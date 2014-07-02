Госпредпринимательство могут заменить на Государственную регуляторную службу

Государственная служба по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства может быть ликвидирована, а полномочия ведомства переданы новосозданной Государственной регуляторной службе.

Как сообщила пресс-служба Госпредпринимательства, в службу направлен для согласования в однодневный срок проект постановления Кабинета министров, которым предусмотрена ликвидация Госпредпринимательства.

По данным ведомства, проект разработан Министерством экономического развития и торговли и в нем предлагается создать Государственную регуляторную службу вместо Госпредпринимательства. Кроме того, функции развития малого и среднего предпринимательства будут напрямую переданы Минэкономразвития.

В Госпредпринимательстве считают, что в случае ликвидации службы, ее функции будут разделены между различными органами, что приведет к «искусственному разрушению уже отработанного механизма внедрения государственной политики в сфере развития и поддержки предпринимательства».

Госпредпринимательства предлагает общественности, предпринимателям и экспертам высказать свои замечания и предложения по проекту постановления Кабмина «О Государственной регуляторной службе».

Как сообщал УНИАН, после смены власти в Украине правительство выступало с инициативой ликвидации Госпредпринимательства, однако окончательное решение еще не было принято.