Анонс на 8 июля

* Брифинг руководителя Государственного управления делами Сергея Березенко о юридическом статусе имущества в Крыму, имущества ГУД, которое находится за границей, о проблеах убыточности предприятий ГУД и экономии расходов.

* Встреча с управляющими директорами группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Макаром Пасенюком и Константином Стеценко.

* Под зданием Мининфраструктуры пройдет акция активистов Майдана с требованием уволить руководство аэропорта "Борисполь". В ходе мероприятия министру М.Бурбаку будет передано соответствующее обращение.

* Пресс-конференция на тему: «Июльская тарифно-коммунальная революция». Участники: Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра «Институт города»; Ильдар Газизуллин, директор программы «Экономическая политика и бизнес» Украинского института публичной политики Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности.

* Пресс-конференция на тему: "100 дней работы нового менеджмента ПАО" Укргаздобыча ". Участники: председатель правления ОАО "Укргаздобыча" Сергей Костюк и заместитель председателя правления ОАО "Укргаздобыча" Вадим Шленчак.

* Состоится брифинг заместителя министра энергетики и угольной промышленности Вадима Улиды на тему: «Модернизация украинской энергетики и ее интеграция в европейское энергетическое пространство: первые шаги правительства».

* Брифинг министра аграрной политики Игоря Швайки в Антикризисном центре отеля Украина.

* Брифинг министра экономического развития и торговли Украины Павла Шереметы.

* Брифинг министра экологии Андрея Мохника (Кабмин).

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