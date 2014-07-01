Анонс на 1 июля

* Пленарное заседание Верховной Рады.

* Круглый стол на тему: «Европейская модель электронного управления для Украины» с участием вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Гройсмана, чиновников и экспертов из Эстонии, Польши и Молдовы. Круглый стол имеет важное значение для определения пути, который выберет Украина в разработке политики е-управления. Брифинг вице-премьер-министра В.Гройсмана и представителей правительства Эстонии, Молдовы и Польши.

* Состоится брифинг на тему "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций". Участники: Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра; Владимир Демчук, заместитель начальника управления - начальник отдела Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации.

* В Киевской Школе Экономики пройдет панельная дискуссия на тему: "Каков следующий шаг для реструктуризации «Укрзализныци»? в рамках EERC Research Network. Панельная дискуссия начнется с презентации Расселла Питтмана, директора экономических исследований Антимонопольного комитета Департамента юстиции США. Участники: Сергей Вовк, директор Центра транспортных стратегий, Богдан Ярмоленко, Эрнст энд Янг. Модератор дискуссии Александр Кава.

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