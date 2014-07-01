ТОП-10 (1 июля)

В Украине сократили помощь при рождении второго и третьего ребенка

С сегодняшнего дня в Украине выросли тарифы на воду

С 1 июля доходы по депозитам облагаются налогом

«Нафтогаз»: для отопительного сезона достаточно 10 млрд кубов газа в хранилищах

Доллар на межбанке резко вырос до 11,91 грн

В Украине выросли акцизы на алкоголь и сигареты

Украина 11 июля обсудит с ЕС и Россией экономические аспекты Соглашения об ассоциации

Путин заговорил о зоне свободной торговли между ЕС и будущим Евразийским союзом

Минимальные закупочные цены на молоко предлагают устанавливать государству

Кабмин хочет сделать страну мировым поставщиком продовольствия

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В Украине сократили помощь при рождении второго и третьего ребенка

В Украине с 1 июля размер помощи при рождении ребенка не будет зависеть от того, каким этот ребенок родился - первым, вторым, третьим и т.д., государством установлен фиксированный размер пособия - 41 тыс. 280 грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики, это предусмотрено Законом Украины "О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине", принятым парламентом 27 марта 2014 года.

Таким образом, размер помощи при рождении первого ребенка будет увеличен более чем на 10 тыс. грн.

Также, помощь при рождении ребенка и по уходу за ребенком по достижению им трехлетнего возраста объединены в один вид - помощь при рождении ребенка.

Сразу после рождения ребенка семье будет выплачиваться 10 тыс. 320 грн. Остальную сумму помощи (30 тыс. 960 грн) семья будет получать в течение 36 месяцев по 860 грн ежемесячно. Если член семьи, который получает помощь, решит выйти на работу, выплаты все равно будут продолжаться до достижения ребенком трех лет.

Время пребывания члена семьи в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста засчитывается в трудовой стаж.

В сообщении обращают внимание на то, что помощь, которая была назначена до 1 июля 2014 года, не будет пересматриваться, а выплачиваться в тех же размерах и сроках, поскольку согласно закону Украины "О государственной помощи семьям с детьми" помощь при рождении ребенка предоставляется в размере, установленном на дату рождения ребенка.

Напомним, ранее на первенца давали 31 тыс. грн, на второго ребенка в семье - 63 тыс. грн, а на третьего и последующих - 127 тыс. грн.

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С сегодняшнего дня в Украине выросли тарифы на воду

С 1 июля в Украине повышаются тарифы на воду для 26 из 150 предприятий, обеспечивающих 87% рынка водоснабжения страны. Остальные водоканалы, скорее всего, повысят тарифы с 1 августа или осенью.

В Нацкомиссии по госрегулированию в сфере комуслуг, которая их устанавливает, объяснили, что теперь украинцы будут платить за воду согласно экономически обоснованному уровню — то есть с заложенной рентабельностью до 5%.

Тарифы на воду вырастут неравномерно: к примеру, в Ивано-Франковске водоснабжение подорожает на 41,7%, в Черновцах — на 14,6%. Как отмечают в Нацкомиссии, «причесать под гребенку» все «водные» тарифы неправильно, поскольку у водоканалов разные проблемы, требующие индивидуальных решений, разное расстояние до водных источников.

В Киеве тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод вырос более чем в 2,3 раза - до 7,46 грн/куб. м, а на горячее водоснабжение – на 58-69%, до 23,5-25,1 грн/куб. м.

В Чернигове стоимость услуг по водоснабжению и водоотводу возрастет на 74,4%. На сегодняшний день в Чернигове стоимость услуг по водоснабжению и водоотводу составляет 5,11 грн.

Во Львове тариф на горячую воду для населения вырос на 45,2-55,9% - до 25,04-26,88 гривны / куб. м и на холодную - на 38,61%, или 2,22 грн, до 7,98 грн / куб. м.

В Днепропетровске тариф на водоснабжение для населения вырастет на 55% - до 8,36 грн. Согласно расчетам комиссии, за 1 куб. м воды без учета услуг водоотвода жители Днепропетровска будут платить 4,68 грн, с учетом водоотвода – 8,36 грн.

В Одессе тарифы на водоснабжение и водоотведение для населения увеличатся более чем в два раза: на централизованное водоснабжение – 4,06 грн за 1 куб. м (без НДС); на централизованное водоотведение – 3,53 грн за 1 куб. м (без НДС).

