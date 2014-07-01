Путин заговорил о зоне свободной торговли между ЕС и будущим Евразийским союзом

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин сказал на совещании послов и постоянных представителей Российской Федерации.

«Продвигая евразийский интеграционный проект, мы ни в коем случае не отгораживаемся от остального мира, готовы к обсуждению перспектив создания зоны свободой торговли как с отдельными государствами, так и с региональными объединениями, в первую очередь, конечно, с Евросоюзом», - сказал Путин.

По его словам, Европа – естественный и важнейший торгово-экономический партнер России.

Президент РФ отметил, что Россия стремится к тому, чтобы появились новые возможности для расширения делового сотрудничества, чтобы открывались перспективы для взаимных инвестиций, снимались барьеры в торговли. «Для этого необходимо модернизировать договорно-правовую базу нашего сотрудничества, обеспечить стабильность и предсказуемость связей, прежде всего в такой стратегически важной сфере, как энергетика», - отметил он.

По словам Путина, от слаженного, основанного на взаимном учете интересов сотрудничества будет зависеть стабильность на всем евразийском пространстве, и, «в конечном счете, устойчивое развитие экономик стран ЕС и России».

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Как сообщал УНИАН, 29 мая 2014 г. в Астане президенты России Владимир Путин, Беларуси Александр Лукашенко и Казахстана Нурсултан Назарбаев подписали договор о Евразийском экономическом союзе.

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Предполагается, что Евразийский экономический союз начнет работу с 1 января 2015 года. До этого момента должна пройти ратификация документа в национальных парламентах.