«Укрпочта» возобновила работу в Славянске и Краматорске

Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» возобновило работу отделений почтовой связи в Славянске и Краматорске Донецкой области, сообщает пресс-служба предприятия.

«Отделения почтовой связи в городах Краматорск и Славянск Донецкой области возобновили свою работу согласно утвержденному (обычному) режиму работы», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в связи с проведением боевых действий на востоке Украины «Укрпочта» сообщала о временном закрытии почтовых отделений и возможном увеличении сроков доставки почтовых отправлений на территорию Донецкой и Луганской областей.

5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. Министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей заявил, что начато возобновление работы социальных служб и милиции. Также в городах начинает работу миссия по предоставлению гуманитарной помощи всем нуждающимся.

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Справка УНИАН. УГППС «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. «Укрпочта» предоставляет более 50 видов услуг в 14 тыс. отделениях по всей Украине. Штат компании насчитывает более 98 тысяч сотрудников.