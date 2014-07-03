ТОП-10 (3 июля)

Украина прекратила экспорт угля в Россию - СМИ

Беларусь в угоду РФ решила пустить свои поезда в Краснодарский край в обход Украины

Еврокомиссия опровергает заявления Медведева об отборе Украиной газа из хранилищ

Россия дала команду крымским предприятиям не выплачивать долги перед Украиной

Евросоюз уверен в законности газового реверса в Украину

Рада не разрешила Яценюку ввести чрезвычайное положение в ТЭК

Депутаты не поддержали реформу «Нафтогаза»

ВР поддержала в первом чтении законопроект о переводе валютных кредитов в гривню

"Нафтогаз" выкупил мощности словацкого газопровода для реверса газа

Минфин привлек в госбюджет 139 млн гривень

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Украина прекратила экспорт угля в Россию - СМИ

Новочеркасская ГРЭС заявила о проведении конкурса на нового поставщика угля. Причина в нежелании украинского холдинга ДТЭК Рината Ахметова продлевать контракт на поставку угля (антрацитовый штыб, считается отходом угледобычи). Об этом «Известиям» рассказали в подконтрольной «Газпрому» компании ОГК-2, которая управляет Новочеркасской ГРЭС наряду с 10 другими российскими электростанциями. Прекращение этих поставок означает фактическую остановку украинского экспорта угля в Россию. Расположенная в Ростовской области Новочеркасская ГРЭС — единственная электростанция в России, закупавшая украинский уголь, а компаниям других отраслей, например, металлургической, украинский коксующийся уголь не поставляется.

Контракт между ОГК-2 и ДТЭК истек в апреле 2014 года, говорит Дмитрий Филатов, пресс-секретарь ОГК-2. По его словам, объем поставок на Новочеркасскую ГРЭС (обеспечивает энергией промышленную, юго-западную часть Ростовской области) в прошлом году с украинской стороны составил чуть более 400 тыс. т. В этом году поставок угля с Украины не будет точно, отметил он.

По словам доцента Московского государственного горного университета Льва Кузяева, Новочеркасская ГРЭС потребила в 2013 году порядка 3 млн т угля, из них украинский уголь — около 15%. Эти поставки на сумму порядка $20 млн составляют весь украинский угольный экспорт в Россию. Всего в России из угля производится не более пятой части всей электроэнергии.

Коксующийся уголь Украина традиционно экспортирует в Европу (за 2013 год ДТЭК было вывезено 4,7 млн т; основные покупатели — Болгария, Турция, страны Юго-Восточной Азии). По словам представителя ОГК-2 Дмитрия Филатова, в связи с отменой поставок угля с Украины Новочеркасская ГРЭС может перейти на высококалорийный уголь, если цена на него будет приемлемой. Победителя конкурса ОГК-2 определит в середине июля: Филатов признал, что предпочтения будут отдавать ростовским компаниям.

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Беларусь в угоду РФ решила пустить свои поезда в Краснодарский край в обход Украины

Белорусская железная дорога (БЖД) переоформляет билеты на поезда, следующие в Краснодарский край — в Адлер, Анапу и Минеральные воды — в связи с изменением маршрута: теперь поезда будут ходить в объезд Украины, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение БЖД.

На прошлой неделе БЖД и РЖД согласовали новый маршрут движения поездов, следующих по этим маршрутам, в связи с обострением ситуации в юго-восточных регионах Украины, по территории которых пролегал маршрут этих поездов.

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Еврокомиссия опровергает заявления Медведева об отборе Украиной газа из хранилищ

В Европейской комиссии не подтверждают высказывания российского премьера Дмитрия Медведева о том, что Украина отбирает газ из подземных хранилищ, который предназначен для ЕС, и констатируют, что поставки российского газа в ЕС через Украину происходит в нормальном режиме. "Российский газ через территорию Украины в ЕС поставляется нормально. Мы находимся в контакте с заинтересованными сторонами. В этот момент мы ожидаем, что Украина будет уважать свои обязательства, в чем она нас заверила. У нас нет информации, которая бы этому противоречила ", - сказала в четверг в Брюсселе на брифинге представитель европейского комиссара по энергетическим вопросам Гюнтера Эттингера Сабин Бергер.

