ТОП-10 (4 июля)

Рада приняла в первом чтении закон о введении чрезвычайного положения в энергетике

Депутаты сделали первый шаг к реформированию "Нафтогаза" и модернизации ГТС

Всемирный банк даст Украине кредит на $300 млн для соцпомощи населению

Депутаты ужесточили требования к банкам и расширили полномочия регуляторов

Глава "Нафтогаза": Украина может пережить зиму без российского газа

«Нафтогаз» предлагает установить единую цену на газ для ТКЭ с привязкой к импорту

Порошенко назначил нового гендиректора «Укроборонпрома»

Частных добытчиков обяжут одолжить газ государству

США обогнали Россию и Саудовскую Аравию по добыче нефти - СМИ

Россия запретила молочку семи украинских предприятий «Милкиленда»

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Рада приняла в первом чтении закон о введении чрезвычайного положения в энергетике

Верховная Рада приняла в первом чтении закон о введении чрезвычайного положения в энергетическом секторе Украины (“Об особом периоде в топливно-энергетическом комплексе”), при котором непосредственное руководство предприятиями трубопроводного транспорта и контроль над их деятельностью обеспечиваются Министерством обороны Украины, а правительство наделяется расширенными полномочиями.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 237 из 336 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом вносятся изменения в Закон “О мерах, направленных на обеспечение постоянного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса“. Ими предусмотрено, что расчетная дата - дата, на которую каждым из участников расчетов фиксируется сумма кредиторской и дебиторской задолженностей для погашения путем применения механизмов, определенных этим законом. Расчетной датой устанавливается 1 января 2013 года, а для казенных предприятий, в том числе тех, которые были казенными по состоянию на 1 января 2011 года, по обязательствам по оплате электрической энергии - 1 июля 2011 года.

Предусмотрено, что процедура погашения задолженности предприятиями топливно-энергетического комплекса действует до 1 января 2016 года.

Вносятся изменения в Закон «О теплоснабжении». В соответствии с ними, государственная политика в сфере теплоснабжения базируется на принципах, в частности, запрета на ограничение энергоснабжения объектов в сфере теплоснабжения в отопительный период ниже технологического минимума потребления природного газа, кроме особого периода. В случае неуплаты или внесения не в полном объеме платы за использованный природный газ и услуги по его транспортировке газоснабжающая организация имеет право ограничить потребление природного газа субъектов хозяйствования в сфере теплоснабжения, для которых тарифы установлены на экономически обоснованном уровне, до технологического минимума потребления.

Также предусмотрены изменения в Закон «О функционировании топливно-энергетического комплекса в особый период». Ими предусмотрено, что функционирование топливно-энергетического комплекса в особый период обеспечивается центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в топливно-энергетическом комплексе.

Порядок осуществления хозяйственной деятельности предприятиями, учреждениями и организациями топливно-энергетического комплекса в особый период устанавливается Кабмином и определяет:

особенности осуществления такой деятельности;

особенности функционирования централизованного диспетчерского (оперативно-технологического) управления объединенной энергетической системой Украины и единого диспетчерского (оперативно-технологического) управления Единой газотранспортной системой Украины;

перечень оснований, при которых возможно прекращение или ограничение энергообеспечения, газоснабжения потребителей;

организационно-предписывающие меры, которые осуществляются центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в топливно-энергетическом комплексе, в том числе относительно оперативного управления централизованным диспетчерским (оперативно-технологическим) управлением объединенной энергетической системой Украины и единым диспетчерским (оперативно-технологическим) управлением Единой газотранспортной системой Украины, контроль за балансом поступления и распределения топлива.

В случае наступления особого периода предприятия, учреждения и организации топливно-энергетического комплекса обязаны выполнять распоряжения центральных органов исполнительной власти, которые обеспечивают формирование и реализуют государственную политику в топливно-энергетическом комплексе, независимо от условий заключенных договоров.

Обеспечение технического прикрытия и восстановления объектов топливно-энергетического комплекса в особый период возлагается на центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в топливно-энергетическом комплексе.

