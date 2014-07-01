Участники первых электронных торгов конфискатом могут купить трактор, дом или телефон

Государственная исполнительная служба сегодня, 1 июля, запустила первые электронные торги арестованным имуществом, в ходе которых зарегистрированные участники могут купить жилой дом, квартиру, машину, трактор или телефон.

Как указано на сайте системы, сегодня проходят торги по 59 лотам из четырех регионов – Винницкая, Днепропетровская, Львовская области и город Киев, которые были зарегистрированы два месяца назад, 1 мая. В частности, в систему внесено 9 лотов из Винницкой области, 17 – из Днепропетровской, 29 – из Львовской области и 4 - из Киева. Среди них 21 транспортное средство, в том числе трактор за 7,4 тыс. грн, зерноуборочный комбайн за 305,9 тыс. грн. Также в системе зарегистрировано 9 квартир и жилых домов, например трехкомнатная квартира во Львовской области за 227 тыс. грн или дом в Винницкой области за 295,4 тыс. грн. Кроме того, можно купить помещение общественного туалета за 82 тыс. грн, телевизор за 6 тыс. грн, резиновую лодку – за 655 грн, телефон – за 100, 200 или 300 грн, женскую одежду и мебель.

Вместе с тем, в системе указано, что торги более чем по 10 лотам не проходят, приостановлены или прекращены, в том числе из-за ошибок в описании лотов или постановления об окончании исполнительного производства.

На сегодняшний день любой желающий может зарегистрироваться в системе электронных торгов и принять участие в покупке 664 лотов, которые уже внесены в систему и торги по которым пройдут ровно через 2 месяца, после их регистрации на сайте.

В пресс-службе Государственной исполнительной службы УНИАН сообщили, что по состоянию на 30 июня в системе зарегистрировались 1200 человек и более 600 человек подали заявки на участие в торгах.

Как сообщал УНИАН, с 1 мая 2014 года Государственная исполнительная служба запустила систему электронных торгов арестованным имуществом в четырех регионах. Работа пилотного проекта рассчитана до 1 октября, однако глава службы не исключает, что проект может быть утвержден уже в сентябре. Полноценный запуск системы по всей Украине запланирован на 2015 год.

Менее месяца назад исполнительная служба предложила расширить перечень регионов, участвующих в пилотном проекте, с 4 до 10. Правительство поддержало данную инициативу.