Кроме того, она напомнила, что энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан выступил с инициативой направить для проверки потока газа европейских экспертов. Бергер также напомнила позицию Европейской комиссии, согласно которой неприемлемы угрозы российской стороны в адрес европейских компаний, которые продают газ Украине. "Такие угрозы неприемлемы. Компании ЕС могут свободно распоряжаться газом, который они закупили ", - подчеркнула представитель ЕК. Как сообщалось, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обвинил Украину в отборе европейского газа из ПХГ и предрек ей газовый кризис. "Украина за газ не платит. Задолженность огромная. Берут газ из подземных хранилищ. К осени будет полноценный газовый кризис", - написал он на своей странице в Facebook.

16 июня в 10 часов утра «Газпром» перевел Украину на предоплату, сократив до нуля поставки газа для Украины и оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. «Нафтогаз Украины» выполняет свои обязательства по транзиту газа в полном объеме, но не исключает подачи иска в арбитражный суд Стокгольма с целью пересмотра действующего контракта с «Газпромом» по транзиту газа. По словам министра энергетики России Александра Новака, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" для гарантии безопасных поставок газа клиентам российского "Газпрома" в государствах Европейского Союза должна закачать в подземные хранилища к началу зимнего сезона 12 млрд кубометров газа стоимостью 4-5 млрд долл.

Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

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Россия дала команду крымским предприятиям не выплачивать долги перед Украиной

Министерство финансов и Министерство труда и социальной защиты оккупированного Крыма выступили с предложением простить обанкротившимся предприятиям полуострова их налоговые обязательства и долги по страховым взносам в Пенсионный фонд Украины. Об этом сегодня на совещании с представителями Федерации независимых профсоюзов аннексированного Крыма сообщила нелегитимный министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, передают "Новости Крыма".

По данным министра, в настоящий момент задолженность по заработной плате сохраняется на 122 крымских предприятиях, 37 из которых – предприятия-банкроты. «К сожалению, на протяжении последнего месяца сумма задолженности по ним продолжает наращиваться и составляет 110 млн рублей», – проинформировала министр.

По данному вопросу проведено совещание, на котором был предложен ряд мер, позволяющих погасить задолженность предприятий по заработной плате. «По тем предприятиям, которые имеют задолженность по страховым взносам в Пенсионный фонд Украины и налоговые обязательства перед Украиной, предлагается оставить эти обязательства перед Украиной. Так мы сможем дать возможность предприятиям начать новую жизнь без этих обязательств. Для них это будет новый виток. Они смогут выйти из состояния банкротства и возобновить свою хозяйственную деятельность», – подчеркнула Романовская.

Также планируется провести инвентаризацию предприятий-банкротов, у которых осталась собственность, а средства на погашение задолженности по зарплате сотрудникам тех предприятий, у которых собственности не осталось, должно изыскать Министерство финансов оккупированного Крыма.

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Евросоюз уверен в законности газового реверса в Украину

Такое мнение высказала пресс-секретарь еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера Сабина Бергер, сообщает ИТАР-ТАСС. При этом она сообщила, что Еврокомиссия готова в случае необходимости направить на объекты украинской газотранспортной системы своих наблюдателей, которые проконтролируют выполнение Киевом обязательств по транзиту природного газа.

О сомнительных правовых основаниях реверса российского газа в Украину ранее неоднократно заявлял "Газпром". На прошлой неделе газовая монополия даже пригрозила ограничить поставки тем европейским клиентам, которые помогут Киеву получить российское топливо в рамках реверсных схем.

Во вторник эту позицию поддержал президент России Владимир Путин. Выступая на совещании послов, глава государства напомнил, что с 16 июня Украина переведена на режим предоплаты за газ, то есть будет получать столько топлива, за сколько заплатит. "Сегодня поскольку не платят, ничего и не получают", - констатировал Путин. "Получают по так называемому реверсу. Мы знаем, что это за реверс. Это искусственный реверс, никакого реверса нет", - подчеркнул Путин. "Ну как можно по одной и той же трубе в одну сторону газ подавать и в обратную? Не надо быть специалистом в газовой области, чтобы понять, что это нереальное дело", - считает президент РФ.

"Ну, там нахимичили кое-чего с некоторыми своими партнерами - наш газ, по сути, получают и платят кому-то из западных партнеров в Европе, который недополучают эти объемы", - пояснил глава государства. "Мы все видим, но не предпринимаем никаких действий на сегодняшний день только для того, чтобы не усугублять ситуацию", - подчеркнул Путин. Между тем в среду словацкий газопроводный оператор Eustream сообщил, что получил ряд обязывающих заявок от потенциальных продавцов газа, желающих поставлять топливо для Украины через страны Евросоюза. "Eustream оценивает период переговоров как успешный. Их результат подтверждает интерес рынка к газопроводу Вожаны-Ужгород в направлении Украины", - цитировал Reuters заявление оператора.

