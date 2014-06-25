Анонс на 26 июня

* Пятый ежегодный энергетический форум. Организатор - Институт Адама Смита.

* Возле НБУ состоится митинг, организованный ОО «Ассоциация защиты прав вкладчиков» с требованием к новому главе Нацбанка очистить НБУ от коррупционеров.

* Экономическая конференция на тему: "Чего ожидать в ближайшие два года. Основные риски и возможности для роста". Докладчики: Павел Шеремета, Министр экономического развития и торговли Украины Томаш Фиала, генеральный директор Dragon Capital.

Реформы налогового сектора: какой план игры? Докладчики: Игорь Белоус, Председатель Государственной фискальной службы Максим Лавринович, Управляющий Партнер юридической фирмы «Лавринович и Партнеры» Рон Барден, Руководитель налогово-юридической практики PricewaterhouseCoopers в Украине.

Украинский фактор в бизнес-среде. Докладчики: Сергей Евтушенко, Председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Тарас Лукачук, вице-президент Mondelez International, генеральный директор в Украине и на новых рынках Восточной Европы и Центральной Азии Гжегож Хмелярский, генеральный директор McDonald`s Ukraine.

* Состоится интерактивное тестирование Системы электронных торгов арестованным имуществом https://torgi.minjust.gov.ua/. Журналисты смогут примерить на себя роль покупателей, и пройти все этапы процесса приобретения желаемого лота от регистрации и внесения ставок до подписания акта о победе в торгах. По завершении тестирования состоится брифинг председателя Государственной исполнительной службы Украины Дмитрия Сторожука и директора ГП «Информационный центр» Леонида Богданова.

* Пресс-конференция на тему: «Состояние качества и безопасности пищевой продукции в Украине». Инициатор: ГП «Укрметртестстандарт». Участники: Владимир Семенович, начальник Украинского научно-методического центра оценки соответствия и испытаний пищевых продуктов, изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, игрушек, парфюмерно-косметической продукции и продукции бытовой химии (УкрПРОДТЕСТ) ГП «Укрметртестстандарт»; Лидия Карпенко, президент объединения «Союз молочных предприятий Украины»; Вадим Чагаровский, председатель Совета директоров объединения «Союз молочных предприятий Украины»; Татьяна Змиевская, ведущий специалист Национальной Ассоциации производителей мяса и мясопродуктов Украины «Укрмясо»; Ярослав Костяной, советник Председателя Комитета защиты прав потребителей ВОО СООУ «Народная Рада».

* 11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Координационный Совет трудового коллектива Концерна РРТ заявляет о государственном преступлении. Кому выгодно финансировать террористов и блокировать показ новостей украинских телеканалов в Луганской и Донецкой областях?». Координационный Совет трудового коллектива Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерн РРТ) заявляет о государственном преступлении: по данным мониторинга трансляции телеканалов в Луганской и Донецкой областях, получена следующая информация: государственное вещание отсутствует. Частично происходят трансляции развлекательного и рекламного блоков, но во время трансляции блока новостей - на экране появляется «черный квадрат» и выключается звук. Координационный Совет трудового коллектива Концерна РРТ уверен, что наличие такого эффекта (картинки) на экране сформировано оператором на теле-радиопередающем центре. Кому выгодно отсутствие новостей украинских телеканалов в Луганской и Донецкой областях? Кто и зачем осуществляет давление на Совет Директоров Концерна РРТ, чтобы исключить обеспечение защиты каналов специальной связи? По чьему приказу не были уничтожены при штурме УСБУ в Луганской области аппаратура специальной связи и ключевые документы (коды) пока существовала такая возможность? По чьему приказу оплачивались с 24.05.2014 по 06.06.2014 счета на поставку электроэнергии в Донецкой и Луганской области в то время, когда Концерн РРТ потерял контроль над объектами, на которых террористы осуществляют трансляцию российских каналов, используя передатчики украинских телеканалов? На эти и другие вопросы ответят представители координационного совета трудового коллектива Концерна РРТ. Будет обнародовано обращение к президенту Украины Петра Порошенко (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям

* Состоится брифинг заместителя министра доходов и сборов Украины Владимира Хоменко.

* Брифинг министра инфраструктуры Максима Бурбака и первого заместителя гендиректора Укрзализници Максима Бланка о реформировании железнодорожного транспорта.

* Круглый стол в Нацкомиссии регулирования связи.

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