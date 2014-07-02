ТОП-10 (2 июля)

Платежный баланс Украины в январе-мае сведен с дефицитом в $3,5 млрд

Доходы госбюджета выросли на 13 млрд гривень

Украина считает неприемлемыми ценовые предложения «Газпрома»

Украина в июне увеличила импорт газа из Венгрии в 5 раз

ЕС выделит Украине 3,8 млн евро на повышение безопасности продуктов питания

Шеремета лично опроверг слухи о своей отставке

Правительство проверит, на что тратят деньги для армии

Запад выделит 1,5 млрд евро на восстановление Донбасса - Геращенко

Украинские аграрии не будут отгружать зерно через порты Крыма

В Раде настаивают на упрощении госзакупок для армии

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Платежный баланс Украины в январе-мае сведен с дефицитом в $3,5 млрд

Сводный платежный баланс Украины в январе-мае 2014 года сведен с дефицитом в 3,496 млрд долл. США против профицита в 3,262 млрд долл. США годом ранее, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По оперативным данным НБУ, в мае 2014 года сальдо сводного платежного баланса, без учета показателей временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, впервые с начала года стало положительным и составило 1 млрд долл. благодаря внешнему финансированию правительства и низкому дефициту текущего счета.

В мае дефицит текущего счета сократился до 207 млн долл. (с учетом цены импорта газа из России для «Нафтогаза» с апреля 2014 года на уровне фактической цены за I квартал в 268,5 долл. за тыс. кубометров) вследствие снижения неэнергетического импорта товаров на 22,9% в результате девальвации нацвалюты и низкой экономической активности.

Экспорт товаров вырос на 1,7% в годовом измерении, до 5,2 млрд долл., в результате постепенного восстановления поставок металлургической продукции - на 8,3% из-за сезонного увеличения спроса на сталь в странах Ближнего Востока, продукции АПК - на 34,5% вследствие роста поставок зерновых. По другим товарным группам произошло сокращение экспорта, в том числе химической продукции - на 26,4%, машиностроения - на 14,6%.

Годовые темпы падения импорта товаров в мае снизились до 4,8% с 30% в апреле - до 5,4 млрд долл. из-за роста физических объемов поставок природного газа в 2,9 раза по сравнению с маем 2013 года. Одновременно неэнергетический импорт сократился на 22,9% вследствие снижения покупательной способности населения и низкого внутреннего спроса. Падение импорта произошло по всем основным группам, в том числе продукции машиностроения - на 31,8%, химической продукции - на 15%, продовольственных и промышленных товаров - на 25,8% и 24,8% соответственно.

Профицит финансового счета в 1,2 млрд долл. в мае обеспечен преимущественно привлечениями государственного сектора по ОВГЗ и получением кредитов от Всемирного банка и ЕС.

В мае впервые с начала года чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину был положительным и составил 7 млн долл. вследствие сокращения объемов оттока акционерного капитала.

Прирост наличной валюты вне банков снизился до 78 млн долл. вследствие снижения девальвационных ожиданий.

Получение кредита МВФ в 3,2 млрд долл. и формирование профицита сводного баланса в 1,0 млрд долл. позволили не только провести очередные плановые погашения кредита МВФ на 365 млн долл., но и нарастить объем резервных активов. По состоянию на 1 июня объем международных резервов вырос до 17,9 млрд долл., что обеспечивает финансирование импорта будущих периодов на 2,5 месяца.

Как сообщал УНИАН, сводный платежный баланс Украины в январе-апреле 2014 годасведен с дефицитом в 4,508 млрд долл. США против профицита в 2,748 млрд долл. США годом ранее, в апреле 2014 года дефицит сводного платежного баланса составил 232 млн долл.

Сводный платежный баланс Украины в 2013 году сведен с профицитом в 2,021 млрд долл., в то время как за 2012 год платежный баланс был сведен с дефицитом 4,175 млрд долл.

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Доходы госбюджета выросли на 13 млрд гривень

В общий и специальный фонды государственного бюджета Украины за январь-июнь 2014 года, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 175,8 млрд грн, что на 8,1%, или на 13,1 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Госказначейства.

Согласно оперативным данным Госказначейства, в январе-июне 2014 года в общий фонд госбюджета поступило 152,9 млрд грн (97,1% суммы, предусмотренной бюджетной росписью на указанный период), что на 7,4 млрд грн, или на 10,5%, превышает показатель января-июня 2013 года. В специальный фонд госбюджета за отчетный период поступило 22,9 млрд грн, что выше прошлогоднего показателя на 2,6 млрд грн, или на 12,8%.

Также сообщается, что в январе-июне т.г. возмещено 20,4 млрд грн НДС, что на 7,1 млрд грн, или на 25,8%, меньше соответствующего показателя за январь-июнь 2013 года.