Словакия и Украина в конце апреля подписали соглашения, позволяющее Братиславе поставлять газ Киеву. Первые поставки через Eustream могут начаться в сентябре.

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Рада не разрешила Яценюку ввести чрезвычайное положение в ТЭК

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина зимой останется без газа, если коалиция не будет поддерживать правительственные законопроекты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании в парламенте после того, как депутаты не поддержала проект закона “Об особом периоде в топливно-энергетическом комплексе” (регистрационный №4117а).

Заи принятие данного законопроекта проголосовали лишь 142 депутата (при необходимых 226 — УНИАН) из 299, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов, “Свобода”, КПУ, а из группы “За мир и стабильность” проголосовал лишь 1 народный депутат.

Обращаясь к депутатам по коалиции Яценюк отметил: “Будете сидеть зимой без газа, если не будете поддерживать правительственные законопроекты”.

После этого Турчинов опять поставил на голосование правительственный законопроект, но за документ проголосовал лишь 181 депутат.

Также ВР не поддержала два альтернативных законопроекта по этому вопросу.

Как отмечается в объяснительной записке к законопроекту №4117-А, его разработка вызвана необходимостью четкого определения оснований введения особого периода в топливно-энергетическом комплексе, установление правовых и организационных принципов функционирования ТЭК в особый период.

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Депутаты не поддержали реформу «Нафтогаза»

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы управления Единой газотранспортной системой Украины», внесенный Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали всего 170 (при необходимых 226 — УНИАН) из 329 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предлагалось внести изменения в законы «О трубопроводном транспорте», «О нефти и газе», «Об аренде государственного и коммунального имущества», «О принципах функционирования рынка природного газа», которые направлены на реформирование Единой газотранспортной системы в соответствии с взятыми Украиной обязательствами согласно Договору об учреждении Энергетического Содружества, в частности относительно требований Директивы 2009/73/ЕС Европейского парламента и Совета относительно общих правил для внутреннего рынка природного газа, и Регламента 715/2009 Европейского парламента и Совета об условиях доступа к сетям передачи природного газа.

По мнению субъекта права законодательной инициативы, принятие закона «позволит обеспечить реформирование Публичного акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», направленного на выполнение обязательств Украины, взятых согласно Протоколу о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического Содружества».

Комментируя отказ депутатов поддержать этот законопроект, председатель Верховной Рады Александр Турчинов отметил, что народные депутаты, не поддержав сегодня инициативу правительства относительно особого периода в ТЭК и относительно реформирования системы управления ГТС, зимой, когда к ним придут избиратели и спросят, почему нет газа и холодно в квартирах, будут объяснять, почему не поддержали предложение правительства для решения проблем в ТЭК.

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ВР поддержала в первом чтении законопроект о переводе валютных кредитов в гривню

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О реструктуризации кредитных обязательств из иностранной валюты в гривню» (№ 4185а-2).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 289 из 369 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект, внесенный народным депутатом Русланом Князевичем, предусматривает, что реструктуризации подлежат обязательства по кредиту в иностранной валюте, которые отвечают совокупности таких признаков: кредит был получен потребителем в понимании Закона "О защите прав потребителей"; кредит был получен на приобретение жилой недвижимости или имущественных прав на жилую недвижимость для собственного проживания, которое является единственным жильем физического лица и/или его семьи, и обеспечен этой недвижимостью или этими имущественными правами; общая сумма неуплаченных обязательств по кредиту не превышает 1 млн грн по официальному курсу гривни к иностранным валютам по состоянию на 1 января 2014 года; отсутствие задолженности по кредиту по состоянию на эту дату или ее погашение до момента реструктуризации.

Реструктуризация обязательств по кредиту проводится путем внесения изменений в договор, которые предусматривают перечисление неуплаченных обязательств по кредиту в гривню по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленным на дату проведения реструктуризации. Плата за пользование кредитом после перечисления устанавливается до конца действия договора с изменениями в размере фиксированной процентной ставки, которая действовала по кредиту до момента реструктуризации.

