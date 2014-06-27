ТОП-10 (27 июня)

Украина и ЕС подписали Соглашения об ассоциации в полном объеме

Чистая инвестпозиция Украины улучшилась на 9%

Россия забраковала молочную продукцию еще двух украинских производителей

Украинские производители соответствуют евростандартам почти на 80% - Американская торговая палата

Эксперты не ожидают укрепления гривни до стабилизации ситуации на востоке Украины

Россия продлила срок ввоза украинских товаров в Крым из-за угрозы дефицита продуктов

Гривня заметно укрепилась после подписания Соглашения с ЕС

Миллер признал, что Украина снизила зависимость от российского газа

Министр объяснил, какую продукцию украинские аграрии уже готовы поставлять в ЕС

«Нафтогаз»: в ассоциации с ЕС Украина станет частью единого европейского газового рынка

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Украина и ЕС подписали Соглашения об ассоциации в полном объеме

Украина и Европейский Союз завершили подписание Соглашения об ассоциации в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, соглашение подписали в Брюсселе в рамках саммита ЕС президент Украины Петр Порошенко, президент Совета ЕС Герман Ван Ромпей, президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу и главы государств и правительств всех 27 стран-членов ЕС.

Соглашения об ассоциации с ЕС также подписали Грузия и Молдова.

Участники церемонии расположились за столом, имеющим вид буквы П. В центральной части – верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон, Ромпей и Баррозу, рядом с которым сидят президент Украины Порошенко, президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Молдовы Юрий Лянке. С левой стороны - представители стран ЕС (по фамилиям начиная с буквы Б), а по левую руку от Порошенко - премьер-министр Бельгии Элио Ди Рупо и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

Все они поставили свои подписи под соглашениями.

Как известно, 21 марта Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации.

Соглашение предусматривает политическую ассоциацию и экономическую интеграцию Украины с Европейским Союзом.

В случае ратификации соглашения Верховной Радой Украины в короткие сроки, документ может быть временно имплементирован без того, чтобы ожидать ратификации всеми 27-ю странами-членами ЕС, которая может занять несколько лет.

Целями ассоциации является постепенное сближение сторон, базирующееся на общих ценностях и тесных привилегированных связях и углублении участия Украины в программах и агентствах ЕС.

Режим углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом предусматривает немедленную отмену действующих ввозных пошлин на большинство товаров двусторонней торговли (82,6% товарных позиций со стороны Украины и 91,8% со стороны ЕС). Для других товарных позиций будут установлены переходные периоды - когда пошлины будут постепенно снижаться на протяжении нескольких лет (от 1 до 7 лет). Переходные режимы устанавливаются преимущественно для Украины в качестве защитной меры подготовки украинских производителей к работе в условиях конкуренции с европейскими партнерами. Кроме того, в качестве защитной меры для украинских производителей будут установлены неравнозначные снижения пошлин на аграрную продукцию.

Полный текст соглашения: http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/doccatalog/document?id=56219

Украина и ЕС планировали подписать Соглашение об ассоциации еще на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе 29 ноября 2013 года. За неделю до подписания украинское правительство приостановило процесс евроинтеграции. Это вызвало массовые акции протеста в Украине, которые завершились устранением от власти президента Виктора Януковича.

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Чистая инвестпозиция Украины улучшилась на 9%

Отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины, представляющее собой разницу между активами и обязательствами перед нерезидентами, в первом квартале по сравнению с началом 2014 года снизилось на 7,006 млрд долл., или на 9,19%, - до 69,230 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в первом квартале т.г. активы Украины снизились на 3,43%, или 4,759 млрд долл., – до 133,984 млрд долл., пассивы - на 5,47%, или 11,765 млрд долл., – до 203,214 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины в 2013 году выросло на 16,933 млрд долл., или на 28,3%, - до 76,820 млрд долл.

Международная инвестиционная позиция отражает накопленные запасы внешних финансовых активов и пассивов страны, в частности, все финансовые требования и обязательства резидентов страны относительно нерезидентов.

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Россия забраковала молочную продукцию еще двух украинских производителей

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) с 30 июня ограничил поставки в Россию молочной продукции производства Роменского молочного комбината (Сумская обл., входит в группу «Милкиленд») и Баштанского сырзавода (Николаевская обл., группа «Молочный альянс»).