Как сообщал УНИАН, за январь-май 2014 года в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 150,5 млрд грн, что на 11,2%, или на 15,1 млрд грн,больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Верховная Рада 27 марта приняла закон о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", предполагающий сокращение доходной части бюджета на 2014 год на 24,7 млрд грн и сокращение расходов на 23,8 млрд грн при дефиците бюджета в объеме 68,5 млрд грн.

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Украина считает неприемлемыми ценовые предложения «Газпрома»

Украина продолжает считать неприемлемыми предложения «Газпрома» о предоставлении 100 долл. скидки на газ, так как это позволит Кремлю использовать энергопоставки в качестве постоянно действующего политического рычага.

Об этом говорится в официальном комментарии министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана, распространенном пресс-службой ведомства.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан прокомментировал слова министра энергетики Российской Федерации Александра Новака относительно отсутствия намерений российской стороны изменять свое предложение и условия, при которых поставки газа в Украину возобновятся.

«Сам механизм, которым российская сторона предлагает установить эту цену - в одностороннем порядке, путем принятия правительственного решения - также неприемлем. Это попытка оставить вопрос поставок газа в Украину в качестве постоянно действующего политического рычага», - цитирует пресс-служба слова Продана.

«Украинская сторона также не может назвать это предложение ни конструктивным, ни даже добросовестным. Это предложение содержит цену в 385 долл. США за 1000 куб. м газа, которую не только украинская сторона, но и представители Еврокомиссии признают нерыночной и завышенной», - подчеркивается в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что российская сторона не сделала в переговорах «ни одного шага навстречу», отойдя на последних раундах даже от договоренностей, которые были достигнуты в ходе переговоров раньше.

В министерстве напомнили, что «Нафтогаз Украины», осуществив платеж в сумме 786,4 млн долл., полностью рассчитался за газ, поставленный в первом квартале текущего года.

«Не словами, а действиями подтвердил свой настрой на конструктивное решение проблемы», - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, 1 июля 2014 года министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия не собирается пересматривать свои предложения Украине по газу, они достаточно комфортны.

Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала июня, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем, и, как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

16 июня в 10 часов утра «Газпром», как и обещал, сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того,Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.

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Украина в июне увеличила импорт газа из Венгрии в 5 раз

Украина в июне 2014 года увеличила импорт природного газа из Венгрии по сравнению с предыдущим месяцем в 5 раз – до 210,7 млн куб. м с 43,4 млн куб. м.

Об этом свидетельствуют данные оператора венгерской газотранспортной системы FGSZ Ltd.

Согласно данным FGSZ Ltd, среднесуточный импорт газа из Венгрии в июне составил около 7 млн куб. метров.

В то же время, данный объем уже на протяжении двух месяцев не достигает максимальной технической возможности в 16 млн кубометров природного газа в сутки.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина в июне текущего года импортировала через Польшу по контракту с немецкой компанией RWE Supply&Trading около 104 млн кубометров газа после 117 млн кубометров месяцем ранее.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

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ЕС выделит Украине 3,8 млн евро на повышение безопасности продуктов питания

Европейский Союз предоставит Украине 3,8 млн евро для модернизации системы контроля безопасности продуктов питания, сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Согласно сообщению, реализация указанного проекта поможет гармонизировать украинское законодательство в этой сфере с законодательством ЕС, а также создать такой правовой климат, который будет способствовать производству безопасных продуктов питания и кормов.

Проект рассчитан на 33 месяца. Его внедрением в Украине будет заниматься консорциум во главе с датской компанией Grontmij A/S, а также Государственная ветеринарная служба Литвы. С украинской стороны в программе примут участие ряд государственных органов, в частности, Госветфитослужба, Министерство аграрной политики и продовольствия, Министерство здравоохранения и другие.

Как сообщал УНИАН, 27 июня Украина подписала экономическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС. Однако уже с 23 апреля Европейский Союз в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС. Преференциальный режим торговли предусматривает снижение ставок таможенных пошлин для украинских товаров, а также установку квот на такие поставки, что позволит отечественным экспортерам увеличить поставки на рынки ЕС.

Тем не менее, на данный момент право экспортировать свою продукцию в ЕС имеют 4 украинские птицефабрики, а также ряд производителей казеина, рыбы и меда, что обусловлено несоответствием украинского законодательства в сфере безопасности продуктов питания европейскому, а также отсутствием необходимой сертификации у украинских предприятий.

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Шеремета лично опроверг слухи о своей отставке

Министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета опроверг информацию о своей отставке.

Об этом он сообщил журналистам накануне заседания правительства в среду.

Отвечая на вопрос о том, подавал ли он прошение об увольнении, Шеремета ответил: «Нет».

Ранее пресс-служба Минэкономразвития также опровергла информацию об отставке Павла Шереметы с поста министра.