Размер ежемесячного платежа по реструктуризированным обязательствам не может превышать размера месячного платежа по такому кредиту до его реструктуризации, перечисленному в гривню по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленным по состоянию на 1 января 2014 года; часть обязательств заемщика, которая определяется как разница между суммой обязательств по кредиту на дату реструктуризации, перечисленному в гривню по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленному на дату проведения реструктуризации, и суммой этих обязательств, перечисленной в гривню по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленному на 1 января, подлежит уплате заемщиком последними платежами по графику платежей по кредиту.

Такие обязательства заемщика банк может простить на условиях и в порядке, определенных в договоре с изменениями.

Законопроектом также предусматривается погашение обязательств по кредиту в иностранной валюте, обеспеченному ипотекой за счет передачи заемщиком предмета ипотеки ипотекодержателю (банку). Такая передача является основанием для прекращения обязательств по кредиту, в том числе, если стоимость предмета ипотеки является недостаточной для полного удовлетворения обязательств.

Председатель Верховной Рады Александр Турчинов призвал народных депутатов поддержать именно этот законопроект.

Он сказал: “Учитывая катастрофическую ситуацию в экономике в связи с продолжением боевых действий, в связи с продолжением энергетической блокады нашей страны любой проект, не сбалансированный с НБУ и Минфином, будет заветирован”.

По словам Турчинова, таким законопроектом является законопроект Князевича.

Как сообщал УНИАН, на рассмотрении в ВР были еще три законопроекта, авторами которых являются народные депутаты Алексей Кайда, Николай Рудьковский (их законопроекты не были поддержаны), а также Михаил Опанасенко, законопроект которого не голосовался, потому что перед этим был поддержан законопроект Князевича.

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"Нафтогаз" выкупил мощности словацкого газопровода для реверса газа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выкупила большую часть выходных транспортных мощностей на газопроводе «Вояны-Ужгород» у словацкого оператора газотранспортной системы (ГТС) Eustream для импорта природного газа из ЕС.

«Большая часть транзитных мощностей нового газопровода выкуплена компанией до 2019 года. В конкурсе принимали участие несколько десятков компаний», - говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, поставки газа в Украину по словацкому направлению должны начаться уже в сентябре 2014 года.

«Ожидается, что объем поставок составит около 27 млн куб. м газа в сутки», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным «Нафтогаза», поставками природного газа в Украину по словацкому маршруту заинтересовались около двух десятков европейских компаний, среди которых и крупнейшие в ЕС газовые трейдеры.

В то же время, оператор ГТС Словакии – компания Eustream сообщила об успешном завершении процедуры Open Season, в ходе которой принимались заявки на использование линии «Вояны-Ужгород».

Справка УНИАН. Украина, пытающаяся избежать топливной зависимости от России, на протяжении последних двух лет не могла договориться со Словакией о поставках газа с ее территории. По мнению украинской стороны, главной причиной торможения переговорного процесса является российский газовый монополист - «Газпром», так как он контролирует через свою «дочку» «Газпром экспорт» газоизмерительный пункт на границе Украина-Словакия в Капушанах. Украина пока не достигла договоренностей с «Газпромом» по ряду газовых вопросов, в том числе и в отношении Словакии.

«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа.

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Минфин привлек в госбюджет 139 млн гривень

Министерство финансов Украины в результате внепланового аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) сегодня, 3 июля, привлекло в госбюджет 139,022 млн грн, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в национальной валюте, в том числе 59,751 млн грн в результате размещения облигаций на 19 дней под 8% годовых по двум поданным заявкам, 38,863 млн грн - на 3 месяца под 12% по одной заявке, 40,408 млн грн - на 2 года под 16,76% по четырем заявкам.

Как сообщал УНИАН, Минфин провел в июле два ОВГЗ-аукциона и привлек в госбюджет 1,109 млрд грн. До конца месяца Минфин планирует провести еще четыре аукциона - 8, 15, 22 и 29 июля.

По оперативным данным Госказначейства на 1 июля, с начала года в госбюджет поступило 104,386 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 47,979 млрд грн, на обслуживание госдолга – 20,846 млрд грн.

По состоянию на 2 июля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 298,197 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 186,952 млрд грн, в собственности банков - 84,331 млрд грн, нерезидентов - 16,326 млрд грн.

Госбюджет Украины устанавливает предельный уровень госдолга по итогам 2014 года в размере 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.

УНИАН