Согласно сообщению ведомства, причиной ограничения стало обнаружение в сырах Баштанского сырзавода остатков антибиотиков тетрациклиновой группы, а в продукции Роменского молочного комбината – сальмонеллы, бактерий группы кишечной палочки, мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).

Как сообщал УНИАН, в апреле Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию РФ молочной продукции украинских предприятий «Рось» филиал «Ахтырский сыркомбинат», «Пирятинский сыркомбинат», «Гадячсыр», «Золотоношский маслодельный комбинат» и «Техмолпром» в связи с несоответствием техническому регламенту на молоко и молочную продукцию. Вслед за Россией аналогичное решение принял Казахстан.

13 мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку продукции Пирятинского сырзавода в РФ.

В начале июня Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля над молочной продукцией производства Роменского молочного комбината и Баштанского сырзавода.

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Украинские производители соответствуют евростандартам почти на 80% - Американская торговая палата

Украинские производители соответствуют техническим стандартам Евросоюза на 70-80%.

Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал один из авторов текста Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, вице-президент по стратегическому развитию Американской торговой палаты в Украине Тарас Качка.

«Мы на 70-80% отвечаем европейским требованиям, но в самых важных элементах, там, где надо сделать самый важный и сложный шаг – мы этого не делаем», - заявил Качка.

Основной помехой для выхода украинских производителей на европейский рынок эксперт считает отсталую отечественную законодательную базу в сфере государственного регулирования и контроля качества.

Особенно это актуально для предприятий, которые провели полную модернизацию производства и отвечают европейским стандартам по всем параметрам, но при этом не могут получить необходимый сертификат из-за устаревшей системы контроля в Украине.

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«Есть производители, которые соответствуют всем европейским стандартам, но единственное замечание, которое не могут выполнить, - это то, что украинская система государственного ветеринарно-санитарного контроля не соответствует требованиям ЕС», - сказал Качка.

Это касается всей системы санитарии, фитосанитарии, технического регулирования, когда наша система построена таким образом, что она не только не защищает внутренний рынок, но и мешает выходить на внешний рынок, подчеркнул он.

«Это понятно уже, наверное, набило оскомину, но это касается всех без исключения государственных институтов», - сказал Качка.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 27 июня подписал экономическую часть Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, включая договор о всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Одной из основных проблем, мешающих украинским производителям выходить на рынки ЕС, является несоответствие европейским техническим регламентам и стандартам.

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Эксперты не ожидают укрепления гривни до стабилизации ситуации на востоке Украины

Укрепление гривни до стабилизации ситуации на востоке Украины невозможно, поскольку эти риски, так или иначе, будут оказывать влияние на валютный рынок, считают опрошенные УНИАН эксперты.

Как полагает директор аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин, курс гривни на сегодня максимально приближен к рыночному и фактически стабилизировался без валютных интервенций Национального банка Украины, что позволяет говорить о завершении падения национальной валюты. «Укрепление гривни до стабилизации ситуации на востоке страны невозможно. Это риски, которые, так или иначе, будут оказывать влияние на валютный рынок. Если проблема будет локализована в пределах нынешних двух областей, то курсовые колебания будут характеризоваться небольшой волатильностью. Но в случае выхода за пределы Луганской и Донецкой областей, на наш взгляд, можно ожидать продолжения девальвационного давления», - говорит эксперт. По его словам, говорить об укреплении национальной валюты крайне преждевременно.

Глава правления "Первого украинского международного банка" Сергей Черненко также считает, что сегодняшнее состояние на валютном рынке предопределяется не только макроэкономическими показателями, но и событиями на востоке страны. «Влияние этих событий на индустрию достаточно сильное. Если представить себе, что произойдет стабилизация ситуации в ближайшей перспективе, курс должен укрепиться. Уровень зависит от макроэкономической политики. Думаю, что показатель 11 грн/долл. – вполне реалистичный», - сказал он. Банкир подчеркнул, что вопрос выходит за рамки полномочий Национального банка, и не согласился с утверждением, что девальвация вызвана политикой прежнего руководителя НБУ Степана Кубива. «Правительство и руководство Нацбанка стали заложниками ситуации. Все, что мы имеем, это ее следствие. Инструментов снижения курса реально очень немного», - добавил Черненко.