Предлагаются изменения в Закон «О принципах функционирования рынка природного газа», которыми предусмотрено, что в случае наступления особого периода предприятия, учреждения и организации нефтегазовой отрасли обязаны действовать по Закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации», «О функционировании топливно-энергетического комплекса в особый период», «Об особом периоде в топливно-энергетическом комплексе», Положением о мобилизационной подготовке народного хозяйства Украины и нормативно-правовыми актами центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в нефтегазовой отрасли, которые регламентируют функционирование отрасли в условиях особого периода независимо от условий заключенных договоров.

В случае ограничения и/или прекращения поставок энергоносителей (энергообеспечения) на территорию Украины Кабмин может принять решение об обязательной продаже природного газа газодобывающими предприятиями, которые не подпадают под действие части первой статьи 10 этого закона, субъекту, уполномоченному Кабмином на формирование ресурса природного газа, для удовлетворения нужд населения и субъектов хозяйствования, которые производят тепловую энергию, в том числе блочных (модульных) котельных, установленных на крыше и пристроенных (исходя из объема природного газа, который используется для производства и предоставления населению услуг по отоплению и горячему водоснабжению, при условии ведения такими субъектами отдельного приборного и бухгалтерского учета тепла и горячей воды) по цене, установленной Кабмином.

Как сообщал УНИАН, 3 июля парламент не поддержал проект Закона “Об особом периоде в топливно-энергетическом комплексе”. За принятие законопроекта в первом чтении проголосовало всего 142 депутата. Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов, “Свобода”, КПУ, а из группы “За мир и стабильность” проголосовал только 1 народный депутат.

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Депутаты сделали первый шаг к реформированию "Нафтогаза" и модернизации ГТС

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины по реформированию системы управления Единой газотранспортной системой Украины” (регистрационный номер 4116а), внесенный Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 229 из 335 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов, КПУ и группа “За мир и стабильность”.

Данным законопроектом предлагается внести изменения в законы «О трубопроводном транспорте», «О нефти и газе», «Об аренде государственного и коммунального имущества», «О принципах функционирования рынка природного газа», которые направлены на реформирование Единой газотранспортной системы в соответствии с взятыми Украиной обязательствами согласно Договору об основании Энергетического Содружества, в частности относительно требований Директивы 2009/73/ЕС Европейского парламента и Совета относительно общих правил для внутреннего рынка природного газа, и Регламента 715/2009 Европейского парламента и Совета об условиях доступа к сетям передачи природного газа.

По мнению субъекта права законодательной инициативы, принятие закона «позволит обеспечить реформирование Публичного акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», направленное на выполнение обязательств Украины, взятых согласно Протоколу о присоединении Украины к Договору об основании Энергетического Содружества».

Напомним, вчера, 3 июля, парламент не поддержал законопроект о реформировании системы управления газотранспортной системой Украины.

За данное решение проголосовали только 170 (за необходимых 226 — УНИАН) из 329 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, в начале июня Кабинет министров принял решение о реорганизации «Нафтогаза Украины» и создании на его базе двух компаний - по транзиту и по хранению газа. Предлагается следующее решение: «Нафтогаз Украины» будет заниматься исключительно реализацией природного газа, а также создаются ПАО «Украинская газотранспортная система», которое в соответствии с европейским законодательством будет заниматься исключительно транспортировкой природного газа, и ПАО «Украинские газовые хранилища», которое будет заниматься хранением природного газа. Контроль за этими компаниями остается за государством.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций компании «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

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Всемирный банк даст Украине кредит на $300 млн для соцпомощи населению

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил кредит в размере 300 млн долл. на реализацию проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», сообщила УНИАН пресс-служба банка.

По информации банка, кредит будет предоставлен для расширения адресной программы социальной помощи с целью поддержки наиболее уязвимых и социально наименее защищенных групп населения. Проект охватывает все местные отделы социальной защиты, подчиненные Министерству социальной политики Украины. Ожидается, что количество лиц, которые получают государственную социальную помощь, вырастет почти вдвое - с 586 тыс. в 2013 до 1,1 млн в 2019 году.