Таким образом, с учетом НДС стоимость 1 куб. м водоотвода повысится с 1,73 грн до 4,24 грн, водоснабжение подорожает с 2,73 грн до 4,87 грн.

В Кременчуге тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для населения повисят на 64% - с 4.80 грн/куб. м до 7,88 грн/куб. м.

Также, с сегодняшнего дня украинцы смогут получить компенсацию дополнительных расходов на оплату услуг газоснабжения, централизованного отопления и централизованного снабжения горячей воды в связи с повышением цен и тарифов на услуги.

В частности, предоставление компенсации зависит от дохода каждой отдельной семьи. Если такой доход ниже прожиточного минимума для семьи, ее члены имеют право на компенсацию. Размер прожиточного минимума для семьи определяется как сумма прожиточных минимумов для каждого члена семьи в соответствии с его принадлежностью к основным социальным и демографическим группам населения (в состав семьи включаются лица, зарегистрированные в жилом помещении).

Как сообщал УНИАН, после смены власти в Украине новое правительство во главе с Арсением Яценюком объявило курс на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения, в частности, на газ, электричество и централизованное теплоснабжение. Так, стоимость газа для населения с 1 мая выросла в 1,5 раза, до 1089 грн за тыс. кубометров с 720,54 грн за тыс. кубометров.

С 1 июня Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), повысила тарифы на электроэнергию для населения на 10-40% в зависимости от объемов ее потребления.

Кроме того, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), приняла решение о повышении тарифов на услуги по централизованному теплоснабжению в среднем на 40% с 1 июля текущего года.

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С 1 июля доходы по депозитам облагаются налогом

С сегодняшнего дня, 1 июля, вступил в действие Закон Украины о предотвращении финансовой катастрофы и создании условий для экономического роста в Украине, которым, в частности, вводится прогрессивная шкала налогообложения пассивных доходов граждан с базовой ставкой 15%.

Согласно закону, к пассивным доходам относятся доходы в виде процентных платежей по банковским вкладам и облигациям, роялти и доходы от аренды имущества.

Налогом облагаются доходы, которые суммарно превышают 20 тыс. грн. Ставка 15% применяется к доходам от 20 тыс. грн до 236 тыс. грн (204 прожиточных минимума), ставка 20% - к доходам до 1 млн грн (396 прожиточных минимумов), 25% - к общим пассивным доходам свыше 1 млн грн.

Как сообщал УНИАН, представители банков, Министерства финансов и Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики достигли консолидированной позиции по отмене налогообложения доходов по депозитам граждан по прогрессивной шкале, введение которого предусмотрено с 1 июля 2014, о чем сообщила Независимая ассоциация банков Украины 26 июня.

По информации ассоциации, вместо налога по прогрессивной шкале ожидается введение налога по фиксированной ставке 15%, при этом банки будут выполнять функцию налогового агента и удерживать налог при начислении процентов, а вкладчики освобождаются от обязанности декларировать доходы в виде процентов по депозитам.

По информации ассоциации, это предусмотрено в согласованном варианте законопроекта, внесение которого на рассмотрение Верховной Рады запланировано 1 июля. В настоящее время проект на парламентском сайте не зарегистрирован.

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«Нафтогаз»: для отопительного сезона достаточно 10 млрд кубов газа в хранилищах

Украине для нормального прохождения отопительного сезона 2014-2015 гг. необходимо иметь около 10 млрд кубометров природного газа в своих подземных хранилищах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции в Киеве заявил начальник управления контроля за расчётами за реализованный природный газ НАК «Нафтогаз Украины» Владислав Яковлев.

«Для того, чтобы нормально пройти отопительный сезон, нам необходимо 10 – 10,2 млрд кубов газа, для того, чтобы Украина была в тепле», - сказал Яковлев.

По данным системы отображения информации ассоциации Европейских операторов подземных газовых хранилищ (GSE), запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на 1 июля 2014 года составляют 14,2 млрд куб. м.

Как ранее сообщал УНИАН, переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала июня, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем, и, как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

16 июня в 10 часов утра «Газпром», как и обещал, сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.

