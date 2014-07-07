ТОП-10 (7 июля)

Золотовалютные резервы НБУ за месяц сократились на $815 млн

В Украине инфляция замедлилась до 1%

Возобновлено движение электропоездов в Донецкую область

Укргидрометцентр прогнозирует рекордный урожай зерновых в этом году

Банковская система возобновляет работу в Славянске и Краматорске

Госказначейство в Краматорске полностью возобновило работу

Россельхознадзор нашел в украинском сыре антибиотики

В Украине разработали проект производства бронированной "скорой"

Базовая инфляция в июне замедлилась до 1,4%

В Украине цены промпроизводителей выросли на 3,6%

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Золотовалютные резервы НБУ за месяц сократились на $815 млн

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 июля 2014 года составили 17,083 млрд долл., что на 4,6%, или на 815 млн долл., меньше показателя на 1 июня в 17,898 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, с начала текущего года резервы сократились на 16,32%, или на 3,33 млрд долл.

На 1 июля резервы в иностранной валюте составили 15,380 млрд долл., резервная позиция в МВФ – 0,03 млн долл., специальные права заимствования – 6,26 млн долл., золото – 1,697 млрд долл.

По данным НБУ, увеличению объема резервов в июне способствовало поступление средств от Европейского Союза в сумме 1,038 млн долл. На сокращение международных резервов в июле повлияли платежи по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в размере 1,977 млрд долл., в том числе осуществление платежей в пользу МВФ в размере 193 млн долл.

«В течение июня этого года Национальный банк Украины не осуществлял валютные интервенции на межбанковском валютном рынке Украины», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины в мае текущего года по сравнению с апрелем выросли на 25,8%, или на 3,673 млрд долл., до 17,899 млрд долл.

В 2013 году резервы НБУ снизились на 16,83%, или на 4,130 млрд долл., – до 20,416 млрд долл.

В феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций.

Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы и ужесточил меры к валютным спекулянтам.

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В Украине инфляция замедлилась до 1%

Инфляция в Украине в июне по сравнению с маем 2014 года замедлилась до 1% с 3,8%, зафиксированных в мае по сравнению с апрелем, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя.

Согласно сообщению, в годовом выражении (против июня 2013 года) инфляция ускорилась до 12% с 10,9%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала 2014 года, к декабрю 2013 года, инфляция ускорилась до 11,6% с 10,5%, зафиксированных месяц назад.

Как сообщает Госстат, в июне против мая 2014 года больше всего подорожала электроэнергия – на 11,3% (против июня 2013 года – также на 11,3%), железнодорожный пассажирский транспорт – на 5% (15,2%), автодорожный пассажирский транспорт – на 4,6% (13,8%), транспортные услуги - на 4,5% (14,2%), подсолнечное масло – на 3,6% (снижение цен на 1,2%), фармацевтическая продукция – на 3,3% (рост на 25,5%).

Наибольшее снижение цен зафиксировано на овощи - на 9,3% (к июню 2013 - рост на 16,7%), яйца - на 5,7% (рост на 18,1%).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае по сравнению с апрелем 2014 года составила 3,8%, в годовом выражении (против мая 2013 года) - 10,9%, с начала 2014 года (май 2014 года к декабрю 2013 года) - 10,5%.

В 2013 году потребительские цены в Украине выросли на 0,5%.

Правительство прогнозирует инфляцию по итогам 2014 года на уровне 12-14%.

Международный валютный фонд прогнозирует ускорение инфляции в текущем году до 16%.

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Возобновлено движение электропоездов в Донецкую область

Южная железная дорога (ЮЖД) 7 июля полностью возобновила движение всех электропоездов формирования Южной железной дороги, курсирующих в направлении Донецкой области, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

В частности, восстановлено движение пригородных поездов № 6851/6854 Харьков-Пассажирский – Дубовое – Харьков-Пассажирский, № 6853/6856 Харьков-Пассажирский – Гавриловка – Харьков-Пассажирский, № 6855/6858 Харьков-Пассажирский – Близнюки – Харьков-Пассажирский, № 6445/6446 Харьков-Левада - Красный Лиман - Харьков-Левада.

Кроме того, ЮЖД возобновила движение ежедневных электропоездов № 6481/6484, № 6483/6486, № 6487/6482 сообщением Купянск Узловой - Святогорск - Купянск Узловой.

