ТОП-10 (26 июня)

Аграрии оккупированного Крыма в панике - некуда продавать зерно

"Газпром" будет терять $3 млрд в год, если Украина начнет "большой реверс"

Средняя зарплата в Украине составила 3328 гривень

В Украину могут транспортировать азербайджанский газ

В Брюсселе открывается решающий для Украины саммит Евросоюза

Падение украинской экономики продолжается - Шеремета

Украина может подать на Россию иск в ВТО из-за аннексии Крыма

Глава украинского МИД сомневается, что «Южный поток» будет построен

Украина сможет обойтись без российского газа до декабря - польские аналитики

В Украине могут увеличить число приоритетных для инвестирования отраслей

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Аграрии оккупированного Крыма в панике - некуда продавать зерно

В этом году урожай ранних зерновых культур в оккупированном Крыму почти в 2,5 раза превышает показатели двух предыдущих лет, но не решен вопрос, куда продавать излишки.

Об этом на пресс-конференции заявил нелегитимный министр аграрной политики и продовольствия Крыма Николай Полюшкин, передают "Новости Крыма".

«Урожай в этом году почти в 2,5 раза лучше, чем был в предыдущие 2 года, но тогда у нас были аномальные погодные условия», - сказал Полюшкин, добавив, что ситуацию в этом году «спасли дожди, которые шли с конца мая».

Стоит напомнить, агропромышленным предприятиям полуострова рекомендуют не реализовывать весь урожай зерна из-за низких закупочных цен у местных зернотрейдеров.

По данным министра, в этом году урожайность ранних зерновых составила 24 центнера с гектара, а ожидаемый валовой сбор может составить порядка 1,1 млн т.

Полюшкин добавил, что уже сейчас производители готовы продавать ячмень, однако пока это остается проблемой.

«Уже сейчас сельхозпроизводители готовы продавать ячмень, но с этим у нас проблема, - сказал нелегитимный министр. - Мы будем решать ее на рабочем зерновом форуме. Скорее всего, продавать зерно мы будем внутри Крыма. Такие культуры как фуражный ячмень могут быть востребованы в странах Юго-Восточной Азии, странах Ближнего Востока и Северной Африки».

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"Газпром" будет терять $3 млрд в год, если Украина начнет "большой реверс"

Потери "Газпрома" могут достичь трех миллиардов долларов в 2016 году, если Украина запустит так называемый большой реверс газа через Словакию в объеме 30 миллиардов кубометров в год.

Как сообщает Прайм, к такому выводу пришли аналитики компании "Уралсиб Кэпитал".

Если Украина будет закупать российский газ по реверсу в европейских странах, для "Газпрома" на деле это будет означать увеличение поставок в ЕС и уменьшение поставок в Украину.

В Европу газ поставляется по средней цене 360-380 долларов за тысячу кубометров, при этом российский холдинг еще должен уплачивать 30-процентную транспортную пошлину, тогда как поставки в Украину предполагается осуществлять по цене 385 долларов за тысячу кубов с нулевой пошлиной и более низкими транспортными расходами, говорится обзоре "Уралсиб Кэпитал".

"По нашим оценкам, потенциальный негативный эффект для EBITDA (прибыль за вычетом расходов на налоги, обесценение, аммортизацию и проценты - ред.) холдинга в 2016 г. составит 3 млрд долл., или 6%", - заключают аналитики.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан в среду в Брюсселе заявил, что Киев предлагает запустить "большой реверс" газа через Словакию, "объемом до 30 млрд кубометров в год.

В настоящий момент Украина качает из Словакии по 22 млн кубометров в сутки, или 8 миллиардов кубометров в год. Согласно меморандуму, заключенному в апреле, в 2015 году объем реверса может вырасти до 10 млрд кубометров ежегодно.

Потребление газа Украиной составляет более 50 млрд кубометров в год.

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Средняя зарплата в Украине составила 3328 гривень

Средняя зарплата, начисленная штатному работнику в Украине, в январе-мае текущего года составила 3328 грн, что на 5,3% больше аналогичного показателя 2013 года, сообщила Государственная служба статистики.

Показатель средней зарплаты в мае составил 3430 грн, что на 2 грн меньше показателя апреля текущего года.

Средняя зарплата в промышленности в январе-мае составила 3855 грн. Наивысший показатель средней зарплаты традиционно зафиксирован в сфере воздушного транспорта – 10 794 грн, наименьший – в сельском хозяйстве – 2268 грн.