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Доллар на межбанке резко вырос до 11,91 грн

Во вторник, 1 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,7000/11,8500, к 12:00 сузился спрэд до 11,7800/11,8000. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 11,8500/11,9100, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,0090/16,2170, к 12:00 цены составили 16,1215/16,1525. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх до 16,2185/16,3045.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3417/0,3460, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3434/0,3444. К закрытию торгов цены повысились до 0,3459/0,3478.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 27 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару выросли до 11,7500/11,8300. Таким образом, после двухнедельного падения курс гривни вернулся к уровню от 12 июня.

Котировки гривни по отношению к евро поднялись до 15,9990/16,1120.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,3488/0,3501.

Нацбанк в пятницу на рынок не выходил.

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В Украине выросли акцизы на алкоголь и сигареты

В Украине с 1 июля выросли акцизы на алкоголь и табачные изделия. Об этом говорится в законе No 1166-VII "О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине".

Так, акциз на табачные изделия увеличивается на 25%. Специфические ставки акциза на сигареты без фильтра составляют теперь 96,88 грн/тыс. шт., с фильтром – 216,5 грн/тыс. шт, на табачное сырье, табак, его заменители, табачные экстракты и эссенции, сигары и сигариллы – 272 грн/кг. Минимальное акцизное обязательство по уплате акциза на сигареты без фильтра возрастает со 101,6 грн/тыс. шт. до 127 грн/тыс. шт., с фильтром – с 231,7 грн/тыс. шт. до 289,63 грн/тыс. шт. Адвалорная ставка на табачные изделия сохраняется на уровне 12%. Ставка акцизного налога на спирт, спиртовые дистилляты, алкогольные напитки также повысилась на 25% - с 56,42 до 70,53 грн за литр 100% спирта.

Верховная Рада 10 апреля проголосовала за повышение ставок акциза на крепкие алкогольные напитки с 1 июля вместо ожидаемого ранее 1 сентября 2014 года, как это было предусмотрено законом Украины "О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине". Ставка акциза на крепленые вина и вермуты увеличилась до 3,58 грн/л с 2,86 грн/л, а на игристые вина – до 5,2 грн/л с 4,16 грн/л. Напомним, акциз на пиво в стране с 1 мая 2014 года вырос на 42,5% - до 1,24 грн/л.

Как сообщал УНИАН, 27 марта Верховная Рада со второго раза приняла закон "О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине", предложенный Кабмином Арсения Яценюка.

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Украина 11 июля обсудит с ЕС и Россией экономические аспекты Соглашения об ассоциации

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил намерение Украины, в соответствии с договоренностями, провести 11 июля консультации с участием представителей Евросоюза, Украины и России относительно экономических аспектов реализации Соглашения об ассоциации.

Как сообщает пресс-служба президента, об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Швеции Карлом Бильдтом.

Стороны обсудили дальнейшие шаги по реализации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Президент поблагодарил Бильдта за его усилия относительно международной поддержки Украины, в частности в процессе подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. «Вы приложили значительные усилия к нашему европейскому прогрессу, нашей безопасности», - подчеркнул глава государства. «Мы имеем абсолютно четкую позицию относительно невозможности никакого обсуждения сути соглашения. Но мы можем обсуждать этапы, прежде всего, того, что касается стандартизации», - сказал Порошенко. Собеседники договорились о дальнейшей тесной координации действий относительно европейской интеграции Украины и стабилизации ситуации на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, экономическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, которое предусматривает создание Зоны свободной торговли, была подписана 27 июня в Брюсселе при участии президента Украины Петра Порошенко.

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Путин заговорил о зоне свободной торговли между ЕС и будущим Евразийским союзом

Россия готова обсуждать создание зоны свободной торговли между Европейским Союзом и будущим Евразийским экономическим союзом, который должен быть создан 1 января 2015 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин сказал на совещании послов и постоянных представителей Российской Федерации.

«Продвигая евразийский интеграционный проект, мы ни в коем случае не отгораживаемся от остального мира, готовы к обсуждению перспектив создания зоны свободой торговли как с отдельными государствами, так и с региональными объединениями, в первую очередь, конечно, с Евросоюзом», - сказал Путин. По его словам, Европа – естественный и важнейший торгово-экономический партнер России. Президент РФ отметил, что Россия стремится к тому, чтобы появились новые возможности для расширения делового сотрудничества, чтобы открывались перспективы для взаимных инвестиций, снимались барьеры в торговли. «Для этого необходимо модернизировать договорно-правовую базу нашего сотрудничества, обеспечить стабильность и предсказуемость связей, прежде всего в такой стратегически важной сфере, как энергетика», - отметил он.