Советник по финансам и банкам юридической компании «Astapovlawyers», экс-временный администратор «Родовид-Банка» Сергей Щербина согласился с предыдущими экспертами, что курс на рынке в какой-то мере подогревается негативными настроениями его участников . «Если действительно наше государство получит те помощи, на которые рассчитывает, от Европейского Союза, МВФ и других доноров, то курс однозначно можно стабилизировать. Но не вернуть его на отметку 8 или 10, а чтобы был понятный валютный коридор», - сказал он.

Генеральный директор Украинского кредитно-рейтингового агентства (UCRA) Станислав Дубко высказал мнение, что НБУ, несмотря на смену руководителя, и в дальнейшем будет придерживаться политики гибкого курсообразования. «Я не думаю, что обеспечение стабильности гривни будет приоритетом нового главы НБУ. Целью политики Нацбанка должно стать трагетирование инфляции. Отдельные курсовые колебания можно сглаживать, но в целом, Нацбанк теперь должен придерживаться политики более гибкого курса гривни», - сказал он. Эксперт отметил, что текущий рыночный курс вполне адекватен и, несмотря на ущерб от девальвации для населения, такой курс помогает экономике в целом обрести конкурентоспособность, выравнивает торговый баланс страны и создает предпосылки для роста экономики.

Как сообщал УНИАН, с начала года гривня по официальному курсу Национального банка обесценилась почти на 50%, до 11,8948 грн/долл. по состоянию на сегодня, 26 июня.

Девальвация гривни приводит к росту нагрузки на валютных заемщиков, получивших кредиты по курсу от 5 до 8 грн/долл. и вынужденных покупать валюту для их погашения по более высокому курсу.

Одновременно терпят убытки вкладчики проблемных банков, получая возмещение по валютным депозитам через Фонд гарантирования в гривневом эквиваленте по курсу на дату признания банка неплатежеспособным, а не текущему курсу.

Согласно прогнозам украинского правительства, заложенным в госбюджет на текущий год, среднегодовое значение курса гривни к доллару ожидается на уровне 10,5 грн/долл.

Комментарии экспертов читайте на сайте УНИАН-Экономика.

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Россия продлила срок ввоза украинских товаров в Крым из-за угрозы дефицита продуктов

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) продлил до 1 октября срок ввоза на территорию оккупированного Россией Крыма товаров по ветеринарным свидетельствам, выданным Государственной ветеринарной и фитосанитарной службой Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте Россельхознадзора.

«С учётом обращений хозяйствующих субъектов и во избежание возникновения дефицита продовольствия до 01 октября 2014 года допускается ввоз подконтрольных Россельхознадзору товаров по ветеринарным свидетельствам, выданным компетентным органом Украины», - сказано в сообщении.

При этом в ведомстве отмечают, что ввезенная по таким разрешениям подконтрольная продукция должна использоваться только на территории Крыма и Севастополя.

Согласно информации на сайте, ранее такой порядок ввоза действовал до 1 июля 2014 года.

Как сообщал УНИАН, в феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его. С того времени Россельхознадзор не единожды возвращал в Украину партии продовольствия, следовавшие в Крым. Вместе с тем, украинские эксперты отмечают, что отказ Крыма от украинского продовольствия может привести к дефициту продуктов питания на полуострове, так как он более чем наполовину зависит от их поставок с материковой Украины.

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Гривня заметно укрепилась после подписания Соглашения с ЕС

В пятницу, 27 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украиныкотировки гривни по отношению к доллару повысились до 11,7500/11,8300.

Таким образом, после двухнедельного падения курс гривни вернулся к уровню от 12 июня.

Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 15,9990/16,1120.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3610/1,3635.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до 0,3488/0,3501.

В четверг, 26 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 11,8500/11,9100, по отношению к евро – на уровне 16,1270/16,2125, к российскому рублю – на уровне 0,3514/0,3527.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко 27 июня подписал экономическую часть Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, включая договор о всеобъемлющей зоне свободной торговли.

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Миллер признал, что Украина снизила зависимость от российского газа

Глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечает, что проблем с транзитом российского газа через Украину нет, но проблемы с несанкционированным отбором могут начаться осенью, так как Украина не заполняет свои подземные газовые хранилища.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Миллер сказал на пресс-конференции в Москве по итогам собрания акционеров компании.

"На сегодняшний день проблем с транзитом российского газа через территорию Украины нет", - подчеркнул Миллер.