В отраслевом разрезе зарплаты выше среднего за 5 месяцев года зафиксированы в сфере транспорта (3628 грн), информационных технологий и телекоммуникаций (4825 грн), научно-технической деятельности (5020грн), госуправлении и обороны (3516 грн). Средний показатель зарплаты врачей и учителей за 5 месяцев традиционно оказался ниже среднего по экономике – 2323 грн и 2580 грн соответственно.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2014 года средняя заработная плата одного штатного работника увеличилась по сравнению с первым кварталом прошлого года на 5,3% - до 3244 грн.

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В Украину могут транспортировать азербайджанский газ

Заместитель главного инженера ПАО "Укртрансгаз" Олег Михалевич сообщил, что Украина очень внимательно изучает вопрос о возможном участии в реализации проекта строительства газопровода TANAP.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

"С учетом того, что мощность газопровода TANAP может быть увеличена вдвое, Украина заинтересована в использовании возможностей этого газопровода для транспортировки газа на свою территорию", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Украина принимает участие в проработке вопроса реализации проекта Адриатического газового коридора, который инициируется Хорватией и поддерживается Венгрией и Европейской Комиссией.

По словам Михалевича, объектом газоснабжения должно стать LNG-терминал, который Хорватия планирует построить на о. Крк в Адриатическом море.

Как отмечается, создание газового коридора позволит соединить газотранспортные системы Хорватии, Венгрии и Украины и увеличить долю природного газа, поступающего в Украину из других источников.

"При этом комплекс украинских подземных хранилищ газа, расположенных у западных границ Украины, позволит создать резервы природного газа как для участников будущего коридора, так и для других стран Западной и Центральной Европы", - сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

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В Брюсселе открывается решающий для Украины саммит Евросоюза

Рабочую повестку дня главы государств и правительств стран Евросоюза начнут отрабатывать только на следующий день и уже в Брюсселе, сообщает Deutsche Welle.

Кроме подписания экономической части СА с Украиной, в первый пункт программы также вошло подписание СА с Молдовой и Грузией.

Перед обедом участники саммита заслушают приглашенного на встречу президента Украины Петра Порошенко. От него ожидают подробного рассказа о ситуации в стране и оценки положения на востоке Украины. Это необходимо, поскольку от развития событий в Украине в ближайшие дни и часы зависит, будет ли в Брюсселе принято решение о переходе к третьей стадии санкций против России. Речь при этом идет о фактическом экономическом или финансовом эмбарго.

Вопреки утверждениям некоторых немецких СМИ о том, будто лидеры ЕС за кулисами на этот счет уже договорились, и санкции - дело решенное, в ведомстве немецкого канцлера Ангелы Меркель говорят, что Германия по-прежнему делает ставку на дипломатические усилия по поиску мирного урегулирования конфликта. Но последнее, коллективное слово, отмечают советники Ангелы Меркель - за главами государств и правительств ЕС, которые, по их словам, всегда проявляли единодушие в этом вопросе.

Еще одна интрига предстоящего саммита ЕС - слабо предсказуемая реакция России на ассоциацию трех бывших стран СССР с Европейским союзом и угроза Москвы ввести торговые санкции против Украины.

В Берлине считают, что торгово-экономическое соглашение с Украиной, которое будет подписано в пятницу, не противоречит действующим в отношениях между ней и Россией торговым правилам. Вместе с тем здесь признают, что в рамках ВТО, членами которой являются обе страны, у России есть определенное поле для маневра, и она имеет возможность, не нарушая международных правил, повысить пошлины на импортируемые из Украины товары.

Последние заявления Москвы на этот счет в правительстве Германии понимают, однако, так, что она не будет торопиться с односторонними ответными мерами и постарается в диалоге с Киевом и Брюсселем найти разумное решение проблем, которые могут возникнуть в торгово-экономической сфере после вступления в силу СА.

К тому же, поясняют советники канцлера, если проанализировать торговые потоки между Украиной и ЕС с одной стороны, и Украиной и Россией - с другой, то выходит, что они сильно различаются по номенклатуре товаров, не конкурируют, а дополняют друг друга.

Односторонние торговые льготы для Украины ЕС ввел еще в марте, то есть авансом, еще до подписания экономического раздела СА. Эти льготы будут действовать до 30 октября, когда должны вступить в силу окончательные правила. Значит, есть еще запас в 4 месяца, чтобы на переговорах с Россией урегулировать все детали.

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Падение украинской экономики продолжается - Шеремета

Министерство экономического развития и торговли не ожидает замедления падения национальной экономики по итогам второго квартала.

Об этом в ходе пресс-брифинга сообщил министр экономразвития Павел Шеремета.