Также мероприятия в рамках проекта направлены на удовлетворение потребностей детей-сирот и детей-сирот с ограниченными возможностями в четырех выбранных областях. Дети-сироты смогут получать целый ряд услуг социального обеспечения, разработка и внедрение которых предусмотрены проектом. Таким образом, около 35 тысяч детей с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет и 13 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, получат помощь при реализации этого проекта.

«Новый проект поможет повысить эффективность системы социальной поддержки малообеспеченных семей и системы социальных услуг в Украине. Поддержка бедных слоев населения имеет критическое значение, особенно в условиях, когда правительство Украины начинает проводить ряд важных реформ, которые предусматривают, в частности, повышение тарифов на оплату услуг по поставке газа и централизованного отопления. Мы не хотим, чтобы, например, повышение тарифов нанесло ущерб малообеспеченным», - приводятся в сообщении слова директора представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Чимяо Фана.

Также представитель Всемирного банка отметил, что банк приветствует решительные усилия страны по принятию необходимых мер по реформированию текущих программ социальной защиты, исходя из потребностей беднейших слоев населения.

Проект рассчитан на 6 лет и является частью общей помощи Украине, о которой группа Всемирного банка объявила в марте текущего года. Ожидается, что до конца 2014 года Украина получит от Всемирного банка до 3,5 млрд долл. финансовой помощи.

Как сообщал УНИАН, Украина в конце мая подписала кредитный договор со Всемирным банком по финансированию трех новых проектов общей стоимостью 1,48 млрд долл. в рамках общего объема финпомощи Украине, которая в текущем году может составить 3,5 млрд долл. В составе пакета кредит на 750 млн долл. на политику развития, кредит на 382 млн долл. по проекту повышения энергоэффективности в сфере централизованного теплоснабжения и кредит на 350 млн долл. по проекту развития инфраструктуры.

Также до конца июля правительство Украины планирует подписать со Всемирным банком договор по еще одному кредиту на 500 млн долл. для стабилизации банковского сектора. Средства будут переданы Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Всемирный банк является основным партнером Украины в области развития. С учетом новых инвестиций текущий кредитный портфель Всемирного банка достигнет 3,39 млрд долл. в рамках 11 проектов в стране. С момента присоединения Украины к Всемирному банку в 1992 году обязательства банка в стране превысили 8,5 млрд долл. в рамках 43 проектов и программ.

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Депутаты ужесточили требования к банкам и расширили полномочия регуляторов

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон о предупреждении негативного влияния на стабильность банковской системы.

За соответствующий закон проголосовал 231 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Первый замглавы парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Алексей Кайда, представляя законопроект, сообщил, что он является социально значимым, поскольку предполагает совершенствование процедуры выведения проблемных банков с рынка.

Депутат также отметил, что проект поддерживается Национальным банком. «На принятии этого законопроекта настаивал именно Национальный банк», - сказал Кайда.

Депутаты приняли закон только с третьей попытки, после того, как замминистра финансов Виталий Лисовенко напомнил депутатам, что этот законопроект согласован со Всемирным банком, и от его принятия зависит поступление в госбюджет 1 млрд долл. до конца года.

Принятый закон устанавливает, что нормативно - правовые акты НБУ вступают в силу после их официального опубликования без регистрации в Министерстве юстиции.

Также устанавливается ответственность банков за манипуляции на денежно-кредитном рынке, при этом Нацбанк имеет право устанавливать особенности банковского регулирования в случае стремительного ухудшения ситуации на финансовом рынке, применять санкции к банкам или их владельцам.

Помимо этого, повышаются требования к уставному капиталу банка, который должен быть не менее 500 млн грн (на текущий момент это 120 млн грн), расширяется перечень критериев для определения проблемных или неплатежеспособных банков.

Закон устанавливает ответственность руководителей и владельцев банков за убытки и нарушение интересов вкладчиков и кредиторов и вменяет им обязанность оказывать финпомощь своим банкам и разрабатывать план восстановления деятельности.

Фонду гарантирования вкладов физических лиц получил право в судебном порядке требовать у руководителей и владельцев банков средства для погашения перед кредиторами задолженности, не погашенной после реализации имущества банка.

Также расширены полномочия Фонда, в частности, ему разрешено применение санкций к банкам за нарушение законодательства о системе гарантирования.