По его словам, это связано с тем, что украинская промышленность потребляет значительно меньше газа, чем обычно в июне. Кроме того, Украина использует реверсные поставки газа, хотя "всем понятно, что речь идет об оседании российского газа в украинской трубе", добавил он.

Миллер считает, что проблема есть, но ее пока не видно в Украине и Евросоюзе. "Проблема заключается в том, что Украина не закачивает в полном объеме газ в ПХГ. Это грозит тем, что за так называемым несанкционированным отбором иногда другие слова используются - "воровство". Эти слова мы, по-видимому, можем использовать осенью этого года. Вероятность такого сценария очень велика", - сказал Миллер.

Он подчеркнул, что проблема незакачки в ПХГ не видна, но может возникнуть в ближайшие несколько месяцев.

Как сообщал УНИАН, запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на 10 июня составили 12,614 млрд кубометров.

По словам министра энергетики России Александра Новака, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" для гарантии безопасных поставок газа клиентам российского "Газпрома" в государствах Европейского Союза должна закачать в подземные хранилища к началу зимнего сезона 12 млрд кубометров газа стоимостью 4-5 млрд долл.

Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

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Министр объяснил, какую продукцию украинские аграрии уже готовы поставлять в ЕС

Ключевыми продуктами украинского экспорта, которые могут быть поставлены на рынок Европейского Союза уже в ближайшее время в рамках формирования зоны свободной торговли с ЕС, станут мясо птицы, яйца, зерно, комбикорма и соломенные брикеты в качестве альтернативного топлива.

Об этом в ходе брифинга заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка.

«Скоро будет (на европейском рынке - УНИАН) - птица, яйца, солома для отопления, мясо крупного рогатого скота, зерно, комбикорма. Другая продукция проходит сертификацию», - сказал Швайка.

Говоря о возможной структуре экспорта в ЕС, министр подчеркнул, что по сути она уже сформирована, поскольку в апреле Евросоюз в одностороннем порядке открыл свои границы. «У нас есть квоты. Часть из квот, которые нам дал ЕС в одностороннем порядке, будет заполнена, часть не будет заполнена. По отдельным позициям нет согласованных сертификатов, и сегодня они пробивают себе дорогу», - отметил министр, подчеркнув, что отдельные агропредприятия пробовали выходить на рынок ЕС еще с 2005 года.

«Кто-то – например, птицеводы – начали эту работу (по освоению рынка ЕС - УНИАН) в 2005-2006 году и прошли этот путь, чтобы выйти на европейский рынок», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, по оценкам ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) в текущем году рост выручки от экспорта в страны Европейского Союза украинских сельскохозяйственных товаров составит на 8,3-14,3% по сравнению с 2013 годом. В абсолютных цифрах прогнозный доход составит до 4,8-5,1 млрд долл.

Кроме того, по данным УКАБ, в результате подписания экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС украинские экспортеры смогут сэкономить на уплате пошлин до 140 млн евро.

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«Нафтогаз»: в ассоциации с ЕС Украина станет частью единого европейского газового рынка

Украина благодаря подписанию 27 июня экономической части Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом получает возможность отстаивать свои интересы при утверждении и реализации программ и стратегий ЕС по развитию энергетической инфраструктуры, сообщили УНИАН в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

«Соглашение предусматривает, что компании Украины и Евросоюза будут работать в едином нормативно-правовом поле, и наша страна становится важной частью единого европейского газового рынка. Соответственно, Украина, которая имеет уникальные технические возможности по транспортировке и подземному хранению газа, получает дополнительный рычаг для отстаивания своих интересов в вопросах энергетического сотрудничества с Евросоюзом», — цитирует пресс-служба главу правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

В сообщении отмечается, что статья Соглашения «Сотрудничество в сфере использования инфраструктуры» устанавливает, что каждая сторона должна учитывать энергетические сети и возможности другой стороны при разработке программных документов относительно спроса и предложения, энергетических стратегий и планов развития инфраструктуры.

Кроме того, Соглашение предусматривает, что стороны должны прилагать усилия для содействия использованию инфраструктуры передачи и хранения газа и, в случае необходимости, проводить консультации друг с другом или координировать свои действия по развитию инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, 21 марта Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации. Сегодня, 27 июня, Украина и Европейский Союз завершили подписание Соглашения об ассоциации в полном объеме.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

УНИАН