«Судя по той информации, которую мы видим статистически, второй квартал не будет лучше первого», - заявил Шеремета.

По его словам, продолжение падения экономики вызвано ухудшением ситуации в стране и обострением военного конфликта на Донбассе.

В то же время, министр ожидает роста ВВП в 2015 году.

«Мы работаем над тем, чтобы 2-й квартал 2015 года был существенно лучше», - сказал Шеремета.

Кроме того, он отметил позитивные тенденции в торговле с Евросоюзом, доля которого в экспорте украинских товаров за 1-й квартал т.г. выросла с 28 до 33%.

«И выросла не только потому, что упала другая часть, а в физических объемах выросла. И это еще до вступления в силу автономных преференций», - подчеркнул министр.

При этом он отметил, что Кабмин прорабатывает разные сценарии развития ситуации с внешней торговлей, в частности, учитывая проблему в торговле с Россией.

Как сообщал УНИАН, спад ВВП Украины в первом квартале 2014 года по сравнению с соответствующим кварталом 2013 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 1,1%.

По информации Госстата, по сравнению с предыдущим - IV кварталом 2013 года и с учетом сезонного фактора спад ВВП составил 2%.

Эксперты Министерства экономического развития и торговли Украины, научно-исследовательских институтов, а также ведущих экономических институтов Национальной академии наук прогнозируют падение ВВП страны по итогам 2014 года на 4,6% и рост экономики в 2015 году на 2,2%.

По прогнозам Международного валютного фонда, рост реального ВВП восстановится на уровне до 2%. По прогнозам Всемирного банка, экономика Украины в 2015 году вернется к росту, это может быть рост до 3%.

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Украина может подать на Россию иск в ВТО из-за аннексии Крыма

Украина, оспаривая аннексию Крыма Россией, может задействовать инструменты Всемирной торговой организации.

Об этом в интервью ZN.UA рассказал правительственный уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий Пятницкий.

На вопрос ZN.UA, может ли Украина подать в ВТО за аннексию Крыма, Пятницкий ответил: "Нам не нужен для этого диспут. В ВТО есть нормы, позволяющие эффективно использовать данную ситуацию с Крымом. Причем, с точки зрения торговли, это достаточно жесткий инструментарий".

"Мы над этим работаем, но я пока не хочу вдаваться в подробности", - добавил он.

При этом правительственный уполномоченный скептически отнесся к намерению российского правительства подавать в ВТО иск против введенных экономических санкций.

"Шансов — ноль. Если им хочется просто попиариться — пожалуйста. Пусть подают. Мы даже присоединимся в качестве третьей стороны к этому кейсу и посмотрим, на что они будут ссылаться, на какие нормы ВТО, что нарушено, как нарушено. Потому что, когда санкции введены персональные, мне весьма интересно будет на все это взглянуть", - отметил Пятницкий.

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Глава украинского МИД сомневается, что «Южный поток» будет построен

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сомневается в том, что проект строительства газопровода «Южный поток» будет реализован.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, об этом Климкин сказал в интервью австрийской газете Die Presse.

«Австрия поддерживает этот проект. Но у меня есть большое сомнение в том, что он будет реализован. Как член ЕС, Австрия должна соблюдать правила, второй и третий энергетические пакеты. Нельзя говорить об уступках по отношению к «Газпрому». А без уступок «Южный поток» является мертвым», - сказал Климкин.

Он отметил, что не верит в перспективы этого проекта.

«Я не верю в этот проект. Если Россия хочет обойти Украину и другие государства, то это мотивировано исключительно политически. Стоимость этого проекта составляет почти 30 млрд. Зачем тратить так много денег на проект, который не обеспечит диверсификацию. Россия нужна как поставщик энергоресурсов, но все должно происходить в соответствии с правилами», - добавил Климкин.

Министр отметил, что ЕС должен говорить единым голосом. «Если Австрия хочет выступить как посредник, следует обдумать, как это будет происходить», - сказал он.

Как сообщалось, 24 июня австрийская энергетическая компания OMV и российский «Газпром» подписали в Вене соглашение о строительстве газопровода «Южный поток», который идет в обход Украины.

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Украина сможет обойтись без российского газа до декабря - польские аналитики

Украина благодаря накопленным запасам газа сможет обойтись без поставок голубого топлива из России, которые были прекращены с прошлого понедельника, вплоть до декабря текущего года.

Такое мнение высказали эксперты польского аналитического Центра восточных исследований OSW в обзоре, текстом которого располагает УНИАН.

