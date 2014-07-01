Анонс на 2 июля

* Пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Заседание Кабинета министров Украины.

* Пикетирование Конфедерацией строителей офиса Министерства доходов и сборов. Участники: Толмачов Николай – вице президент КБУ, Чивурина Лариса – финансовый директор компании ТММ, Исаев Юрий – зам.директора по юридическим вопросам, Стокоз Игорь – помощник генерального директора, руководитель проектного офиса.

* Состоится пресс-встреча, посвященная вопросу создания Единого государственного демографического реестра. Во время пресс-встречи будут обсуждаться проблемные вопросы, в частности, на каком этапе находится создание Единого государственного демографического реестра; вызовы, которые могут возникнуть перед Украиной в связи с его созданием, и нужен ли для биопаспортов такой мощный и ценный банк информации и не создает ли ЕДДР больше угроз, чем преимуществ и удобств. Участники: представитель Уполномоченного по вопросам защиты персональных данных Маркиян Бем, председатель Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, автор законопроекта 4751, отменяющий ЕГДР, Валерий Пацкан, председатель правления Центра Гражданских Свобод Александра Матвийчук, заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук, а также представители Государственной миграционной службы Украины.

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