Фонд имеет право создавать спецучреждение для расчетов с кредиторами неплатежеспособного банка и использовать свои средства для выдачи кредитов принимающему или переходному банку при выведении проблемного банка с рынка.

Предусмотрено упрощение покупки неплатежеспособного банка инвестором и порядок вывода неплатежеспособного банка с рынка при участии Министерства финансов Украины или госбанка.

Напомним, что законопроект о предупреждении негативного влияния на стабильность банковской системы вызвал бурную критику банкиров, поскольку по их мнению, требовал существенной доработки. Тем не менее, 17 июня Верховная Рада поддержала проект в первом чтении. На сайте парламента текст законопроекта ко второму чтению отсутствует.

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Глава "Нафтогаза": Украина может пережить зиму без российского газа

Украина, при условии существенной экономии газа, может прожить предстоящую зиму без импорта топлива из Российской Федерации, заявил на брифинге в Киеве глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Если мы будем экономить в том темпе, в котором предлагаем, мы должны пройти зиму только с газом из Европы», - сказал Коболев.

Он сообщил, что сегодня польский маршрут поставок газа в Украину загружен на 100%, венгерский маршрут дозагрузят в ближайшее время европейские компании, а с сентября начнет работу так называемый малый реверс из Словакии.

Кроме того, Коболев подчеркнул, что Украина имеет большой потенциал к сокращению потребления природного газа - в среднем на 6 млрд кубометров в год при существующем объеме потребления около 50 млрд кубометров в год. В частности, только в коммунальной сфере можно добиться сокращения потребления газа на 4 млрд кубометров.

«Если мы напряжемся один раз, у нас есть все шансы пройти комфортно зиму», - сказал глава "Нафтогаза". «Мы запускаем публичную кампанию, где будем объяснять, как сэкономить потребление газа», - добавил он.

Коболев сообщил, что на данный момент «Нафтогаз» имеет значительные объемы газа в ПХГ и продолжает закачивать топливо из Европы.

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«Нафтогаз» предлагает установить единую цену на газ для ТКЭ с привязкой к импорту

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» предложила установить на внутреннем рынке единую оптовую цену на газ, уровень которой был бы привязан к средней стоимости импортного топлива для Украины в 360-370 долл. за тысячу кубометров. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Киеве заявил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Наше предложение – установить единую оптовую цену в этом отопительном сезоне. Привязаться к средней импортной цене, которая на сегодняшний день составляет для Украины - 360-370 долл. за тысячу кубометров», - сказал он. Коболев подчеркнул, что таким образом «Нафтогаз» хочет выровнять цены на природный газ, который поставляется энергокомпаниям Украины для производства тепла и электричества.

В то же время все дотационные расходы на покрытие разницы в тарифах при производстве тепла, по словам Коболева, должны лечь на местные бюджеты.

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Порошенко назначил нового гендиректора «Укроборонпрома»

Президент Украины Петр Порошенко назначил Романа Романова генеральным директором государственного концерна «Укроборонпром». Соответствующий указ размещен на официальном сайте президента Украины.

Другим указом Порошенко освободил Юрия Терещенко от временного исполнения обязанностей генерального директора «Укроборонпрома».

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Частных добытчиков обяжут одолжить газ государству

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» обратилась к частным газодобывающим компаниям с предложением закачивать на хранение в подземные газовые хранилища (ПХГ) до 50% добываемого объема топлива, создавая, таким образом, запас газа. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Для добытчиков у «Нафтогаза» есть предложение, которое мы скоро озвучим. Оно является, на наш взгляд, разумным компромиссом. Это 50% добычи закачивать в подземку. При этом она остается в собственности этих компаний. А остальные 50% они продают, кому хотят. Закачка происходит до конца этого года. А с начала следующего года все закачанные объемы имеют право поднять. Таким образом, они (компании - УНИАН) участвуют в создании страхового запаса газа», - сказал Коболев. Он также отметил, что такая обязательная процедура для частных газодобытчиков позволит улучшить финансовое состояние «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН, в середине июня 2013 года Кабинет министров уже принимал решение о том, чтобы в период подготовки к отопительному сезону (июль-октябрь 2013 года) обязать частные украинские газодобывающие компании закачивать в ПХГ 50% от их объема добычи. Вслед за этим решением Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), повысила тариф на хранение газа в подземных хранилищах компании «Укртрансгаз», являющейся оператором отечественной газотранспортной системы, в 2,57 раза — до 46,2 грн за 1 тыс. куб. м.