По словам Путина, от слаженного, основанного на взаимном учете интересов сотрудничества будет зависеть стабильность на всем евразийском пространстве, и, «в конечном счете, устойчивое развитие экономик стран ЕС и России».

Как сообщал УНИАН, 29 мая 2014 г. в Астане президенты России Владимир Путин, Беларуси Александр Лукашенко и Казахстана Нурсултан Назарбаев подписали договор о Евразийском экономическом союзе.

Предполагается, что Евразийский экономический союз начнет работу с 1 января 2015 года. До этого момента должна пройти ратификация документа в национальных парламентах.

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Минимальные закупочные цены на молоко предлагают устанавливать государству

Народные депутаты Михаил Головко и Игорь Сабий (оба – фракция ВО «Свобода») предлагают Верховной Раде внести молочное сырье в перечень объектов государственного ценового регулирования, тем самым установив минимальные закупочные цены на него. Соответствующее предложение закреплено законопроектом №4194а «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно государственного регулирования закупочной цены на молоко)», зарегистрированным 27 июня.

Согласно законопроекту, минимальные закупочные цены на молоко сорта экстра предлагается установить на уровне 5 грн/л, высшего сорта – 4,5 грн/л, первого сорта – 4,25 грн/л, второго сорта – 4 грн/л. Законопроект также предполагает, что действовать минимальная закупочная цена будет для всех производителей молока и молочного сырья – юридических лиц всех форм собственности, физических лиц-субъектов предпринимательской деятельности, личных крестьянских хозяйств. Необходимость государственного регулирования стоимости молочного сырья депутаты объясняют крайне низкими закупочными ценами на молоко, в особенности на то, которое произведено в хозяйствах населения. По данным парламентариев, переработчики скупают молоко у селян по 1,5-4 грн/л.

«Указанные факты являются недопустимыми и свидетельствуют о попытке некоторых представителей молокоперерабатывающей отрасли увеличить свои прибыли любой ценой, даже путем фактического разорения и полной демотивации жителей села к деятельности, связанной с производством молока и молочного сырья», - отмечают депутаты в пояснительной записке к законопроекту. Установление минимальных закупочных цен на молоко на предложенном уровне, по мнению нардепов, сделает производство молока более интересным для селян и агрокомпаний.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году депутаты также предлагали Верховной Раде предоставить право Кабинету министров устанавливать минимальные закупочные цены на молочное сырье, однако тогда это предложение было раскритиковано в экспертной среде. По данным Госстата, производство молока в Украине в 2013 году выросло на 1,1% по сравнению с 2012 годом - до 11,5 млн тонн.

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Кабмин хочет сделать страну мировым поставщиком продовольствия

Кабинет министров намерен сократить долю энергоемких отраслей в экономике Украины и сделать страну мировым поставщиком продовольствия.

Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Анатолий Максюта, сообщила пресс-служба министерства. «В долгосрочной перспективе правительство планирует изменить структуру украинской экономики, уменьшив удельный вес энергоемких отраслей», - цитирует пресс-служба Максюту.

По его словам, перспективными для Украины являются сельское хозяйство, пищевая промышленность, машиностроение, авиа- и судостроение. Кроме того, Украина имеет значительный потенциал развития IT-технологий. Замминистра назвал одним из приоритетов правительства развитие инфраструктуры, в первую очередь это касается агропромышленного комплекса, в частности логистики и экспорта сельскохозяйственной продукции, строительства дорог и транспортных коммуникаций, включая портовое хозяйство. Также Максюта напомнил, что правительство работает над сокращением потребления газа и поиском альтернативных источников его поставок в Украину, включая производство альтернативного топлива, строительство LNG-терминала, мероприятия по энергоэффективности, и созданием соответствующих условий для привлечения инвесторов в эти сферы.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» с апреля отменил все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года. Новое правительство во главе с Арсением Яценюком объявило курс на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения, в частности на газ, электричество и централизованное теплоснабжение.