти пошлины не были очень большой проблемой для европейских производителей», - сказал эксперт.

«Все товары, которые европейские компании хотели завозить в Украину, уже здесь продаются», - добавил он.

Бураковский уточнил, что ЕС обязуется открывать свои рынки для украинских товаров в течение 1-3 лет в зависимости от товара, в то время как украинский рынок будет открываться в течение 3-5 и даже 10 лет. При этом ЕС уже с конца апреля фактически снизил пошлины для украинских товаров в рамках одностороннего введения режима автономных торговых преференций.

Эксперт также отметил, что серьезным барьером для наплыва европейских товаров является обязательство ЕС не субсидировать поставки таких товаров в Украину, хотя субсидирование в этой сфере в целом довольно распространено.

Кроме того, Соглашением об ассоциации предполагается участие Украины в специализированных органах ЕС, в частности занимающихся сертификацией и техническим регулированием.

«Это даст возможность напрямую понимать, что нас ждет, и высказывать свои предложения, если в определенных вопросах у нас возникнут оговорки», - подчеркнул Бураковский.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз планируют 27 июня подписатьэкономическую часть Соглашения об ассоциации, включая договор о всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Европейский Союз с 23 апреля в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС.

Начиная с момента введения автономного преференциального торгового режима, ставки ввозной пошлины ЕС устанавливаются на уровне, который должен действовать в первый год после введения свободной торговли в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Этот режим будет действовать до 1 ноября этого года или до подписания экономической части Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.