"Прекращение Россией поставок газа и подача "Газпромом" арбитражного иска свидетельствует о серьезной эскалации конфликта, однако в перспективе ближайших недель предпринятые меры не принесут негативных последствий ни для одной из сторон. Запасы газа в Украине и низкое потребление летом позволят отказаться от импорта российского сырья даже до ноября-декабря 2014 года", - отметили аналитики.

По их мнению, потребители российского газа в Евросоюзе также не почувствуют никаких проблем с поставками по крайней мере ближайшие 2-3 месяца.

Эксперты не исключили возможности того, что Россия будет пытаться затягивать решение конфликта, чтобы обвинить Украину в том, что она является ненадежной транзитной страной, и пролоббировать выгодные для себя решения, связанные со строительством газопровода "Южный поток" и наземным участком "Северного потока" - OPAL.

"Со временем после уменьшения запасов газа в хранилищах и увеличения российского экспорта в ЕС Киев будет нуждаться во всем большем количестве так называемого технического газа для обслуживания транзита, что может привести к использованию газа из транзитных газопроводов", - отметили аналитики.

Они также обратили внимание на разные цели украинцев и россиян и высокую цену "газового вопроса", что усложнит достижение компромиссного решения.

"Кризис, скорее всего, будет долговременным", - отметили они.

Как сообщал УНИАН, с 16 июня Россия прекратила газовые поставки в Украину и впервые в современной истории перевела страну на систему предоплаты, объяснив свое решение тем, что украинские власти не погасили долг за ранее поставленное топливо на сумму почти 4,5 млрд долл.

Украина оспаривает установленную для нее со второго квартала текущего года цену на российский газ на уровне 485 долл. за тысячу кубометров, заявляя, что она неоправданно завышена и связана с политическим решением наказать страну за смену власти в феврале этого года, которую в России считают государственным переворотом. Украинские власти также считают завышенным долг за поставленный газ, поскольку часть его также была рассчитана по этой цене.

Евросоюз получает через Украину около 15% необходимого ей газа. Россия в целом покрывает нужды 28 государств ЕС примерно на 30%. Газ поставляется также через Беларусь и по газопроводу "Северный поток".

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В Украине могут увеличить число приоритетных для инвестирования отраслей

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает увеличить число приоритетных для инвестирования отраслей и внести в перечень приоритетныхнаряду с агросектором и инфраструктурой, сферу информационных технологий, образования, машиностроения, энергетики и охраны здоровья.

Об этом сообщил журналистам министр экономразвития Павел Шеремета в ходе работы международного форума в Киеве.

«АПК, инфраструктура, транспорт – это приоритеты. Но мы добавили туда энергетику, машиностроение, новые отрасли - IТ, образование и охрану здоровья», - сказал министр.

Он также отметил, что главное, что нужно сегодня понять инвесторам и получателям инвестиций - нет никаких «украинских особенностей». По словам Шереметы, инвестиции будут успешными тогда, когда в Украине будет реализован принцип объединения свободы ведения бизнеса и эффективной государственной политики. «У нас есть ряд приоритетных секторов, которые интересны для инвестиций. Сейчас мы работаем над увеличением этого перечня до 10-12 пунктов и в каждом из секторов хотим наработать до 10-15 инвестпроектов», - сказал Шеремета.

В то же время, он напомнил, что инвесторы по-прежнему осторожны в отношении Украины и назвал основные проблемы, которые беспокоят инвесторов. «Первый вопрос, который задают инвесторы – насколько глубоко мы контролируем свою страну и свою территорию. Второй вопрос – насколько мы серьезны в отношении борьбы с коррупцией. И третий вопрос – насколько Украина стабильна в финансовом смысле, поскольку риск государственного дефолта будет сохраняться вплоть до конца года», - сказал Шеремета.

Министр подчеркнул, что ответом на эти вопросы и проблемы должен стать комплекс мер, который необходимо реализовать как на законодательном уровне, так и на уровне правоохранительных органов. «Законы – это не единственное, что нужно, например, для борьбы с коррупцией. Необходим целый комплекс мер, которые должны курировать, в том числе силовые и правоохранительные ведомства. Что нам нужно? Хирургическое вмешательство. Нужно изменить людей и изменить систему», - резюмировал министр.

Ранее премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что правительство должно переходить к реабилитационному пакету экономических и политических мероприятий, базовыми целями которых в среднесрочной перспективе станут агропромышленный сектор и энергетика. При этом Яценюк подчеркнул, что это те приоритеты, «которые являются реалистичными».

УНИАН