Однако частные газодобывающие компании, трейдеры и потребители газа выразили недовольство этим решением и заявили о нарушениях на газовом рынке Украины.

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США обогнали Россию и Саудовскую Аравию по добыче нефти - СМИ

США обогнали РФ и Саудовскую Аравию по добыче нефти и стали лидером по производству углеводородов по итогам первого полугодия 2014 года, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Так, в первом квартале США добывали более 11 млн баррелей нефти в сутки. Для сравнения: добыча нефти в России составляет около 10,53 млн баррелей в сутки, а в Саудовской Аравии - около 9,45 млн баррелей в сутки (по данным Energy Intelligence Group).

По мнению экспертов Bank of America, США нарастили добычу за счет активной разработки сланцевых месторождений. "Америка теперь является ведущим мировым производителем нефти и газа. Низкие цены на энергоносители являются основным преимуществом американской экономики", - утверждает глава отдела сырьевых исследований BofA Франсиско Бланш. Добыча нефти значительно возросла на шельфах в Техасе и Северной Дакоте за счет использования технологии гидравлического фракционирования, при которой нефть добывается из под скалистых пород под большим давлением.

Тем не менее США остаются крупнейшим потребителем нефти в мире и импортируют в среднем 7,5 млн баррелей в день (по данным Минэнерго США за апрель). По прогнозам Международного энергетического агентства, добыча нефти в США вырастет до 13,1 млн баррелей в день в 2019 году. Как сообщал УНИАН, добыча нефти в Украине в 2013 году сократилась по сравнению с 2012 годом на 5,4% – до 2,17 млн тонн, сообщает Государственная служба статистики Украины. Согласно сообщению, добыча нефти в декабре 2013 г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1% – до 179 тыс. тонн, а по сравнению с декабрем 2012 года упала на 0,8%.

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Россия запретила молочку семи украинских предприятий «Милкиленда»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) с 4 июля запретила ввоз на территорию Российской Федерации продукции семи украинских дочерних предприятий одного из крупнейших в Украине производителей молочной продукции группы «Милкиленд», говорится в сообщении ведомства. В частности, Роспотребнадзор ограничил ввоз в РФ товаров входящих в «Милкиленд» «Миргородского сыродельного комбината», «Черниговского молокозавода, «Славутского маслодельного комбината, «Львовского молочного комбината», «Роменского молочного комбината», «Сумского молочного завода» и компании «Агролайт».

Согласно сообщению, причиной такого решения стало выявление нарушений требований законодательства в области защиты прав потребителей. Так, при исследовании образцов сыра «Миргородского сыродельного комбината, Роспотребнадзор обнаружил их несоответствие требованиям по жирно-кислотному составу. Кроме того, по данным ведомства, были обнаружены факты загрязнения молочной продукции производства украинских предприятий «Милкиленда». Таким образом, учитывая то, что в апреле Роспотребнадзор также запретил поставлять в Россию молочную продукцию «Ахтырского сыркомбината» и «Менского сыра», входящих в «Милкиленд», на сегодняшний день все украинские заводы компании, сертифицированные для поставок в РФ, лишены этого права.

Как сообщал УНИАН, в апреле Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию РФ молочной продукции украинских предприятий «Рось» филиал «Ахтырский сыркомбинат», «Пирятинский сыркомбинат», «Гадячсыр», «Золотоношский маслодельный комбинат» и «Техмолпром» в связи с несоответствием Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию. Вслед за Россией аналогичное решение принял Казахстан.

Справка УНИАН. Группа компаний «Милкиленд» – один из крупнейших производителей молочной продукции на рынках России и Украины. Группа экспортирует молочную продукцию в более чем 30 стран мира. В Украине группе принадлежат десять молокоперерабатывающих заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками «Добряна» и «Коляда».