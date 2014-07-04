Анонс на 4 июля

* Состоится открытие Проекта «Совершенствование системы контроля безопасности пищевых продуктов в Украине». Проект направлен на содействие производству безопасных пищевых продуктов и улучшение перспектив развития экспорта украинской продукции.

* Пленарное заседание Верховной Рады.

* Киевский городской председатель Виталий Кличко встретится с членами Американско-Украинского Делового Совета (USUBC) в рамках круглого стола «Киев - столица бизнеса и экономического развития Украины. Срочные шаги для решительных перемен». Участники мероприятия обсудят ряд необходимых реформ и шагов, необходимых для развития Киева как бизнес-столицы и центра экономического развития Украины. Встреча будет сопровождаться открытой дискуссией мэра с бизнесменами и международными инвесторами. Модератор встречи - президент Американо-Украинского Делового Совета (USUBC) Морган Вильямс.

* Состоится второй аукцион по продаже и реализации автомобилей Автопредприятия Секретариата Кабинета Министров Украины. На продажу выставлены 64 автомобиля, которые остались после первого аукциона, состоявшегося 6 июня этого года.

* Состоится брифинг председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины Сергея Рудыка по результатам совещания с представителями Минобороны, МВД, СБУ, Госпогранслужбы, Госспецсвязи, Управления государственной охраны о выделении земельных участков военнослужащим, которые защищают территориальную целостность и суверенитет страны в восточных и юго-восточных областях, участвующих в антитеррористических операциях и обеспечении правопорядка на государственной границе.

* Брифинг главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

* Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии министра экологии и природных ресурсов Украины. Брифинг для СМИ.

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