По данным пресс-службы, 8 июля будет возобновлено курсирование поездов № 6857/6852 Харьков-Пассажирский - Гусаровка - Харьков-Пассажирский.

Как сообщал УНИАН, в начале мая было изменено движение пригородных и межрегиональных поездов по Донецкой и Южной железным дорогам. Тогда железная дорога отменила до стабилизации ситуации курсирование 29 пригородных поездов на Донецкой железной дороге и 4 – на Южной железной дороге. Кроме того, были ограничены маршруты 9 пригородных поездов по Донецкой железной дороге и 10 – по Южной железной дороге.

Кроме того, был изменен маршрут курсирования 17 пар пассажирских поездов на перегонах Славянск – Шпичкино и Красный Лиман – Форпостная. До стабилизации ситуации они курсировали через участок Красноармейск – Павлоград – Лозовая.

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Укргидрометцентр прогнозирует рекордный урожай зерновых в этом году

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует в текущем году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Украине на уровне 63 млн тонн, что может стать одним из наибольших показателей за годы независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил журналистам директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

«Валовой сбор всех основных зерновых культур в Украине составит около 63 млн тонн. А возможно, во время следующего уточнения этого прогноза мы еще 1-2 млн тонн добавим. Это будет один из наибольших урожаев в Украине», - сказал Кульбида.

В частности, урожай озимых зерновых в этом году агрометеорологи оценивают на уровне 26,7 млн тонн, ярового ячменя – 5,3 млн тонн, яровой пшеницы – 0,4 млн тонн, кукурузы – 29,3 млн тонн, другие культуры – около 1,3 млн тонн.

При этом Кульбида отметил, что указанный прогноз составлен с учетом урожая в Крыму, без которого от ожидаемого вала следует отнять 1,2 млн тонн.

Высокий урожай в этом году Укргидрометцентр объясняет ростом урожайности, что в частности обусловлено хорошими погодными условиями во время перезимовки озимых и посевной кампании яровых культур.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, украинские аграрии в 2013 году собрали 62,9 млн тонн зерновых, что на 36,3% превысило показатель 2012 года.

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Банковская система возобновляет работу в Славянске и Краматорске

Банковская система возобновляет работу в Славянске и Краматорске, освобожденных украинскими войсками от боевиков.

Об этом сообщил глава правления крупнейшего государственного банка «Ощадбанк» Андрей Пышный.

«Весь день шла подготовка к восстановлению работы «Ощадбанка» в освобожденных Славянске и Краматорске. Отработали с Казначейством и Пенсионным фондом вопрос выплаты пенсий и социальных платежей. С понедельника все будет обеспечено в полном объеме и обычном режиме», - написал Пышный на своей странице в социальной сети Fаcebook.

По его словам, банк собственными силами решает вопросы нестабильного энергообеспечения, восстанавливает связь.

«Банкоматы будут работать. Отделения - также», - добавил Пышный.

Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. Министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей заявил, что начато возобновление работы социальных служб и милиции. Также в городах начинает работу миссия по предоставлению гуманитарной помощи всем нуждающимся.

Госказначейство 6 июля перечислило Донецкому областному управлению «Ощадбанка»первый транш пенсий за июль текущего года пенсионерам, которые проживают во всех населенных пунктах Славянского и Краматорского районов.

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Госказначейство в Краматорске полностью возобновило работу

Сегодня полностью возобновило работу управление Государственной казначейской службы Украины в Краматорске Донецкой области, освобожденном украинскими войсками от боевиков, сообщается на сайте Госказначейства. «Сегодня, 7 июля, полностью возобновлена работа управления Государственной казначейской службы Украины в Краматорске Донецкой области», - говорится в сообщении. По информации Госказначейства, все платежи социального направления проводятся по мере поступления платежных поручений. Напомним, что сегодня о возобновлении работы банковской системы в Славянске и Краматорске сообщил глава правления крупнейшего государственного банка «Ощадбанк» Андрей Пышный.

Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. Министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей заявил, что начато возобновление работы социальных служб и милиции. Также в городах начинает работу миссия по предоставлению гуманитарной помощи всем нуждающимся.

