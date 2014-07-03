Порошенко просят разобраться с ситуацией вокруг МА "Борисполь" и кадровыми решениями Мининфраструктуры

«Ассоциация защиты прав граждан Украины» и «Украинская Националистическая Самооборона» обратились к президенту Украины Петру Порошенко с требованием взять под контроль кадровые решения Министерства инфраструктуры и отстранить от руководящих должностей в международном аэропорту «Борисполь» чиновников, запятнавших репутацию во времена прежней власти. Об этом говорится в соответствующем письменном обращении общественных активистов.

«Считаем абсолютно неприемлемой позицию Министерства инфраструктуры относительно ключевого предприятия в отрасли авиаперевозок. Выступаем категорически против косметической властной рокировки, в результате которой коррумпированные руководители госпредприятия МА «Борисполь» времен Януковича продолжают управлять аэропортом», - отмечают активисты.

В частности, в письме говорится о генеральном директоре «Борисполя» - Сергее Гомболевском, который занимал должность заместителя генерального директора. А бывший гендиректор Алексей Кочанов ныне возглавил одну из структур, которая контролирует деятельность ведущих служб аэропорта.

Общественные активисты возмущены и возвращением на ключевую должность Бориса Шахсуварова, человека с двойным гражданством, который в 2011 году уже был отстранен от работы в аэропорту из-за подозрения в хищении государственных средств в особо крупных размерах.

Напомним, ранее нардеп Сергей Мищенко неоднократно подчеркивал в СМИ относительно двойного гражданства Бориса Шахсуварова, который на то время занимал руководящую должность в «Борисполе».

Также в письме говорится о скандале вокруг «Украэроруха» и незаконного смещения с должности генерального директора предприятия.

«Дестабилизация работы госпредприятия «Украэрорух» может негативно повлиять на безопасность авиационных перевозок», - отмечают общественные деятели.