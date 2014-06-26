Анонс на 27 июня

* В Брюсселе Украина и Европейский Союз подпишут экономическую часть Соглашения об ассоциации, которая предусматривает создание зоны свободной торговли. Документ подпишут от европейской стороны - президент Европейского Совета Херман ван Ромпей, президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, а также главы государств и правительств стран-членов ЕС. С украинской стороны подпись поставит президент Петр Порошенко.

* Встреча с главой Государственной службы геологии и недр Украины Д.Кащуком, который расскажет о прогрессе, достигнутом в рамках либерализации рынка недропользования, а также поделится дальнейшими планами работы Государственной службы геологии и минеральных ресурсов Украины.

* Состоится пресс-завтрак на тему: «Подписание экономической части Соглашения об ассоциации. Что дальше?». Организатор - Программа общественной организации Центр UA. Участники: Юрий Ехануров, премьер-министр Украины 2005-2006гг; Тарас Качка, специалист по международному праву, член делегации Украины в переговорах с ЕС по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, один из авторов Соглашения об ассоциации с ЕС; Анатолий Кинах, премьер-министр Украины 2001-2002; Владимир Огрызко, министр иностранных дел 2007, 2007-2009 гг; Виктор Пинзеник, министр экономики Украины, вице-премьер-министр Украины по экономике 1992-1993гг.; Валерий Пятницкий, государственный секретарь по вопросам европейской интеграции Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины 2003, Борис Тарасюк, министр иностранных дел 1998-2000, 2005-2006, 2006-2007 гг.

* Пресс-конференция, посвященную открытию ЕБРР 2-й фазы программы финансирования альтернативной энергетики в Украине (USELF), предназначенной для содействия развитию всех форм генерирования электроэнергии в Украине.

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