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Россельхознадзор нашел в украинском сыре антибиотики

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) обнаружил в сырах «Миргородского сыродельного комбината» (Полтавская обл.) и «Лозовского молочного завода» (Харьковская обл.) антибиотики тетрациклиновой группы, а в говядине производства киевской компании «Визит» – бактерии группы кишечной палочки. Согласно сообщению на сайте ведомства, в связи с этим с 21 июля запрещается ввоз на территорию РФ продукции «Миргородского сыродельного комбината», поставки которого с 4 июня и так ограничены Роспотребнадзором. В отношении продукции «Лозовского молочного завода» и компании «Визит» Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля.

Таким образом, с учетом всех ограничений и ужесточения контроля, которые Россельхознадзор и Роспотребнадзор применили в отношении украинских производителей молочной продукции, наиболее часто страдающих от нападок российских ведомств, из 27 сертифицированных для поставки в РФ украинских компаний только 5 могут ввозить свою продукцию беспрепятственно.

Справка УНИАН. «Миргородский сыродельный комбинат» построен в Полтавской области в 1982 году. Предприятие производит твердые и плавленые сыры, а также сухое обезжиренное молоко. Входит в состав группы «Милкиленд». «Лозовский молочный завод» - один из крупнейших производителей сгущённого молока и молочной продукции в Украине. Потенциальная мощность предприятия составляет 50 тонн молочных консервов в сутки, что, по оценкам компании, составляет более 10% от общего отраслевого производства всей Украины. Компания «Визит» занимается оптовой торговлей мясом и мясными продуктами.

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В Украине разработали проект производства бронированной "скорой"

Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод" разработало проект производства бронированной машины скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского областного совета со ссылкой на исполняющего обязанности директора предприятия Александра Швеца. "По словам руководителя предприятия, аналогов в мире нет. Эта машина может одновременно перевозить до десяти раненых, и в ней есть все для оказания первичных медицинских услуг", - сказано в сообщении. В Министерстве обороны Украины проявили заинтересованность в этой продукции - утверждают в облсовете. На самом предприятии хотят, чтобы бронированные "скорые" как можно скорее были направлены пограничникам и николаевским десантникам - бойцам 79-й воздушно-десантной бригады. Кроме того, "Николаевский бронетанковый завод" продолжает выпуск бронированных блокпостов и БТРов для Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщал УНИАН, «Николаевский бронетанковый завод» разработал и построил передвижной блокпост, первый экземпляр которого 24 июня 2014 года был передан Азово-Черноморскому региональному управлению Государственной пограничной службы Украины. Маневровый блокпост был разработан на базе бронированной разведывательно-дозорной машины. Глава Николаевской облгосадминистрации Николай Романчук во время передачи блокпоста сообщил, что разработаны предложения по выпуску на базе БРДМ машин военной скорой медицинской помощи.

Справка УНИАН: Николаевский ремонтно-механический завод начал работу в 1948 году, как бронетанковая ремонтная мастерская. В марте 1966 года переименован в 346-й бронетанковый ремонтный завод. Предприятие занимается изготовлением и ремонтом военной техники, изготовлением учебных классов и тренажеров.

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Базовая инфляция в июне замедлилась до 1,4%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в июне по сравнению с предыдущим месяцем замедлилась до 1,4% с 2,3%, зафиксированных в мае по сравнению с апрелем, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины. По информации Госстата, в июне 2014 года против июня 2013 года зафиксирована базовая инфляция 9%, против декабря 2013 года – 8,5%. За январь-июнь 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года базовая инфляция составила 4%.

Напомни, что базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июне, без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя, по сравнению с маем 2014 года составила 1%, против июня 2013 года - 12%, против декабря 2013 года - 11,6%.

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В Украине цены промпроизводителей выросли на 3,6%

В Украине цены производителей промышленной продукции в июне по сравнению с маем 2014 года выросли на 3,6%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины. По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Согласно сообщению, в годовом выражении (по сравнению с июнем 2013 года) цены производителей промпродукции выросли на 15,9%, с начала года (июнь 2014 года к декабрю 2013 года) - на 18%.

Как сообщал УНИАН, цены производителей промпродукции в Украине в мае по сравнению с апрелем 2014 года выросли на 4,3%, в годовом выражении - на 8,8%, с начала года - на 13,9%. В 2013 году цены производителей промпродукции в Украине выросли на 1,7%.