Как сообщал УНИАН, ранее от источника в правительстве стало известно о возможной отставке Шереметы и назначении на эту должность министра экономики 2007-2010 гг. Богдана Данилишина.

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Правительство проверит, на что тратят деньги для армии

Кабинет министров Украины намерен в ближайшее время направить в зону проведения антитеррористической операции специальную комиссию в составе сотрудников Министерства обороны, Министерства социальной политики, Министерства здравоохранения и Государственной финансовой инспекции для того, чтобы на месте оценить эффективность использования многомиллиардных бюджетных ассигнований, выделенных на финансирование армии.

Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

«Я принял решение отправить в зону антитеррористической операции специальную комиссию в составе Министерства обороны Украины, Министерства социальной политики, Министерства здравоохранения и Государственной финансовой инспекции с целью, чтобы там непосредственно на месте мне в телефонном режиме доложить как используются миллиардные средства, которые выделяет правительство Украины на национальную безопасность и оборону», - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что отчет о проделанной работе нужно подать в течение трех дней.

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Запад выделит 1,5 млрд евро на восстановление Донбасса - Геращенко

Западные партнеры выделят 1,5 млрд евро на восстановление инфраструктуры на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганский областях, народный депутат Ирина Геращенко сказала на заседании круглого стола в Киеве.

"Уже есть договоренность с нашими западными партнерами относительно того, что готовят 1,5 млрд евро привлечь на инфраструктурные проекты по созданию новых рабочих мест, восстановление жилья в этих регионах, - это огромная работа, в том числе и дипломатическая", - сказала Геращенко.

Она выразила надежду, что после нынешней плановой ротации послов Украины украинская внешняя политика станет более информационно понятной.

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Украинские аграрии не будут отгружать зерно через порты Крыма

Украинские аграрии не будут отгружать зерно нового урожая через порты аннексированного Российской Федерацией Крыма, перенаправив его в порты материковой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка.

«Украина не будет отгружать зерно через порты на территории Крыма. Все украинское зерно будет отгружаться через порты на материковой части Украины», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 16 марта в АР Крым с массовыми фальсификациями прошел нелегитимный "референдум" о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, которому предшествовала почти трехнедельная оккупация Крыма российскими военными. 18 марта в Кремле было подписано соглашение о принятии АР Крым и Севастополя в состав России.

Украинские аграрии, по предварительным данным, в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 г. - июнь 2014 г.) поставили на внешние рынки 32,4 млн тонн зерновых, что на 42,1% больше, чем в предыдущем сезоне.

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В Раде настаивают на упрощении госзакупок для армии

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам проверки использования средств на армию будет настаивать на рассмотрении и одобрении на этой неделе законопроекта об упрощении госзакупок для оперативного обеспечения деятельности Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Об этом УНИАН сообщили в Секретариате ВСК со ссылкой на слова главы комиссии Ирины Геращенко.

"На принятии на этой неделе законопроекта “О внесении изменений в статью 2 Закона Украины “Об осуществлении государственных закупок”, который будет способствовать оперативному обеспечению Вооруженных сил необходимыми продуктами питания, лекарственными средствами и военного оснащения на период военных действий, антитеррористических операций и чрезвычайного положения будет настаивать Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам проверки использования средств, перечисленных гражданами Украины в поддержку Вооруженных Сил Украины, и расходов Государственного бюджета Украины, направленных на потребности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований", - отметила на заседании комиссии Геращенко.

По ее словам, отмеченный законопроект члены ВСК подадут вместе с народным депутатом, председателем подкомитета по вопросам военной безопасности и обороны Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Александром Кузьмуком.

В ВСК объяснили, что законопроект направлен на упрощение закупок для Министерства обороны Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины во время особого периода, введения чрезвычайного положения и в период проведения антитеррористической операции.

Для обеспечения открытости и прозрачности осуществления процедуры таких закупок проектом закона предусмотрено обязательное обнародование на веб-портале Уполномоченного органа отчета о заключении договора о закупке товаров, работ и услуг на средства предприятий и информации об изменении его существенных условий, не позднее, чем через 15 дней со дня заключения договора о закупке или внесения изменений в него, кроме услуг по ремонту вооружения и военной техники.

Члены ВСК также отметили, что благодаря активной позиции комиссии правительством была, наконец, назначена проверка в зоне АТО относительно прозрачности и целесообразности закупок в армии. Также, наконец, Кабинет министров принял постановление о порядке использования средств, собранных в поддержку армии гражданами.

На заседании ВСК принято решение, что в очередном заседании Кабинета министров Украины должен принять участие член ВСК Алексей Кайда с целью информирования правительства о деятельности Комиссии, а также о проблематике, которая существует сегодня в вопросе закупок для обеспечения функционирования Вооруженных Сил.

УНИАН