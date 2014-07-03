Анонс на 3 июля

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады.

* Пресс-конференция на тему: "Роль возобновляемой энергетики в обеспечении энергетической безопасности Украины". Участники: президент Ассоциации возобновляемой энергетики Украины (АПЕУ) Виталий Давий, исполнительный директор группы компаний "ТЕКТ" Роман Гриб, генеральный директор компании "Украинские системы "Солар" Сергей Новацкий.

* Международный экономический форум "Украина и Мир. Новый диалог" Организатор – ГП "Держзовнишинформ". К участию приглашены представители Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства иностранных дел Украины, Министерства доходов и сборов Украины, украинских компаний, иностранных посольств

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция, во время которой Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) проведет презентацию портала о финансовой грамотности. В презентации примут участие: председатель Совета НАБУ Роман Шпек; и.о.исполнительного директора НАБУ Елена Коробкова; заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик; проректор Университета банковского дела НБУ Анжела Кузнецова. На пресс-конференции будут представлены результаты опроса компании GfK, которые она сделала для НАБУ с целью изучения динамики уровня финансовой грамотности украинцев.

* "Круглый стол" на тему "Новые тарифы на тепло в Украине: что готовит нам правительство?". Участники: вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины В.Гройсман, министр энергетики и угольной промышленности Украины Ю.Продан, член Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере коммунальных услуг В.Кальченко, генеральный директор Центра исследований энергетики (EIRCenter) А.Харченко, председатель наблюдательного совета ПАО "Киевэнерго" И.Плачков, генеральный директор ООО "Евро-реконструкция" Ю.Сандлер, директор Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины О.Устенко, а также представители ЕБРР и МВФ.

* Пресс-конференция на тему: «Курортный сезон без Крыма: где отдыхают украинцы». В работе примет участие президент Ассоциации лидеров туристического бизнеса Украины Александр Новиковский.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Обращение участников рынка органической продукции к Правительству Украины с требованием защитить права потребителей и поддержать национального производителя». Производство органической продукции является мировым трендом современного общества. В эффективном развитии этого сектора экономики заинтересованы сегодня и производители, и потребители, и государство. Наиболее ощутимой преградой формирования высокопроизводительного отечественного рынка органической продукции остается отсутствие необходимой сектору нормативно-правовой базы. Реализация ЗУ «О производстве и обороте органической сельскохозяйственной продукции и сырья» на сегодняшний день требует значительных корректировок и дополнений. Существующая система госрегулирования нарушает права потребителей, сокращая возможности национальных производителей, что не позволяет сектору органической продукции раскрывать полный производственный потенциал. Участники пресс-конференции: эксперты Ассоциации «Укринтерстандарт» и представители компаний – производителей органической продукции предоставят анализ существующего законодательства Украины, а также свои предложения рекомендации по повышению эффективности процессов маркировки продукции, политики стандартизации и сертификации продукции.

* Круглий стіл на тему: «Спроможність уряду та громадянського суспільства провести успішні реформи і виконати Угоду про Асоціацію”.

Учасники Володимир Гройсман, віце-прем`єр міністр, Павло Шеремета, міністр економічного розвитку та торгівлі України, Валерій Чалий, заступник голови адміністрації президента, Остап Семерак, міністр Кабінету міністрів.

* Состоится заседание Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации.

*15-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Информационная безопасность государства. Руководство концерна РРТ проводит репрессии и запугивание трудового коллектива?». Речь пойдет о том, как руководство концерна РРТ проводит репрессии в отношении тех, кто предоставляет документальные свидетельства о преступных действиях, направленных в поддержку сепаратизма и терроризма в Донецкой и Луганской областях. Участники: народный депутат Украины Сергей Каплин, директор департамента по работе с органами государственной власти Концерна РРТ Марина Помазанова, начальник сектора связей с общественностью и СМИ Концерна РРТ Павел Белоножко, заместитель главного бухгалтера Концерна РРТ Татьяна Сахненко, начальник отдела расчетов Концерна РРТ Виктория Тимошина, председатель Украинского студенческого союза Станислав Куценко (ул.Крещатик, 4, конференц-зал).

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